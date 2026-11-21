২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।
World's Richest List: বিশ্বের ধনকুবেরদের তালিকায় বড়সড় ওলটপালট! জেনসেন হুয়াংকে টপকালেন আদানি, ৬ লাখ কোটি হারালেন মাস্ক
ব্লুমবার্গের তালিকা অনুযায়ী, আদানি গোষ্ঠীর চেয়ারম্যান গৌতম আদানির মোট সম্পত্তির পরিমাণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১২১ বিলিয়ন ডলার। শুক্রবার একদিনেই তাঁর সম্পত্তি বেড়েছে ১.৪৭ বিলিয়ন ডলার। এর ফলে বিশ্বের ধনীতম ব্যক্তিদের তালিকায় ১৬ নম্বর জায়গা দখল করেছেন তিনি।
বিশ্বের ধনকুবেরদের তালিকায় বড়সড় পরিবর্তন। মার্কিন শেয়ার বাজারে প্রযুক্তি সংস্থাগুলির শেয়ারে ভয়াবহ ধসের প্রভাব পড়ল বিশ্বের প্রথম সারির ধনকুবেরদের সম্পত্তিতেও। একদিকে এনভিডিয়ার কর্ণধার জেনসেন হুয়াংয়ের সম্পত্তি বিপুল পরিমাণে কমে যাওয়ায় তাঁকে পিছনে ফেলে এগিয়ে গেলেন ভারতীয় শিল্পপতি গৌতম আদানি। অন্যদিকে রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজের শেয়ারের দাম বাড়ায় একদিনে সবচেয়ে বেশি সম্পত্তি বৃদ্ধির নজির গড়লেন মুকেশ আম্বানি। বিপরীতে একদিনে প্রায় ৬৪.৬ বিলিয়ন ডলার, অর্থাৎ ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ৫.৭ লক্ষ কোটি টাকা হারালেন বিশ্বের অন্যতম ধনী ব্যক্তি ইলন মাস্ক। শুক্রবার, ২০ নভেম্বরের লেনদেনের পর ব্লুমবার্গ বিলিয়নেয়ার্স ইনডেক্সে এই পরিবর্তন দেখা গিয়েছে।
হুয়াংকে টপকে ১৬ নম্বরে আদানি
ব্লুমবার্গের তালিকা অনুযায়ী, আদানি গোষ্ঠীর চেয়ারম্যান গৌতম আদানির মোট সম্পত্তির পরিমাণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১২১ বিলিয়ন ডলার। শুক্রবার একদিনেই তাঁর সম্পত্তি বেড়েছে ১.৪৭ বিলিয়ন ডলার। এর ফলে বিশ্বের ধনীতম ব্যক্তিদের তালিকায় ১৬ নম্বর জায়গা দখল করেছেন তিনি। অন্যদিকে, এনভিডিয়ার সিইও জেনসেন হুয়াংয়ের সম্পত্তি একদিনে ১৬.৪ বিলিয়ন ডলার কমে দাঁড়িয়েছে ১০৫ বিলিয়ন ডলারে। ফলে তালিকায় ১৮ নম্বরে নেমে গিয়েছেন তিনি। আদানির ঠিক উপরে রয়েছেন ফ্রান্সের শিল্পপতি বার্নার্ড আর্নল্ট। তাঁর সম্পত্তির পরিমাণ ১২৭ বিলিয়ন ডলার। অন্যদিকে, ১১৮ বিলিয়ন ডলার নিয়ে ১৭ নম্বরে রয়েছেন বিল গেটস।
আম্বানির সম্পত্তিতে সবচেয়ে বেশি বৃদ্ধি
এই তালিকায় ভারতীয় শিল্পপতি মুকেশ আম্বানির জন্য শুক্রবার ছিল অত্যন্ত ইতিবাচক দিন। রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজের শেয়ারের দাম বাড়ার সরাসরি প্রভাব পড়েছে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে। একদিনে ১.৯৬ বিলিয়ন ডলার বেড়েছে আম্বানির সম্পত্তি। ফলে তাঁর মোট সম্পদের পরিমাণ পৌঁছেছে ৯৩.৮ বিলিয়ন ডলারে। ব্লুমবার্গ বিলিয়নেয়ার্স ইনডেক্সের ওই দিনের হিসাব অনুযায়ী, বিশ্বের ধনকুবেরদের মধ্যে তিনিই ছিলেন সবচেয়ে বড় সম্পত্তি বৃদ্ধির মালিক। ২ নভেম্বরের পর একদিনে তাঁর সম্পত্তিতে এটিই সবচেয়ে বড় ডলারের অঙ্কে বৃদ্ধি। তবে গত এক বছরের হিসাব ধরলে তাঁর সম্পত্তি এখনও ১৩.৩ শতাংশ কম রয়েছে।
একদিনে ৬৪.৬ বিলিয়ন ডলার হারালেন মাস্ক
সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতির মুখে পড়েছেন টেসলা ও স্পেসএক্সের কর্ণধার ইলন মাস্ক। শুক্রবার তাঁর সম্পত্তি কমেছে ৬৪.৬ বিলিয়ন ডলার। শতাংশের হিসাবে একদিনে ৭.৪ শতাংশ সম্পত্তি কমেছে তাঁর। ফলে মোট সম্পত্তির পরিমাণ নেমে এসেছে ৮০৯ বিলিয়ন ডলারে। শুধু মাস্ক নন, বিশ্বের প্রথম সারির আরও সাত ধনকুবেরের সম্পত্তিতেও ব্যাপক পতন হয়েছে।
শুক্রবারের হিসাব অনুযায়ী, জেফ বেজোসের সম্পত্তি কমেছে ৯.১৫ বিলিয়ন ডলার, মার্ক জুকারবার্গের ১২.১ বিলিয়ন ডলার, মাইকেল ডেলের ১৬.৩ বিলিয়ন ডলার এবং ওয়ারেন বাফেটের ৫.৯ বিলিয়ন ডলার। ল্যারি পেজ, সের্গেই ব্রিন এবং স্টিভ বামারের সম্পত্তিতেও উল্লেখযোগ্য পতন হয়েছে। সব মিলিয়ে বিশ্বের প্রথম আট ধনকুবেরের সম্পত্তি একদিনে কমেছে প্রায় ১২৩.৬৫ বিলিয়ন ডলার।
কেন এই বিপর্যয়?
এর পিছনে মূল কারণ আন্তর্জাতিক শেয়ার বাজারে প্রযুক্তি সংস্থাগুলির শেয়ারে ব্যাপক ধস। AI বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তিতে অতিরিক্ত বিনিয়োগ, সংস্থাগুলির ভবিষ্যৎ মুনাফা নিয়ে সংশয় এবং মার্কিন সুদের হার বৃদ্ধির আশঙ্কায় লগ্নিকারীদের মধ্যে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। শুক্রবার আমেরিকার S&P 500 সূচক ৩.৭ শতাংশ এবং Nasdaq ৫.৩ শতাংশ পড়েছে। এনভিডিয়ার শেয়ারও ১৪ শতাংশ কমেছে। বিশ্বজুড়ে প্রযুক্তি সংস্থার শেয়ারে এই পতনের প্রভাব পড়েছে ধনকুবেরদের ব্যক্তিগত সম্পত্তিতেও।
সব মিলিয়ে, একদিনের শেয়ার বাজারের ওঠানামাতেই বিশ্বের ধনীতম ব্যক্তিদের সম্পত্তির হিসাব কতটা বদলে যেতে পারে, তা আরও একবার স্পষ্ট হয়ে গেল। প্রযুক্তি দুনিয়ার মন্দায় যখন মার্কিন ধনকুবেরদের সম্পত্তি কমছে, তখন ভারতীয় শিল্পপতি আদানি ও আম্বানির সম্পত্তি বৃদ্ধির ঘটনা বিশেষভাবে নজর কেড়েছে। তবে মনে রাখতে হবে, এই সম্পত্তির হিসাব মূলত শেয়ার ও অন্যান্য বিনিয়োগের বাজারমূল্যের উপর নির্ভরশীল; এটি সরাসরি নগদ অর্থের লাভ বা ক্ষতি নয়।