Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    কেজরিওয়ালের টার্গেট PM মোদী! আপ-র স্পনসরড প্রজেক্ট CJP, বিস্ফোরক বিজেপি

    Amit Malviya on AAP: অরবিন্দ কেজরিওয়ালের এই ভিডিও রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। আপ (AAP)-এর প্রাক্তন সদস্য তথা বর্তমান বিজেপি সাংসদ স্বাতী মালিওয়াল-সহ একাধিক বিজেপি নেতা অরবিন্দ কেজরিওয়ালের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন।

    Published on: Aug 10, 2026, 22:15:40 IST
    By Sahara Islam
    Prefer HTPrefer HTPrefer HTon Google
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    Amit Malviya on AAP: ককরোচ জনতা পার্টির (CJP) বিরুদ্ধে একগুচ্ছ অভিযোগ তুলে তীব্র আক্রমণ শানালেন বিজেপির আইটি সেলের প্রধান অমিত মালব্য (Amit Malviya)। অরবিন্দ কেজরিওয়ালের (Arvind Kejriwal) একটি ভিডিও পোস্ট করে সিজেপি-কে আম আদমি পার্টি (AAP) এবং দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর নিজস্ব উদ্দেশ্যপ্রণোদিত প্রকল্প বা 'পেট প্রজেক্ট' বলে কটাক্ষ করেন তিনি। বিজেপি নেতার দাবি, গত মাসে যন্তর মন্তরে যে আন্দোলন হয়েছিল, তার আসল উদ্দেশ্যই ছিল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে রাজনৈতিকভাবে নিশানা করা।

    আপ-র স্পনসরড প্রজেক্ট CJP, বিস্ফোরক বিজেপি (AFP)
    আপ-র স্পনসরড প্রজেক্ট CJP, বিস্ফোরক বিজেপি (AFP)

    অমিত মালব্য বলেন, সিজেপি প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকে এবং 'তাঁর সংগঠনের' সঙ্গে আপ-এর যে গভীর ও গোপন যোগাযোগ রয়েছে, তা প্রথম থেকেই পরিষ্কার ছিল। নিট (NEET) প্রশ্নপত্র ফাঁস বা শিক্ষাক্ষেত্রে সংস্কারের দাবির সঙ্গে এই বিক্ষোভের দূর-দূরান্তেও কোনও সম্পর্ক ছিল না বলেও সুর চড়ান তিনি। ভাইরাল ওই ভিডিওতে অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে বলতে শোনা যায়, 'এবার যত মানুষ রাজপথে নেমেছিলেন, তাঁরা ঠিক কী কারণে এসেছিলেন? আমার মনে হয় না যে তাঁরা কেবল ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগ চাইতে এসেছিলেন। সহজ ও খাঁটি কথায় বলতে গেলে, তাঁরা এসেছিলেন মোদীজিকে টেক্কা দিতে (বা তাঁর বিরুদ্ধে লড়াই করতে)।' তবে অমিত মালব্যের পোস্ট করা ওই ভিডিওটির তারিখ ও মূল উৎস সম্পর্কে স্পষ্ট কিছু জানা যায়নি।

    অরবিন্দ কেজরিওয়ালের এই ভিডিও রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। আপ (AAP)-এর প্রাক্তন সদস্য তথা বর্তমান বিজেপি সাংসদ স্বাতী মালিওয়াল-সহ একাধিক বিজেপি নেতা কেজরিওয়ালের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন। স্বাতী মালিওয়াল সরাসরি আপ সুপ্রিমোর বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে বলেন, ছাত্রদের স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনকে নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থে 'হাইজ্যাক' করার উদ্দেশ্যেই কেজরিওয়াল সিজেপি (CJP) গঠন করেছিলেন এবং তাতে আর্থিক মদত দিয়েছিলেন। অন্যদিকে, অমিত মালব্য দাবি করেছেন যে এই 'স্পনসরড' বা আর্থিক মদতপুষ্ট রাজনৈতিক প্রজেক্টের 'ককরোচগুলো' হঠাৎই অবাধ্য হয়ে ওঠে এবং কেজরিওয়ালের ফোন ধরা বন্ধ করে দেয়। আর এর পরেই দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এই রাজনৈতিক চক্রান্তের তথ্য ফাঁস করে দেন।

    রাহুল গান্ধী ও অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে সরাসরি নিশানা করে বিরোধীদের বিরুদ্ধে আক্রমণ আরও তীব্র করলেন বিজেপি নেতা। আন্দোলনকারীদের প্রতি বার্তা দিয়ে তিনি বলেন, 'এই ভণ্ডদের মুখোশ খুলে দিন! রাহুল গান্ধী আর অরবিন্দ কেজরিওয়ালের মতো নেতারা, যারা আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়ার নাটক করেছিল, অথচ নিজেদের এবং তাদের আর্থিক মদতদাতাদের বাঁচাতে সঠিক সময়ে ছাত্রদের পিঠ দেখিয়ে পালিয়ে গেছে।' অন্যদিকে, প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে বিতর্কিত মন্তব্য করায় কেজরিওয়ালের বিরুদ্ধে তোপ দাগেন দিল্লির মন্ত্রী কপিল মিশ্র। তিনি অভিযোগ করেন, কেজরিওয়াল প্রধানমন্ত্রী মোদীর বিরুদ্ধে 'মাওবাদী ধাঁচের ভাষা' ব্যবহার করছেন। সোশ্যাল মিডিয়া এক্স-এ একটি পোস্ট করে মিশ্র লেখেন, 'এটি ওঁর কোনও 'বিপ্লবী অভ্যুত্থানের' প্রতীক নয়, বরং ওঁর নৈতিক ও ভাষাগত দেউলিয়াপনার চূড়ান্ত ও করুণ আর্তনাদ মাত্র।'

    Home/News/কেজরিওয়ালের টার্গেট PM মোদী! আপ-র স্পনসরড প্রজেক্ট CJP, বিস্ফোরক বিজেপি
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes