Bihar Election 2025 Update: RK সিংকে সাসপেন্ড করল BJP, রাজনীতি ছাড়লেন লালুকন্যা রোহিণী, বিহারে চরমে রাজনৈতিক উত্তেজনা

শনিবার বিজেপির বিহার রাজ্য ইউনিটের সদস্য তথা প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আর কে সিংকে বরখাস্ত করা হল দল থেকে। ২০২৫ সালের বিহার বিধানসভা নির্বাচনে ৮৯টি আসন জিতে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে বিজেপি। তারপরেই রাজনাথ সিংয়ের পাশাপাশি বিজেপির বিধায়ক অশোক আগরওয়ালকে সাসপেন্ড করেছে দল।
কেন সাসপেন্ড করা হল আর কে সিংকে?
সাসপেন্ডের ঘোষণার চিঠি অনুসারে, দলবিরোধী কার্যকলাপের জন্য আরকে সিং এবং এমএলসি অশোক আগরওয়ালের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। চিঠিতে বলা হয়েছে, উভয় নেতার ক্রমাগত দলবিরোধী কাজের ডন্য এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। সংগঠনের মধ্যে শৃঙ্খলা বজায় রাখা গুরুত্বপূর্ণ। রাজনাথ সিং এবং অশোক আগরওয়ালকে তাদের অবস্থান স্পষ্ট করে উত্তর জমা দিতে এক সপ্তাহ সময় দেওয়া হয়েছে। সিংয়ের বিরুদ্ধে এই পদক্ষেপের অন্যতম কারণ হল তাঁর বিরুদ্ধে দলবিরোধী কার্যকলাপে জড়িত থাকার অভিযোগ। সাম্প্রতিক বিহার বিধানসভা নির্বাচনের আগে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তাঁর নিজের দলের নেতাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলছেন।
কাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলেন রাজনাথ?
গত অক্টোবরে বিহার বিধানসভা নির্বাচনের আগে রাজনাথ সিং ফেসবুকে একটি পোস্ট শেয়ার করে ভোটারদের অপরাধমূলক ব্যাকগ্রাউন্ড থাকা নেতাদের ভোট না দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন। এর মধ্যে জেডিইউ-এর অনন্ত সিং এবং বিজেপির সম্রাট চৌধুরীর মতো বেশ কয়েকজন এনডিএ প্রার্থীও রয়েছেন। ঘটনাচক্রে তিনি ছিলেন বিহারের উপ-মুখ্যমন্ত্রীও।
স্থগিতাদেশে কী বলা হয়েছে?
সংবাদ সংস্থা এএনআই-এর তরফে জানানো হয়েছে, আরকে সিংকে লেখা চিঠিতে বলা হয়েছে, ‘আপনাদের কার্যকলাপ দলের বিরুদ্ধে। এটা দলীয় শৃঙ্খলা লঙ্ঘনের আওতাধীন। দল বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখছে। এটি দলের ক্ষতি করেছে। তাই নির্দেশনা অনুযায়ী আপনাকে দল থেকে সাসপেন্ড করা হচ্ছে। কেন আপনাকে দল থেকে বহিষ্কার করা হবে না তা এই চিঠি পাওয়ার এক সপ্তাহের মধ্যে চিঠি দিয়ে জানাতে হবে। আপনার অবস্থান পরিষ্কার করার জন্য আপনাকে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে।
রাজনীতি ছাড়লেন লালুকন্যা
অন্যদিকে মাত্র বিহারের বিধানসভা নির্বাচনে মাত্র ২৫টি আসন পাওয়ার পর রাজনীতি ছাড়ছেন লালু কন্যা রোহিণী আচার্য। ভোটের ফলাফলে বড় ধরনের ধাক্কা খাওয়ার একদিন পরেই শনিবার রাষ্ট্রীয় জনতা দলের (আরজেডি) প্রধান লালু প্রসাদ যাদবের মেয়ে রোহিণী আচার্য জানিয়েছেন, তিনি রাজনীতি ছেড়ে দিচ্ছেন। সমস্ত দোষ নিজের উপর নিয়ে, রোহিণী তেজস্বী যাদবের ঘনিষ্ঠ বিশ্বাসী সঞ্জয় যাদবের উপর তার সিদ্ধান্তের দায় চাপিয়েছেন। রোহিণী অভিযোগ করেন, সঞ্জয় যাদব এবং রামিজই তাকে এটি করতে "অনুরোধ" করেছিলেন।
