বিদেশি টাকা নিয়ে বিজেপির অভিযোগ, ‘এক পয়সাও নিইনি’, পাল্টা চ্যালেঞ্জ স্যাম পিত্রোদার! ফিরল ‘হুয়া তো হুয়া’ বিতর্কও

বিদেশি টাকা নিয়ে বিজেপির অভিযোগ, ‘এক পয়সাও নিইনি’, পাল্টা চ্যালেঞ্জ স্যাম পিত্রোদার! ফিরল ‘হুয়া তো হুয়া’ বিতর্কও
শিকাগোয় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে পিত্রোদা বলেন, বিদেশি অর্থায়ন এবং বিদেশি হস্তক্ষেপের অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। তাঁর কথায়, তিনি নিজে কোনও বিদেশি অনুদান নেবেন না, যার সাহায্যে ভারতের গণতন্ত্রকে বিকৃত করা যায় কিংবা দেশের প্রধানমন্ত্রীকে আক্রমণ করা যায়।
কংগ্রেসের সঙ্গে বিদেশি শক্তির যোগাযোগ এবং বিদেশ থেকে আর্থিক সাহায্য নেওয়ার অভিযোগ নিয়ে ফের উত্তপ্ত জাতীয় রাজনীতি। বিজেপির অভিযোগ সরাসরি নস্যাৎ করলেন ইন্ডিয়ান ওভারসিজ কংগ্রেসের চেয়ারম্যান স্যাম পিত্রোদা। তাঁর দাবি, কংগ্রেস বা বিরোধী জোট কোনও বিদেশি সংস্থার কাছ থেকে টাকা নেয়নি। ভারতের গণতন্ত্রকে প্রভাবিত করা কিংবা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বিরুদ্ধে প্রচার চালানোর জন্য বিদেশি অনুদান নেওয়ার প্রশ্নই নেই। বিজেপির কাছে এই অভিযোগের প্রমাণ থাকলে তা প্রকাশ্যে আনার চ্যালেঞ্জও ছুড়ে দিয়েছেন তিনি। অন্য দিকে, পিত্রোদার এই বক্তব্যের পাল্টা ১৯৮৪ সালের শিখবিরোধী হিংসা নিয়ে তাঁর পুরনো ‘হুয়া তো হুয়া’ মন্তব্য মনে করিয়ে দিয়েছে বিজেপি।
শিকাগোয় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে পিত্রোদা বলেন, বিদেশি অর্থায়ন এবং বিদেশি হস্তক্ষেপের অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। তাঁর কথায়, তিনি নিজে কোনও বিদেশি অনুদান নেবেন না, যার সাহায্যে ভারতের গণতন্ত্রকে বিকৃত করা যায় কিংবা দেশের প্রধানমন্ত্রীকে আক্রমণ করা যায়। বিদেশে কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে বিভিন্ন ব্যক্তির ছবি দেখিয়ে তাঁদের মধ্যে সম্পর্ক রয়েছে বলে প্রচার করা হচ্ছে। বিশেষ করে মার্কিন ধনকুবের জর্জ সোরসের সঙ্গে রাহুল গান্ধী ও তাঁর যোগাযোগের অভিযোগও উড়িয়ে দিয়েছেন তিনি।
পিত্রোদার দাবি, জর্জ সোরসের সঙ্গে তাঁর কিংবা রাহুল গান্ধীর কোনওদিন দেখা হয়নি। অথচ তাঁদের ছবি ব্যবহার করে সাধারণ মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি তৈরি করা হচ্ছে। তাঁর কথায়, বিদেশে বুদ্ধিজীবী, শিক্ষাবিদ এবং নীতিনির্ধারকদের সঙ্গে আলোচনা করলেই তাকে বিদেশি হস্তক্ষেপ বলা যায় না। তিনি স্পষ্ট জানিয়েছেন, বিদেশ থেকে কোনও চাপ, টাকা বা পরামর্শ নেওয়া হয়নি।
রাহুলের বিদেশ সফর নিয়ে কেন বিতর্ক?
বিজেপি দীর্ঘদিন ধরেই রাহুল গান্ধীর বিদেশ সফর নিয়ে প্রশ্ন তুলছে। গেরুয়া শিবিরের অভিযোগ, বিদেশের মাটিতে গিয়ে ভারতের গণতন্ত্র, নির্বাচন ব্যবস্থা এবং সরকারের সমালোচনা করেন কংগ্রেস নেতা। এর মাধ্যমে দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে বিদেশি শক্তির হস্তক্ষেপের ক্ষেত্র তৈরি হচ্ছে বলে দাবি বিজেপির।
এই প্রসঙ্গে রাহুলের ২০১৮ সালের কৈলাস মানস সরোবর যাত্রা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবে। তাঁর দাবি, ওই সফরে চিনের দুই মন্ত্রীর সঙ্গে রাহুলের দেখা হয়েছিল কি না, তা স্পষ্ট করা প্রয়োজন। ২০০৮ সালে কংগ্রেস ও চিনের কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে হওয়া চুক্তির পর আদানপ্রদান কর্মসূচিতে কারা চিনে গিয়েছিলেন, সেই তথ্যও প্রকাশের দাবি জানিয়েছেন তিনি।
তবে পিত্রোদার বক্তব্য, ইন্ডিয়া জোটের শক্তির উৎস দেশের মানুষ। কৃষক, যুবক, দলিত, পিছিয়ে পড়া শ্রেণি এবং সংখ্যালঘুদের সমর্থনেই বিরোধী জোট শক্তিশালী হয়েছে। বিদেশি কোনও শক্তির নির্দেশে এই রাজনৈতিক আন্দোলন পরিচালিত হচ্ছে না।
ফিরল ‘হুয়া তো হুয়া’ বিতর্ক
বিদেশি অর্থায়ন নিয়ে বিতর্কের পাশাপাশি পিত্রোদার পুরনো মন্তব্য নিয়েও কংগ্রেসকে আক্রমণ করেছে বিজেপি। সম্প্রতি সোনিয়া গান্ধীর আত্মজীবনী ‘বিলংগিং: আ জার্নি অফ লাভ’ প্রকাশিত হয়েছে। সেখানে ১৯৮৪ সালের শিখবিরোধী হিংসাকে ভারতের ইতিহাসের কলঙ্কজনক অধ্যায় বলে উল্লেখ করেছেন সোনিয়া। পাশাপাশি তৎকালীন প্রশাসনিক ব্যর্থতা এবং সেনা মোতায়েনে বিলম্বের প্রসঙ্গও তুলে ধরেছেন তিনি।
এর পরেই বিজেপি মুখপাত্র আর পি সিং পিত্রোদার ২০১৯ সালের বিতর্কিত মন্তব্য ‘হুয়া তো হুয়া’ মনে করিয়ে দেন। ১৯৮৪ সালের শিখবিরোধী হিংসা নিয়ে প্রশ্নের উত্তরে পিত্রোদা ওই মন্তব্য করেছিলেন। সেই বক্তব্যের জন্য পরে ক্ষমাও চেয়েছিলেন তিনি।
আর পি সিংয়ের অভিযোগ, শিখদের গণহত্যাকে নিছক প্রশাসনিক ব্যর্থতা বলে দেখানো যায় না। কংগ্রেসের উচিত শিখ সম্প্রদায়ের কাছে নিঃশর্ত ক্ষমা চাওয়া। অপারেশন ব্লু স্টার এবং তার পরবর্তী ঘটনাবলি নিয়েও কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ইতিহাস নতুন করে লেখার অভিযোগ তুলেছেন তিনি।
সব মিলিয়ে বিদেশি অর্থায়নের অভিযোগ অস্বীকার করে পিত্রোদা বিজেপিকে প্রমাণ দেখানোর চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন। অন্য দিকে, ১৯৮৪ সালের হিংসা এবং কংগ্রেসের অতীত ভূমিকা সামনে এনে পাল্টা আক্রমণ শানাচ্ছে বিজেপি। বিদেশি যোগাযোগের অভিযোগ থেকে শুরু হওয়া রাজনৈতিক সংঘাত এবার অতীতের ক্ষতও নতুন করে সামনে নিয়ে এল।
- ABOUT THE AUTHORAbhijit Chowdhury
২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More