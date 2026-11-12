জম্মু-কাশ্মীরে নিখোঁজ দুই পুলিশকর্মীর দেহ উদ্ধার! জঙ্গলে মিলল রশপাল ও ববি চাঁদের দেহ, আতঙ্ক বাড়ছে কিস্তওয়ারে

জম্মু-কাশ্মীরে নিখোঁজ দুই পুলিশকর্মীর দেহ উদ্ধার! জঙ্গলে মিলল রশপাল ও ববি চাঁদের দেহ, আতঙ্ক বাড়ছে কিস্তওয়ারে
প্রাথমিক তদন্ত অনুযায়ী, রশপাল কুমার ও ববি চাঁদ জম্মু-কাশ্মীর পুলিশের বিশেষ অভিযান দলের সদস্য ছিলেন। বুধবার তাঁরা সেনাবাহিনীর সঙ্গে কিস্তওয়ারের দাচ্ছন-মারওয়া এলাকায় টহল দিচ্ছিলেন। সেই সময় তাঁদের গন্তব্য ছিল ধরনা এলাকার সেনা ছাউনি। কিন্তু নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছনোর আগেই কোনওভাবে নিখোঁজ হয়ে যান তাঁরা।
জম্মু-কাশ্মীরে নিরাপত্তা পরিস্থিতি ঘিরে নতুন করে উদ্বেগ। কর্তব্যরত অবস্থায় নিখোঁজ হয়ে যাওয়া দুই বিশেষ পুলিশ আধিকারিকের মৃতদেহ উদ্ধার করল নিরাপত্তাবাহিনী। বুধবার, ১১ নভেম্বর কিস্তওয়ার জেলার দুর্গম পাহাড়ি এলাকায় টহল দেওয়ার সময় নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিলেন ওই দুই পুলিশকর্মী। তাঁদের নাম রশপাল কুমার এবং ববি চাঁদ। বৃহস্পতিবার, ১২ নভেম্বর তাঁদের দেহ স্থানীয় জঙ্গলের ভিতর থেকে উদ্ধার করা হয়েছে বলে জানিয়েছে এনডিটিভি। এই ঘটনায় গোটা এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। কীভাবে তাঁদের মৃত্যু হল, কারা এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত এবং এর পিছনে জঙ্গি সংগঠনের হাত রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।
প্রাথমিক তদন্ত অনুযায়ী, রশপাল কুমার ও ববি চাঁদ জম্মু-কাশ্মীর পুলিশের বিশেষ অভিযান দলের সদস্য ছিলেন। বুধবার তাঁরা সেনাবাহিনীর সঙ্গে কিস্তওয়ারের দাচ্ছন-মারওয়া এলাকায় টহল দিচ্ছিলেন। সেই সময় তাঁদের গন্তব্য ছিল ধরনা এলাকার সেনা ছাউনি। কিন্তু নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছনোর আগেই কোনওভাবে নিখোঁজ হয়ে যান তাঁরা। দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষার পরেও দুই পুলিশ আধিকারিকের কোনও খোঁজ না মেলায় উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন নিরাপত্তাবাহিনীর আধিকারিকরা।
সবচেয়ে সন্দেহজনক বিষয় হল, ঘটনার দিন ওই এলাকায় গুলির শব্দ শোনা গিয়েছিল বলে স্থানীয় সূত্রের দাবি। শুধু তাই নয়, নিখোঁজ হওয়ার পর প্রথমদিকে দুই পুলিশকর্মীর মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করা সম্ভব হলেও পরে সেগুলি বন্ধ হয়ে যায়। ফলে তাঁদের কোনও বিপদের মধ্যে পড়তে হয়েছে কি না, তা নিয়ে আশঙ্কা তৈরি হয়। এরপরই পুলিশ ও সেনাবাহিনী যৌথভাবে তল্লাশি অভিযান শুরু করে। দুর্গম পাহাড়ি অঞ্চল এবং ঘন জঙ্গলে একাধিক নিরাপত্তাবাহিনীর দল মোতায়েন করা হয়। শেষ পর্যন্ত জঙ্গলের ভিতর থেকে উদ্ধার হয় দুজনের দেহ।
কিস্তওয়ারের এই ঘটনাকে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। কারণ, গত কয়েক বছর ধরেই জম্মু অঞ্চলের এই পাহাড়ি জেলাটিতে জঙ্গি কার্যকলাপ এবং নিরাপত্তাবাহিনীর অভিযান বেড়েছে। বিশেষ করে দাচ্ছন, মারওয়া এবং আশপাশের দুর্গম বনাঞ্চলে জঙ্গিদের গতিবিধি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই সতর্ক রয়েছে গোয়েন্দা সংস্থাগুলি। বিশাল বনভূমি, দুর্গম পাহাড় এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতার কারণে এই এলাকায় নিরাপত্তা অভিযান চালানো যথেষ্ট কঠিন।
গত কয়েক মাসে কিস্তওয়ারে একাধিক জঙ্গিবিরোধী অভিযান চালিয়েছে সেনাবাহিনী ও পুলিশ। সেই অভিযানে বেশ কয়েকজন সক্রিয় জঙ্গির মৃত্যু হয়েছে। নিরাপত্তাবাহিনীর দাবি, ধারাবাহিক অভিযানের ফলে এলাকায় জঙ্গিদের উপস্থিতি অনেকটাই দুর্বল হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও দুর্গম বনাঞ্চলে তাদের সম্ভাব্য উপস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ কাটেনি।
উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, গত ১৬ অক্টোবর কিস্তওয়ারেই নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিলেন ৫৫ বছর বয়সি বিশেষ পুলিশ আধিকারিক বশির আহমেদ। পরে তাঁর বাড়ির কাছ থেকে দেহ উদ্ধার হয়। সঙ্গে পাওয়া যায় তাঁর সরকারি রাইফেলও। প্রথমে ঘটনাটি ঘিরে রহস্য তৈরি হলেও পুলিশের তদন্তে জানা যায়, জমি সংক্রান্ত বিবাদের জেরে তাঁর আত্মীয়রাই তাঁকে খুন করেছিলেন। তবে রশপাল ও ববি চাঁদের মৃত্যুর সঙ্গে সেই ঘটনার কোনও যোগ রয়েছে বলে এখনও জানা যায়নি।
দুই পুলিশ আধিকারিকের মৃত্যুর প্রকৃত কারণ এখনও স্পষ্ট নয়। তাঁদের উপর জঙ্গিরা হামলা চালিয়েছিল কি না, নাকি অন্য কোনও কারণে এই মৃত্যু, তা জানতে তদন্ত চলছে। বিশেষ করে গুলির শব্দ শোনা যাওয়ার বিষয়টি তদন্তকারীদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।
সব মিলিয়ে কিস্তওয়ারের এই ঘটনা জম্মু-কাশ্মীরের নিরাপত্তা পরিস্থিতি নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। দুর্গম পাহাড়ি এলাকায় নিরাপত্তাবাহিনীর সদস্যদের সুরক্ষা এবং জঙ্গিদের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করা প্রশাসনের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠছে। এখন তদন্তের মাধ্যমে এই দুই পুলিশ আধিকারিকের মৃত্যুর পিছনে আসল রহস্য উদ্ঘাটনের অপেক্ষায় নিরাপত্তা মহল।
- ABOUT THE AUTHORAbhijit Chowdhury
২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More