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BRICS 2026: যুদ্ধ নিয়ে পুতিনকে বার্তা, ইরানের উপস্থিতিতে জলপথ নিয়ে বক্তব্য মোদীর, রইল ব্রিকস ২০২৬র খুঁটিনাটি

ব্রিকস ভূক্ত দেশের তালিকায় রয়েছে, ভারত, চিন, রাশিয়া, ইরান, দক্ষিণ আফ্রিকা, আরব আমিরশাহি, ব্রাজিল, মিশর, ইথিওপিয়া, ইন্দোনেশিয়া, সৌদি আরব।

Published on: Sep 11, 2026, 20:36:02 IST
By Sritama Mitra
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১৮ তম ব্রিকস সম্মেলন ঘিরে দিল্লি উঠেছে সেজে। কড়া নিরাপত্তার ঘেরাটোপে দেশের রাজধানীতে পর পর পা রেখেছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন থেকে ইরানের প্রেসিডেন্ট পেজেশকিয়ানরা। এছাড়াও দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট সিরিল রামাফোসা দিল্লিতে পৌঁছে গিয়েছেন। আসছেন চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং। এরই মাঝে পুতিন মোদী সাক্ষাৎ সম্পন্ন হয়েছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বৈঠক হয়েছে ইরানের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে। একনজরে দেখে নেওয়া যাক ব্রিকস ঘিরে কিছু টুকরো খবর।

ব্রিকস: যুদ্ধ নিয়ে পুতিনকে বার্তা, ইরানের উপস্থিতিতে জলপথ নিয়ে বক্তব্য মোদীর(Handout via PTI Photo)(PTI09_11_2026_000382B) (Handout)
ব্রিকস: যুদ্ধ নিয়ে পুতিনকে বার্তা, ইরানের উপস্থিতিতে জলপথ নিয়ে বক্তব্য মোদীর(Handout via PTI Photo)(PTI09_11_2026_000382B) (Handout)

১.আমেরিকা-ইরান যুদ্ধের মাঝে ব্রিকস ২০২৬ সম্মেলনে যোগ দিতে ভারতে পৌঁছেছেন ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান। এদিকে, তারই মাঝে ভারতে অবস্থিত আমেরিকার রাষ্ট্রদূত সারজেই গোর পৌঁছলেন ইম্ফলে। একটা সময় এই মণিপুর একাধিক হিংসায় কেঁপে উঠেছে। মণিপুরের ইম্ফলে এদিন পা রেখেছেন ভারতে অবস্থিত মার্কিন দূত।

২. ব্রিকস ভূক্ত দেশের তালিকায় রয়েছে, ভারত, চিন, রাশিয়া, ইরান, দক্ষিণ আফ্রিকা, আরব আমিরশাহি, ব্রাজিল, মিশর, ইথিওপিয়া, ইন্দোনেশিয়া, সৌদি আরব। উল্লেখ্য, আমেরিকার সঙ্গে ইরানের যুদ্ধ ঘিরে সৌদি-ইরান সম্পর্ক সেভাবে ইতিবাচক নয়। অন্যদিকে, সৌদির সঙ্গে আমিরশাহির সম্পর্ক নিয়েও বেশ জল্পনা রয়েছে। ইরানে আমেরিকার হানার পর সৌদি, আমিরশাহিতে মার্কিন ঘাঁটিতে পাল্টা হামলা চালায় ইরানও। এই ব্রিকস সামিটে এই দেশগুলির প্রতিনিধিদের দিকে নজর থাকবে সব মহলের।

৩. ১২ ও ১৩ সেপ্টেম্বর চলবে ১৮ তম ব্রিকস সামিট। তার আগে আজ দিল্লিতে নরেন্দ্র মোদী ও ভাল্দিমির পুতিনের বৈঠক হয়। পুতিনকে এদিন তামিল ভাষায় লেখা থিরুক্কুরাল-র রুশ সংস্করণ উপহার দেন মোদী। তাঁদের সাক্ষাতে ইউক্রেন যুদ্ধের মাঝে রুশ প্রেসিডেন্টের প্রতি মোদী বলেন, সংঘাত নিরসনে সংলাপ ও কূটনীতিই হলো অগ্রগতির পথ এবং ভারত শান্তি প্রচেষ্টায় সহায়তা করতে প্রস্তুত রয়েছে।

৪. আমেরিকা-ইরান যুদ্ধের মাঝেই হোক বা ইউক্রেনে রুশ হানার মধ্যে, একাধিক ক্ষেত্রে ভারতের নাবিকরা বিপদে পড়েছেন, প্রাণহানির ঘটনা ঘটে গিয়েছে। সেই প্রেক্ষাপটে, ইরান, রাশিয়ার উপস্থিতিতে মোদীর বক্তব্য তুলে ধরে বিদেশমন্ত্রক এক বিবৃতি দেয়। দিল্লি বলছে, ভারতের প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, দুই নেতা 'পশ্চিম এশিয়া ও কৃষ্ণ সাগর অঞ্চলের সংঘাতসহ পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক বিষয়াবলী নিয়ে মতবিনিময় করেছেন, যা সামুদ্রিক বাণিজ্য এবং ভারতীয় নাবিকদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষাকে প্রভাবিত করেছে।'

৫. এদিন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে একই গাড়িতে বসে নরেন্দ্র মোদীকে সফর করতে দেখা যায় দিল্লিতে।

৬. ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ানের সঙ্গেও নরেন্দ্র মোদীর বৈঠক হয়েছে। ব্রিকসের বাণিজ্য সাম্মেলনে যোগ দিয়ে পেজেশকিয়ান বলেন, 'এই সভাটি সদয়ভাবে আয়োজন করার জন্য আমি বন্ধুত্বপূর্ণ ভারত সরকার ও জনগণকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাতে চাই। সেই সাথে ব্রিকস সহযোগিতা জোরদার করার ক্ষেত্রে তাঁর মূল্যবান প্রচেষ্টার জন্য ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকেও ধন্যবাদ জানাই।'

৭. রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিন এদিন বলেন, 'গত পাঁচ বছরে বিশ্বের জিডিপির ৪০ শতাংশেরও বেশি উৎপাদন করেছে ব্রিকস দেশগুলো, যেখানে তথাকথিত জি৭ বা গ্রুপ অফ সেভেনের (আমি জানি না কেন একে গ্রুপ অফ সেভেন বলা হয়) অবদান মাত্র ২৯ শতাংশ।' উল্লেখ্য, শোনা যাচ্ছে, তাবড় মার্কিনি শুল্ক-বোমার মুখে ১৮ তম ব্রিকস সম্মেলনে ডি-ডলারাইজেশন নিয়ে আলোচনা হতে পারে।

৮.এরই মাঝে ব্রিকসের বাণিজ্য সামিটে ইরানের প্রেসিডেন্ট পেজেশকিয়ানের হাত ধরে পাশে পুতিন ও রামাফোসাকে নিয়ে এগোতে দেখা যায় মোদীকে। যে ছবির ফ্রেম কূটনৈতিক আঙিনায় নানান আলোচনার সঞ্চার করেছে।

  • Sritama Mitra
    ABOUT THE AUTHOR
    Sritama Mitra

    শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

Home/News/BRICS 2026: যুদ্ধ নিয়ে পুতিনকে বার্তা, ইরানের উপস্থিতিতে জলপথ নিয়ে বক্তব্য মোদীর, রইল ব্রিকস ২০২৬র খুঁটিনাটি
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