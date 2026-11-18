BGB Returns BSF Jawan to India: বাংলাদেশের BGB-র হেফাজতে ৫ ঘণ্টা! অবশেষে ভারতের মাটিতে ফিরলেন BSF জওয়ান
ঘটনাটি ঘটে মেঘালয়ের জয়ন্তিয়া হিলস সংলগ্ন ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে। বাংলাদেশের সিলেট জেলার গোয়াইনঘাট উপজেলার বিছানাকান্দি সীমান্ত এলাকায় মঙ্গলবার দুপুর সাড়ে ১২টা নাগাদ ওই BSF জওয়ানকে আটক করে BGB।
ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে ফের উত্তেজনা। কর্তব্যরত অবস্থায় আন্তর্জাতিক সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশের ভূখণ্ডে ঢুকে পড়ার অভিযোগে এক ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বা BSF জওয়ানকে আটক করেছিল বাংলাদেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনী BGB। প্রায় পাঁচ ঘণ্টা বাংলাদেশের হেফাজতে থাকার পর অবশেষে তাঁকে ভারতের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। দুই দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের মধ্যে দীর্ঘ আলোচনার পর ফ্ল্যাগ মিটিংয়ের মাধ্যমে এই সমস্যার সমাধান হয়। তবে এই ঘটনা নতুন করে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের নিরাপত্তা এবং সীমান্তরক্ষীদের দায়িত্ব পালনের বিষয়টি সামনে নিয়ে এসেছে।
ঘটনাটি ঘটে মেঘালয়ের জয়ন্তিয়া হিলস সংলগ্ন ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে। বাংলাদেশের সিলেট জেলার গোয়াইনঘাট উপজেলার বিছানাকান্দি সীমান্ত এলাকায় মঙ্গলবার দুপুর সাড়ে ১২টা নাগাদ ওই BSF জওয়ানকে আটক করে BGB। বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যমের দাবি, ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর ওই সদস্য আন্তর্জাতিক সীমান্ত অতিক্রম করে প্রায় ২০০ গজ বাংলাদেশের ভিতরে প্রবেশ করেছিলেন। এরপর স্থানীয় বাসিন্দাদের নজরে আসেন তিনি। পরে তাঁকে আটক করে BGB-র ৪৮ নম্বর ব্যাটালিয়নের সদস্যরা।
আটক হওয়ার সময় ওই জওয়ানের কাছে ছিল একটি INSAS রাইফেল, পাম্প অ্যাকশন গান এবং ওয়াকিটকি। ঘটনার কিছুক্ষণের মধ্যেই সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে কয়েকটি ভিডিও। সেখানে দেখা যায়, দুই BGB সদস্যের সঙ্গে রয়েছেন ওই ভারতীয় জওয়ান। আশপাশে বেশ কয়েকজন স্থানীয় বাসিন্দাও উপস্থিত ছিলেন। পরে স্থানীয় এক ব্যক্তির মোটরবাইকে চাপিয়ে তাঁকে নিয়ে যায় BGB সদস্যরা। এই ভিডিও প্রকাশ্যে আসতেই সীমান্ত পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হয়।
বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যমের একাংশের দাবি, বিছানাকান্দি পর্যটন এলাকায় কয়েকজন পর্যটকের সঙ্গে ওই BSF জওয়ানের বচসা হয়েছিল। এমনকী, তাঁদের মারধর করার উদ্দেশ্যে তিনি বাংলাদেশের ভূখণ্ডে প্রবেশ করেছিলেন বলেও স্থানীয়দের অভিযোগ। যদিও এই অভিযোগের সত্যতা স্বাধীনভাবে নিশ্চিত করা যায়নি। ভারতীয় আধিকারিকদের প্রাথমিক বক্তব্য অনুযায়ী, অসাবধানতাবশত সীমান্ত অতিক্রম করে বাংলাদেশের এলাকায় ঢুকে পড়েছিলেন ওই জওয়ান।
পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে দ্রুত সক্রিয় হয় BSF। দুই দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের মধ্যে যোগাযোগ শুরু হয়। এরপর পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে আয়োজন করা হয় ফ্ল্যাগ মিটিং। দীর্ঘ আলোচনার পর মঙ্গলবার সন্ধ্যা প্রায় ৭টা নাগাদ বাংলাদেশের হেফাজত থেকে ওই জওয়ানকে মুক্তি দেওয়া হয়। তাঁকে ভারতীয় আধিকারিকদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। অর্থাৎ প্রায় সাড়ে ছয় ঘণ্টা পর নিজের দেশের মাটিতে ফিরতে সক্ষম হন তিনি।
এই ঘটনায় তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে সাম্প্রতিক কূটনৈতিক টানাপোড়েনের আবহেও সীমান্তরক্ষী বাহিনীর মধ্যে সরাসরি যোগাযোগের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান সম্ভব হয়েছে। আন্তর্জাতিক সীমান্তে কোনও ছোট ঘটনা যে দ্রুত বড় নিরাপত্তা ও কূটনৈতিক সমস্যার চেহারা নিতে পারে, তা আরও একবার স্পষ্ট হল।
উল্লেখ্য, ভারত-বাংলাদেশের প্রায় ৪০৯৬ কিলোমিটার দীর্ঘ আন্তর্জাতিক সীমান্তের নিরাপত্তার দায়িত্বে রয়েছে BSF। মেঘালয়ের বেশ কিছু সীমান্তবর্তী এলাকায় এখনও কাঁটাতারের বেড়া নেই। ফলে সেখানে টহলদারি এবং সীমান্তের অবস্থান সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
এদিকে, এই ঘটনার পর গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখতে অভ্যন্তরীণ তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে BSF। কীভাবে কর্তব্যরত অবস্থায় একজন সশস্ত্র জওয়ান আন্তর্জাতিক সীমান্ত পেরিয়ে প্রতিবেশী দেশের ভূখণ্ডে পৌঁছে গেলেন, তা তদন্ত করে দেখা হবে। এখনও পর্যন্ত ওই জওয়ানের পরিচয় এবং সীমান্ত অতিক্রমের সুনির্দিষ্ট কারণ আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করা হয়নি।
সব মিলিয়ে, দ্রুত ফ্ল্যাগ মিটিং করে ভারতীয় জওয়ানকে দেশে ফিরিয়ে আনা আপাতত স্বস্তির খবর। তবে সীমান্তের স্পর্শকাতর পরিস্থিতিতে ভবিষ্যতে এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি আটকাতে আরও সতর্কতা, নজরদারি এবং সীমান্ত ব্যবস্থাপনা জোরদার করা যে জরুরি, এই ঘটনা তা আবারও বুঝিয়ে দিল।
- ABOUT THE AUTHORAbhijit Chowdhury
২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More