Rail Line Blast Update: রেললাইনে বিস্ফোরণ! বড়সড় নাশকতার ছক সীমান্তের কাছে, বোমা আরও একটু আগে ফাটলেই...
বিস্ফোরণের মাত্র ৪৫ মিনিট আগেই ওই লাইন দিয়ে একটি যাত্রীবাহী ট্রেন চলাচল করেছিল। ফলে বিস্ফোরণটি কিছুটা আগে ঘটলে বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারত। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ, রেল প্রশাসন এবং নিরাপত্তা সংস্থার আধিকারিকেরা।
ভারত-পাকিস্তান সীমান্তের কাছে রাজস্থানের শ্রীগঙ্গানগরে রেললাইনে বিস্ফোরণের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল। মঙ্গলবার গভীর রাতে অনুপগড়-সুরতগড় রেলপথের ৫০ জিবি গ্রামের কাছে এই বিস্ফোরণ ঘটে। বিস্ফোরণের তীব্রতায় রেললাইনের নীচে থাকা সিমেন্টের একাধিক স্তম্ভ ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। বেরিয়ে আসে ভিতরের লোহার রড। ঘটনাস্থল থেকে বেশ কিছুটা দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে পাথরের টুকরো। প্রাথমিক ভাবে সন্দেহ করা হচ্ছে, রেললাইন ক্ষতিগ্রস্ত করে ট্রেন দুর্ঘটনা ঘটানোর চেষ্টা হয়েছিল। তবে বিস্ফোরণের পিছনে কারা রয়েছে, কী ধরনের বিস্ফোরক ব্যবহার করা হয়েছে, তা এখনও স্পষ্ট নয়।
সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয়, বিস্ফোরণের মাত্র ৪৫ মিনিট আগেই ওই লাইন দিয়ে একটি যাত্রীবাহী ট্রেন চলাচল করেছিল। ফলে বিস্ফোরণটি কিছুটা আগে ঘটলে বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারত। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ, রেল প্রশাসন এবং নিরাপত্তা সংস্থার আধিকারিকেরা। তদন্তে যোগ দিয়েছে অ্যান্টি টেররিস্ট স্কোয়াড (এটিএস), বম্ব ডিসপোজাল স্কোয়াড এবং ফরেন্সিক সায়েন্স ল্যাবরেটরির (এফএসএল) দল।
ঘটনাস্থলে এটিএস, এফএসএল ও বম্ব স্কোয়াড
ঘটনার গুরুত্ব বুঝে গোটা এলাকা ঘিরে ফেলা হয়েছে। তদন্তে নেমেছে রাজস্থান পুলিশের এটিএস, সিআইডি এবং অন্যান্য নিরাপত্তা সংস্থা। বম্ব ডিসপোজাল স্কোয়াড ঘটনাস্থলে গিয়ে পরীক্ষা চালিয়েছে। ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞেরা বিস্ফোরণস্থল থেকে নমুনা ও প্রয়োজনীয় প্রমাণ সংগ্রহ করছেন। রেললাইনের ক্ষতিগ্রস্ত অংশও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।
শ্রীগঙ্গানগরের পুলিশ সুপার হরিশঙ্কর যাদব নিজে ঘটনাস্থলে পৌঁছন। তাঁর নির্দেশে তদন্ত শুরু হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, ফরেন্সিক পরীক্ষার রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পরই বিস্ফোরণের প্রকৃত কারণ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যাবে। কী ধরনের বিস্ফোরক ব্যবহার করা হয়েছিল, আদৌ বিস্ফোরক ব্যবহার করা হয়েছে কি না, তা-ও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।
বাতিল ট্রেন, সীমান্তে বাড়তি সতর্কতা
ঘটনার জেরে রেল চলাচলেও প্রভাব পড়েছে। নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে বুধবার সকাল ৬টায় অনুপগড় থেকে ভাটিন্ডাগামী ট্রেনটি বাতিল করা হয়েছে। রেললাইনের নিরাপত্তা নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত ওই পথে ট্রেন চলাচল নিয়ে সতর্ক রয়েছে রেল কর্তৃপক্ষ। সীমান্তবর্তী এলাকায় নিরাপত্তা সংস্থাগুলিকেও বাড়তি সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে।
এই ঘটনার সঙ্গে সাম্প্রতিক একটি আরডিএক্স উদ্ধারের ঘটনার যোগ রয়েছে কি না, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। কারণ, কিছু দিন আগেই সীমান্তবর্তী এলাকা থেকে প্রায় সাড়ে সাত কিলোগ্রাম আরডিএক্স উদ্ধার হয়েছিল। ফলে রেললাইনের বিস্ফোরণের পিছনে কোনও বড় নাশকতার ছক রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। তবে পুলিশ সুপার স্পষ্ট জানিয়েছেন, এখনও পর্যন্ত আরডিএক্স উদ্ধারের ঘটনার সঙ্গে এই বিস্ফোরণের সরাসরি কোনও যোগ পাওয়া যায়নি।
সব মিলিয়ে সীমান্তবর্তী রাজস্থানে রেললাইনের কাছে এই বিস্ফোরণের ঘটনা নতুন করে নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ তৈরি করেছে। যাত্রীবাহী ট্রেনটি আগেই ওই এলাকা পেরিয়ে যাওয়ায় বড় বিপদ এড়ানো গিয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। তবে রেললাইনকে লক্ষ্য করে পরিকল্পিত নাশকতার চেষ্টা হয়েছিল কি না, তার উত্তর মিলবে তদন্ত শেষ হলে। এখন নজর ফরেন্সিক রিপোর্ট এবং তদন্তকারী সংস্থাগুলির পরবর্তী পদক্ষেপের দিকে।
- ABOUT THE AUTHORAbhijit Chowdhury
২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More