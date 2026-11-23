২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।
Bisleri Carcinogenic Substances: বিসলেরির জলে ক্যানসার সৃষ্টিকারী রাসায়নিক! সংস্থার বিরুদ্ধে মামলার অনুমতি দিল FSSAI
বিসলেরির কারখানা থেকে নিয়ম মেনে প্যাকেজড ড্রিঙ্কিং ওয়াটারের একটি নমুনা সংগ্রহ করেছিল FSSAI। পরীক্ষার জন্য পাঠানো নমুনার প্রাথমিক রিপোর্টে নির্ধারিত সীমার তুলনায় বেশি ব্রোমেট পাওয়া যায়। এরপর ২০০৬ সালের ফুড সেফটি অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ডস অ্যাক্ট অনুযায়ী ওই নমুনাকে পান করার অনুপযুক্ত বলে ঘোষণা করা হয়।
বোতলবন্দি পানীয় জল মানেই কি নিরাপত্তার নিশ্চয়তা? ভারতের অন্যতম জনপ্রিয় প্যাকেজড ড্রিঙ্কিং ওয়াটার ব্র্যান্ড বিসলেরি (Bisleri) নিয়ে এবার বড়সড় উদ্বেগ তৈরি হল। সংস্থার পানীয় জলের নমুনায় ক্যানসার সৃষ্টির সম্ভাবনাযুক্ত রাসায়নিক উপাদান পাওয়ার অভিযোগ উঠেছে। পরীক্ষাগারে জলের নমুনায় নির্ধারিত মাত্রার চেয়ে বেশি ব্রোমেট এবং পলিনিউক্লিয়ার অ্যারোম্যাটিক হাইড্রোকার্বন (PAHs) শনাক্ত হয়েছে বলে জানিয়েছে ফুড সেফটি অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ডস অথরিটি অফ ইন্ডিয়া (FSSAI)। এই ঘটনায় বিসলেরি ইন্টারন্যাশনাল প্রাইভেট লিমিটেডের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপের অনুমতি দিয়েছে দেশের খাদ্য সুরক্ষা নিয়ামক সংস্থা। ফলে বাজারে বহুল ব্যবহৃত বোতলবন্দি পানীয় জলের গুণমান ও নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।
এনডিটিভির প্রতিবেদন অনুযায়ী, বিসলেরির কারখানা থেকে নিয়ম মেনে প্যাকেজড ড্রিঙ্কিং ওয়াটারের একটি নমুনা সংগ্রহ করেছিল FSSAI। পরীক্ষার জন্য পাঠানো সেই নমুনার প্রাথমিক রিপোর্টে নির্ধারিত সীমার তুলনায় বেশি ব্রোমেট পাওয়া যায়। এরপর ২০০৬ সালের ফুড সেফটি অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ডস অ্যাক্ট অনুযায়ী ওই নমুনাকে পান করার অনুপযুক্ত বা 'আনসেফ' বলে ঘোষণা করা হয়।
তবে প্রাথমিক পরীক্ষার ফল নিয়ে সন্তুষ্ট না হয়ে সংস্থার তরফে আপিল করা হয়। সেই আবেদনের ভিত্তিতে নমুনাটি পাঠানো হয় রেফারেল ফুড ল্যাবরেটরিতে। দ্বিতীয় পরীক্ষাতেও স্বস্তি মেলেনি। বরং সেখানে পলিনিউক্লিয়ার অ্যারোম্যাটিক হাইড্রোকার্বন বা PAHs-এর উপস্থিতি ধরা পড়ে। দ্বিতীয় পরীক্ষার রিপোর্টেও নমুনাটিকে পান করার অনুপযুক্ত বলে চিহ্নিত করা হয়।
কী এই রাসায়নিক? ব্রোমেট এবং PAHs—দুই ধরনের রাসায়নিকেরই ক্যানসার সৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, দীর্ঘদিন ধরে নির্দিষ্ট কিছু ক্ষতিকর রাসায়নিকের সংস্পর্শে থাকলে মানবদেহে ক্যানসারের ঝুঁকি বাড়তে পারে। বিশেষ করে পানীয় জলের মতো নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যে এই ধরনের উপাদানের উপস্থিতি অত্যন্ত উদ্বেগজনক। কারণ, শিশু থেকে বয়স্ক—সমাজের প্রায় সব স্তরের মানুষই প্রতিদিন বোতলবন্দি জল ব্যবহার করেন।
FSSAI জানিয়েছে, দুটি পরীক্ষাগারের রিপোর্টেই খাদ্য সুরক্ষা আইনের আওতায় অনিরাপদ খাদ্য সংক্রান্ত নিয়ম লঙ্ঘনের বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সেই কারণেই বিসলেরি ইন্টারন্যাশনাল প্রাইভেট লিমিটেডের বিরুদ্ধে ফুড সেফটি অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ডস অ্যাক্ট, ২০০৬ অনুযায়ী মামলা শুরুর অনুমতি দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ বিষয়টি আর শুধুমাত্র পরীক্ষাগারের রিপোর্টে আটকে নেই, এবার আইনি প্রক্রিয়াও শুরু হতে চলেছে।
শুধু বিসলেরি নয়, একই সময়ে একাধিক খাদ্য প্রস্তুতকারী সংস্থার বিরুদ্ধেও পদক্ষেপ করেছে FSSAI। আশা কনফেকশনারির চকোলেট ভর্তি কুকিজের নমুনায় অনুমোদনহীন রং এবং নির্ধারিত সীমার বেশি রং ব্যবহারের প্রমাণ মেলায় বাজার থেকে সংশ্লিষ্ট পণ্য প্রত্যাহারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। খাদ্যপণ্যের গুণমান ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে দেশজুড়ে নজরদারি বাড়াচ্ছে নিয়ামক সংস্থা।
তবে একটি বিষয় স্পষ্ট করা প্রয়োজন, বিসলেরির একটি নির্দিষ্ট নমুনা পরীক্ষায় অনিরাপদ ঘোষিত হয়েছে। এর অর্থ এই নয় যে বাজারে বিক্রি হওয়া সংস্থার প্রতিটি বোতল বা প্রতিটি ব্যাচের জল দূষিত। কোন উৎপাদন কেন্দ্র বা ব্যাচের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছিল, তা এনডিটিভির প্রতিবেদনে নির্দিষ্ট করে জানানো হয়নি।
সব মিলিয়ে, বিসলেরির বিরুদ্ধে FSSAI-এর এই পদক্ষেপ ভারতের প্যাকেজড ড্রিঙ্কিং ওয়াটার শিল্পে বড় সতর্কবার্তা। সাধারণ মানুষের পানীয় জলের নিরাপত্তা নিয়ে কোনওরকম আপস করা যায় না। এবার আদালতে আইনি প্রক্রিয়ায় কী উঠে আসে, সেদিকেই নজর দেশবাসীর।