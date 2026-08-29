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Manipur Update: স্কুল শিক্ষককে খুনের ঘটনার পর বিধায়কের বাড়িতে বোমা বিস্ফোরণ! উদ্বেগে মণিপুর

একের পর এক ঘটনায় মণিপুর ঘিরে ফের বাড়ছে উদ্বেগ।

Published on: Aug 29, 2026, 06:51:24 IST
By Sritama Mitra
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ফের একের পর অক অপরাধের ঘটনা ঘিরে উদ্বেগ বাড়ছে মণিপুরে। সদ্য সেখানে এক স্কুল শিক্ষক সহ ৫ জনকে খুনের ঘটনা ঘটেছে। এরপর মণিপুরের কনথৌজাম জেলার বিধায়ক সপম রাজন সিংয়ের বাড়িতে বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। এই বিস্ফোরণ ঘিরে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী। মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী এই ঘটনাকে ‘কাণ্ডজ্ঞানহীন ও নৃশংস’ বলে অভিহিত করেছেন।

স্কুল শিক্ষককে খুনের ঘটনার পর বিধায়কের বাড়িতে বোমা বিস্ফোরণ! উদ্বেগ মণিপুরে (ANI Photo) (@YKhemchandSingh X)
স্কুল শিক্ষককে খুনের ঘটনার পর বিধায়কের বাড়িতে বোমা বিস্ফোরণ! উদ্বেগ মণিপুরে (ANI Photo) (@YKhemchandSingh X)

শুক্রবার রাত ১.৩০ মিনিট নাগাদ এই বিস্ফোরণ ঘটে বলে জানা গিয়েছে। তবে বিধায়কের বাড়িতে বিস্ফোরণ ঘিরে কেউ আহত হননি বলে জানা গিয়েছে। সপম রাজন সিং জানান, ভোররাতে একটি জোরালো বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যায়, যা তাঁর বাড়িতে আতঙ্ক সৃষ্টি করে। তিনি আরও বলেন, ‘এর আগে কোনো হুমকি পাওয়া যায়নি এবং কারও সঙ্গে আমার কোনো শত্রুতাও নেই। বিষয়টি অত্যন্ত উদ্বেগজনক।’ অত্যন্ত জনবসতি সম্পন্ন আবাসিক এলাকা কনথৌজাম মায়াই লেইকাই-তে এই ঘটনাটি ঘটেছে; ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় বিস্ফোরক ব্যবহারের ফলে সাধারণ মানুষের সম্ভাব্য ঝুঁকি নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। ঘটনাটির নিন্দা জানিয়ে সিং মণিপুরে বোমা হামলা ও অন্যান্য ধরনের সহিংসতার পেছনের উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। সপম রাজন সিংয়ের প্রশ্ন, ‘এ ধরনের কর্মকাণ্ড থেকে মণিপুর কী পাচ্ছে? এর উদ্দেশ্যই বা কী? কোনো কারণ ছাড়াই বোমা হামলা বা যেকোনো ধরনের গোপন সহিংস কার্যকলাপ চালানো…এতে লাভ কী আর উদ্দেশ্যই বা কী?’ বিধায়ক বলেছেন, এ ধরনের ঘটনা কোনো গঠনমূলক উদ্দেশ্য সাধন করে না এবং সাধারণ বাসিন্দাদের মধ্যে ভয় ও নিরাপত্তাহীনতা সৃষ্টি করতে পারে।

ঘটনা নিয়ে মুখ খুলেছেন মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, ‘জনপ্রতিনিধির বাসভবনে এমন কাণ্ডজ্ঞানহীন ও বর্বরোচিত হামলার আমি তীব্র নিন্দা জানাই। সহিংসতার এই ঘটনা আমাদের গণতন্ত্রের ওপর একটি আঘাত এবং অপরাধীদের শীঘ্রই বিচারের আওতায় আনা হবে।’ এদিকে, স্থানীয় ‘মেইরা পাইবি’রা বিধায়কের বাসভবনের সামনে অবস্থান বিক্ষোভ করেছেন। তাঁরা এই বিস্ফোরণের নিন্দা জানানোর পাশাপাশি সরকারের কাছে অবিলম্বে পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন।

  • Sritama Mitra
    ABOUT THE AUTHOR
    Sritama Mitra

    শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

Home/News/Manipur Update: স্কুল শিক্ষককে খুনের ঘটনার পর বিধায়কের বাড়িতে বোমা বিস্ফোরণ! উদ্বেগে মণিপুর
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