Brahmos Warhead Production Update: নাগপুর থেকে প্রথম দেশীয় ব্রহ্মোস ওয়ারহেড সরবরাহ, প্রতিরক্ষা খাতে নয়া অধ্যায় ভারতে

Brahmos Warhead Production Update: নাগপুর থেকে প্রথম দেশীয় ব্রহ্মোস ওয়ারহেড সরবরাহ, প্রতিরক্ষা খাতে নয়া অধ্যায় ভারতে
Brahmos Warhead Update: প্রথমবারের মতো একটি বেসরকারি ভারতীয় সংস্থা সম্পূর্ণ দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি ব্রহ্মোস ক্ষেপণাস্ত্রের ওয়ারহেড সরবরাহ করেছে। মহারাষ্ট্রের নাগপুরে অবস্থিত সোলার ডিফেন্স অ্যান্ড অ্যারোস্পেস লিমিটেডের এই সাফল্যকে দেশের প্রতিরক্ষা শিল্পে যুগান্তকারী পদক্ষেপ বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।
Brahmos Warhead Update: ভারতের প্রতিরক্ষা উৎপাদনে আত্মনির্ভরতার পথে আরও এক গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য এল নাগপুর থেকে। প্রথমবারের মতো একটি বেসরকারি ভারতীয় সংস্থা সম্পূর্ণ দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি ব্রহ্মোস ক্ষেপণাস্ত্রের ওয়ারহেড সরবরাহ করেছে। মহারাষ্ট্রের নাগপুরে অবস্থিত সোলার ডিফেন্স অ্যান্ড অ্যারোস্পেস লিমিটেড (এসডিএএল)-এর এই সাফল্যকে দেশের প্রতিরক্ষা শিল্পে এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।
ব্রহ্মোস ভারতের অন্যতম শক্তিশালী সুপারসনিক ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র। স্থল, জল এবং আকাশ—তিন ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত এই ক্ষেপণাস্ত্র দীর্ঘদিন ধরে ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর আক্রমণাত্মক ক্ষমতার অন্যতম প্রধান ভরসা। ক্ষেপণাস্ত্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলির মধ্যে অন্যতম হল ওয়ারহেড, যা লক্ষ্যবস্তুতে আঘাতের পর সর্বোচ্চ ধ্বংসাত্মক শক্তি প্রয়োগ করে। এতদিন এই ধরনের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিরক্ষা উপাদান তৈরিতে বিদেশি প্রযুক্তি ও সরবরাহের উপর নির্ভরতা ছিল। এবার সেই নির্ভরতা কমানোর পথে বড় পদক্ষেপ নিল ভারত।
ডিআরডিও-র প্রযুক্তিগত সহায়তায় তৈরি এই ওয়ারহেডের সফল সরবরাহ শুধু একটি উৎপাদন সাফল্য নয়, বরং দেশের প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে বেসরকারি শিল্পের সক্ষমতারও প্রমাণ। এর আগে সোলার গ্রুপ ব্রহ্মোস ক্ষেপণাস্ত্রের বুস্টার তৈরির কাজেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। এবার ওয়ারহেড উৎপাদনের মাধ্যমে সংস্থাটি ভারতের প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম নির্মাণে আরও বড় দায়িত্ব পালন করতে শুরু করল।
বিশেষজ্ঞদের মতে, এই সাফল্য ‘মেক ইন ইন্ডিয়া’ এবং ‘আত্মনির্ভর ভারত’ কর্মসূচিকে নতুন গতি দেবে। দেশের অভ্যন্তরে উন্নত প্রতিরক্ষা প্রযুক্তি উৎপাদনের ফলে একদিকে যেমন আমদানির খরচ কমবে, অন্যদিকে আন্তর্জাতিক বাজারে ভারতীয় প্রতিরক্ষা পণ্যের গ্রহণযোগ্যতাও বাড়বে। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে ব্রহ্মোস ক্ষেপণাস্ত্রের রপ্তানি সম্ভাবনা যেভাবে বেড়েছে, তাতে দেশীয় উৎপাদন আরও জোরদার হলে ভারতের প্রতিরক্ষা শিল্প বিশ্বমঞ্চে আরও শক্ত অবস্থান তৈরি করতে পারবে। নাগপুর থেকে প্রথম দেশীয় ব্রহ্মোস ওয়ারহেড সরবরাহ তাই শুধু একটি শিল্প সাফল্যের খবর নয়, বরং ভারতের প্রতিরক্ষা স্বনির্ভরতার ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য মাইলফলক হিসেবেই বিবেচিত হচ্ছে।
- ABOUT THE AUTHORAbhijit Chowdhury
২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More