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    Brahmos Vietnam Deal Latest Update: ভিয়েতনামের সঙ্গে ব্রহ্মোস চুক্তির পথে ভারত, চূড়ান্ত অনুমোদনের অপেক্ষা

    সম্প্রতি ব্রহ্মোস অ্যারোস্পেসের প্রধান জয়তীর্থ জোশী জানিয়েছেন, ভিয়েতনামের সঙ্গে আলোচনা প্রায় শেষ পর্যায়ে রয়েছে। মাত্র কয়েকটি ছোটখাটো ছাড়পত্র বাকি আছে, যা খুব শীঘ্রই মিটে যাবে বলে আশা করা হচ্ছে। এই চুক্তি শুধু প্রতিরক্ষা রপ্তানির ক্ষেত্রেই নয়, ভারতের কৌশলগত অবস্থানকেও আরও শক্তিশালী করবে।

    Published on: Jun 19, 2026 1:22 PM IST
    By Abhijit Chowdhury
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    ভারতের প্রতিরক্ষা রপ্তানির ক্ষেত্রে আরও একটি বড় সাফল্য আসতে চলেছে। ভিয়েতনামের কাছে ব্রহ্মোস সুপারসনিক ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র রপ্তানির জন্য ভারত প্রায় চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে। এখন শুধুমাত্র কয়েকটি আনুষ্ঠানিক অনুমোদনের অপেক্ষা রয়েছে। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে শীঘ্রই দুই দেশের মধ্যে এই গুরুত্বপূর্ণ প্রতিরক্ষা চুক্তি সম্পন্ন হতে পারে।

    ব্রহ্মোস অ্যারোস্পেসের প্রধান জয়তীর্থ জোশী জানিয়েছেন, ভিয়েতনামের সঙ্গে আলোচনা প্রায় শেষ পর্যায়ে রয়েছে। (AFP)
    ব্রহ্মোস অ্যারোস্পেসের প্রধান জয়তীর্থ জোশী জানিয়েছেন, ভিয়েতনামের সঙ্গে আলোচনা প্রায় শেষ পর্যায়ে রয়েছে। (AFP)

    সম্প্রতি ব্রহ্মোস অ্যারোস্পেসের প্রধান জয়তীর্থ জোশী জানিয়েছেন, ভিয়েতনামের সঙ্গে আলোচনা প্রায় শেষ পর্যায়ে রয়েছে। মাত্র কয়েকটি ছোটখাটো ছাড়পত্র বাকি আছে, যা খুব শীঘ্রই মিটে যাবে বলে আশা করা হচ্ছে। তাঁর বক্তব্য, এই চুক্তি শুধু প্রতিরক্ষা রপ্তানির ক্ষেত্রেই নয়, ভারতের কৌশলগত অবস্থানকেও আরও শক্তিশালী করবে।

    ব্রহ্মোস বিশ্বের অন্যতম দ্রুতগতির সুপারসনিক ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র। ভারত ও রাশিয়ার যৌথ উদ্যোগে তৈরি এই ক্ষেপণাস্ত্র স্থল, সমুদ্র এবং আকাশ—তিন ক্ষেত্র থেকেই নিক্ষেপ করা যায়। লক্ষ্যবস্তুকে নির্ভুলভাবে আঘাত করার ক্ষমতা এবং উচ্চ গতির কারণে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের কাছে ব্রহ্মোস অত্যন্ত আকর্ষণীয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা হিসেবে বিবেচিত হয়।

    বিশেষজ্ঞদের মতে, ভিয়েতনামের সঙ্গে এই চুক্তি শুধুমাত্র অস্ত্র বিক্রির বিষয় নয়। এর মাধ্যমে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারতের কৌশলগত উপস্থিতি আরও জোরদার হবে। ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে নিরাপত্তা সহযোগিতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রেও এই পদক্ষেপ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। ভিয়েতনাম দীর্ঘদিন ধরেই তার সামরিক সক্ষমতা আধুনিকীকরণের চেষ্টা করছে এবং সেই প্রক্রিয়ায় ব্রহ্মোস একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন হতে পারে।

    ভারত ইতিমধ্যেই ফিলিপাইন্সের কাছে ব্রহ্মোস রপ্তানি করেছে। ভিয়েতনামের সঙ্গে চুক্তি চূড়ান্ত হলে সেটি হবে ভারতের প্রতিরক্ষা রপ্তানি কৌশলের আরেকটি বড় মাইলফলক। একইসঙ্গে ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গেও ব্রহ্মোস রপ্তানি নিয়ে আলোচনা এগোচ্ছে বলে জানা গিয়েছে। এর ফলে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রতিরক্ষা বাজারে ভারতের উপস্থিতি আরও বাড়বে।

    প্রতিরক্ষা মহলের মতে, ব্রহ্মোসের ক্রমবর্ধমান আন্তর্জাতিক চাহিদা ভারতের প্রতিরক্ষা উৎপাদন শিল্পের সক্ষমতারই প্রমাণ। ‘মেক ইন ইন্ডিয়া’ এবং ‘আত্মনির্ভর ভারত’ কর্মসূচির আওতায় দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি এই ক্ষেপণাস্ত্র এখন বিশ্ববাজারে ভারতের অন্যতম শক্তিশালী প্রতিরক্ষা পণ্য হিসেবে উঠে এসেছে। ভিয়েতনামের সঙ্গে সম্ভাব্য এই চুক্তি সেই সাফল্যের ধারাকেই আরও এগিয়ে নিয়ে যাবে।

    • Abhijit Chowdhury
      ABOUT THE AUTHOR
      Abhijit Chowdhury

      ২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More

    Home/News/Brahmos Vietnam Deal Latest Update: ভিয়েতনামের সঙ্গে ব্রহ্মোস চুক্তির পথে ভারত, চূড়ান্ত অনুমোদনের অপেক্ষা
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