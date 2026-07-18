Brahmos Missile Manufacturing Update: ব্রহ্মোস নিয়ে বড় সাফল্য! কৌশলগত সাব-সিস্টেম তৈরির বরাত পেল পিটিসি ইন্ডাস্ট্রিজ

Brahmos Missile Manufacturing Update: ব্রহ্মোস নিয়ে বড় সাফল্য! কৌশলগত সাব-সিস্টেম তৈরির বরাত পেল পিটিসি ইন্ডাস্ট্রিজ
সংস্থার জানানো তথ্য অনুযায়ী, ব্রহ্মোস অ্যারোস্পেসের কাছ থেকে পাওয়া এই বরাতের মেয়াদ দুই বছর। এর আওতায় সুপারসনিক ব্রহ্মোস ক্ষেপণাস্ত্রের জন্য একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্ট্রাকচারাল অ্যাসেম্বলি বা কাঠামোগত অংশ তৈরি করা হবে, যা ক্ষেপণাস্ত্রের কৌশলগত সাব-সিস্টেমের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে কাজ করবে।
ভারতের প্রতিরক্ষা উৎপাদন শিল্পে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক তৈরি করল পিটিসি ইন্ডাস্ট্রিজ (PTC Industries)। দেশের অন্যতম কৌশলগত ক্ষেপণাস্ত্র কর্মসূচি ব্রহ্মোসের (BrahMos) জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সাব-সিস্টেম তৈরি, সংযুক্তিকরণ (Integration) এবং সরবরাহের বরাত পেয়েছে সংস্থাটি। শুক্রবার শেয়ার বাজারে জমা দেওয়া একটি নথিতে এই তথ্য জানিয়েছে পিটিসি ইন্ডাস্ট্রিজ। সংস্থার মতে, এটি তাদের জন্য শুধু একটি নতুন অর্ডার নয়, বরং প্রতিরক্ষা উৎপাদনের উচ্চমূল্যের ‘সিস্টেমস অ্যান্ড সাব-সিস্টেমস ইন্টিগ্রেশন’-এর ক্ষেত্রে প্রবেশের ঐতিহাসিক পদক্ষেপ।
সংস্থার জানানো তথ্য অনুযায়ী, ব্রহ্মোস অ্যারোস্পেসের কাছ থেকে পাওয়া এই বরাতের মেয়াদ দুই বছর। এর আওতায় সুপারসনিক ব্রহ্মোস ক্ষেপণাস্ত্রের জন্য একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্ট্রাকচারাল অ্যাসেম্বলি বা কাঠামোগত অংশ তৈরি করা হবে, যা ক্ষেপণাস্ত্রের কৌশলগত সাব-সিস্টেমের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে কাজ করবে। নিরাপত্তা ও গোপনীয়তার কারণে এই প্রকল্পের আর্থিক মূল্য প্রকাশ করা হয়নি।
পিটিসি ইন্ডাস্ট্রিজ জানিয়েছে, এটি কোনও সাধারণ যন্ত্রাংশ সরবরাহের চুক্তি নয়। এতদিন সংস্থাটি মূলত উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন ধাতব উপাদান, প্রিসিশন কাস্টিং এবং ইঞ্জিনিয়ারড কম্পোনেন্ট সরবরাহ করত। এবার প্রথমবার তারা সম্পূর্ণ সাব-সিস্টেম তৈরি ও ইন্টিগ্রেশনের মতো আরও জটিল এবং উচ্চ প্রযুক্তিনির্ভর কাজে অংশ নেবে। ফলে ভারতের প্রতিরক্ষা উৎপাদন শৃঙ্খলে সংস্থার ভূমিকা আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে।
ব্রহ্মোসের জন্য তৈরি হতে যাওয়া এই অ্যাসেম্বলিকে অত্যন্ত কঠিন পরিস্থিতিতে কাজ করতে হবে। সুপারসনিক গতিতে উড়তে সক্ষম ক্ষেপণাস্ত্রে প্রচণ্ড তাপ, কম্পন এবং যান্ত্রিক চাপ তৈরি হয়। সেই পরিবেশে নির্ভুলভাবে কাজ করতে সক্ষম এমন সাব-সিস্টেম তৈরির জন্য অত্যন্ত উন্নত প্রযুক্তি, উচ্চমানের উৎপাদন ব্যবস্থা, বিশেষ ধরনের জোড়াই প্রযুক্তি, সূক্ষ্ম নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এবং কঠোর মান নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়ার প্রয়োজন হবে।
সংস্থার চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর সচিন আগরওয়াল এই বরাতকে পিটিসি ইন্ডাস্ট্রিজের ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী মুহূর্ত বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর কথায়, 'এটি আমাদের জন্য একটি ঐতিহাসিক অর্ডার। এতদিন আমরা উপাদান ও যন্ত্রাংশ তৈরি করতাম। এবার আমরা ভারতের কৌশলগত প্রতিরক্ষা কর্মসূচির জন্য অত্যাধুনিক সিস্টেম ও সাব-সিস্টেম তৈরির পর্যায়ে প্রবেশ করছি।'
তিনি আরও বলেন, এই বরাত প্রমাণ করে যে ব্রহ্মোস অ্যারোস্পেস দেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রতিরক্ষা কর্মসূচির জন্য পিটিসি ইন্ডাস্ট্রিজের ওপর আস্থা রেখেছে। এটি সংস্থার দীর্ঘমেয়াদি কৌশল এবং উন্নত প্রতিরক্ষা উৎপাদন সক্ষমতার স্বীকৃতি বলেও মন্তব্য করেন তিনি।
উল্লেখযোগ্যভাবে, পিটিসি ইন্ডাস্ট্রিজ বর্তমানে বিমান, প্রতিরক্ষা, মহাকাশ এবং জ্বালানি শিল্পের জন্য উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন ধাতব উপাদান, নির্ভুল প্রকৌশলভিত্তিক যন্ত্রাংশ এবং গুরুত্বপূর্ণ অ্যাসেম্বলি তৈরি করে। একই সঙ্গে উত্তরপ্রদেশ ডিফেন্স ইন্ডাস্ট্রিয়াল করিডরের লখনউ কেন্দ্রে সংস্থাটি তাদের অত্যাধুনিক উৎপাদন পরিকাঠামো সম্প্রসারণ করছে। সেখানে মহাকাশ শিল্পে ব্যবহৃত টাইটানিয়াম ও সুপারঅ্যালয় উৎপাদনের সক্ষমতাও গড়ে তোলা হচ্ছে।
প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞদের মতে, ব্রহ্মোসের মতো কৌশলগত ক্ষেপণাস্ত্র কর্মসূচিতে দেশীয় সংস্থাগুলির অংশগ্রহণ বাড়া 'আত্মনির্ভর ভারত' উদ্যোগকে আরও শক্তিশালী করবে। একই সঙ্গে প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম তৈরিতে বিদেশি নির্ভরতা কমিয়ে ভারতের নিজস্ব প্রতিরক্ষা উৎপাদন শিল্পকে আন্তর্জাতিক মানে পৌঁছে দিতেও এই ধরনের প্রকল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।
- ABOUT THE AUTHORAbhijit Chowdhury
২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More