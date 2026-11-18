দাউদ ইব্রাহিমের পুরনো ডেরায় বুলডোজার! মুম্বইয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়া হবে ১৪০ বছরের পুরনো বাড়ি
মুম্বইয়ের ভেন্ডি বাজারে অবস্থিত হজী ইসমাইল হাবিব মুসাফিরখানা নামের এই ভবনটি একসময় দাউদ ইব্রাহিম ও তার পরিবারের বসবাসের জায়গা ছিল। ১৯৮০-র দশক পর্যন্ত এই ভবনকে দাউদের গ্যাংয়ের অন্যতম কার্যকরী ঘাঁটি হিসেবেও ব্যবহার করা হত বলে অভিযোগ। নিচতলায় ছিল ৩২টি দোকান এবং উপরের তলাগুলিতে ছিল ১৯টি আবাসিক ফ্ল্যাট।
মুম্বইয়ে এবার বুলডোজার চলতে চলেছে ভারতের মোস্ট ওয়ান্টেড সন্ত্রাসবাদী দাউদ ইব্রাহিমের একসময়ের আস্তানায়। দীর্ঘদিন ধরে মুম্বইয়ের ভেন্ডি বাজার এলাকার যে বাড়িতে দাউদ ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা বসবাস করতেন, সেই ১৪০ বছরের পুরনো ভবনের অবশিষ্ট অংশ ভেঙে ফেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বৃহন্মুম্বই পুরনিগম বা BMC। বুধবার, ১৮ নভেম্বর এবং বৃহস্পতিবার, ১৯ নভেম্বর এই ভাঙার কাজ হওয়ার কথা। তবে ভবনের নিচতলায় থাকা একটি প্রার্থনাকক্ষকে কেন্দ্র করে নতুন বিতর্ক তৈরি হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দা এবং বিরোধী রাজনৈতিক নেতাদের দাবি, সেটি আসলে ওয়াকফ বোর্ডের অধীন একটি মসজিদ। অন্যদিকে পুরসভার বক্তব্য, সেটি শুধুমাত্র একটি প্রার্থনাকক্ষ। ফলে দাউদের পুরনো বাড়ি ভাঙার উদ্যোগ ঘিরে মুম্বইয়ে নতুন করে রাজনৈতিক ও আইনি টানাপড়েন শুরু হয়েছে।
প্রতিবেদন অনুযায়ী, মুম্বইয়ের ভেন্ডি বাজারে অবস্থিত হজী ইসমাইল হাবিব মুসাফিরখানা নামের এই ভবনটি একসময় দাউদ ইব্রাহিম ও তার পরিবারের বসবাসের জায়গা ছিল। ১৯৮০-র দশক পর্যন্ত এই ভবনকে দাউদের গ্যাংয়ের অন্যতম কার্যকরী ঘাঁটি হিসেবেও ব্যবহার করা হত বলে অভিযোগ। নিচতলায় ছিল ৩২টি দোকান এবং উপরের তলাগুলিতে ছিল ১৯টি আবাসিক ফ্ল্যাট।
দাউদ ভারতে থাকাকালীন তাঁর পরিবারের সদস্যরা ভবনটির দ্বিতীয় তলায় বসবাস করতেন। সেখানে ছিল তাঁর ব্যক্তিগত ঘর এবং একটি অফিস। ১৯৯৩ সালের মুম্বই ধারাবাহিক বিস্ফোরণের ষড়যন্ত্রও ওই ভবনের অফিসে বসেই করা হয়েছিল বলে তদন্তে উঠে এসেছিল। ১৯৮৬ সালে ভারত ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার আগে পর্যন্ত সেখানে থাকতেন দাউদ ও তাঁর ভাইবোনেরা। পরবর্তী সময়ে তাঁর মা আমিনা বিবি এবং ভাই ইকবাল কাসকারও ওই ভবনে ছিলেন বলে জানা যায়।
কেন ভাঙা হচ্ছে দাউদের পুরনো বাড়ি?
পুরসভার দাবি, ভবনটি অত্যন্ত বিপজ্জনক অবস্থায় রয়েছে। ২০২০ সালের আগস্টে বম্বে হাই কোর্টের নির্দেশের পর BMC ভবনটিকে C-1 শ্রেণিভুক্ত করে। এই শ্রেণির অর্থ, বাড়িটি অত্যন্ত জরাজীর্ণ এবং বিপজ্জনক। এরপর বাসিন্দাদের সরিয়ে ভবনের উপরের অংশের একাংশ ভেঙে ফেলা হয়। গত কয়েক বছরে দাউদের পরিবারের ব্যবহৃত প্রথম ও দ্বিতীয় তলার ঘরগুলিও ভেঙে দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে নিচতলার বিতর্কিত প্রার্থনাকক্ষ এবং প্রথম তলার প্রায় ১০টি ঘর অবশিষ্ট রয়েছে।
১৬ নভেম্বর নতুন করে বিজ্ঞপ্তি জারি করে BMC জানায়, নিচতলার প্রার্থনাকক্ষ ব্যবহারকারীদের বিকল্প জায়গায় চলে যেতে হবে। রাস্তা সম্প্রসারণের কাজের জন্য বিপজ্জনক ভবনটি সম্পূর্ণ পরিষ্কার করা প্রয়োজন।
মসজিদ না প্রার্থনাকক্ষ, বিতর্ক কোথায়?
এই ভাঙার সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছেন AIMIM নেতা ওয়ারিস পাঠান। তাঁর দাবি, এটি প্রায় ১৪০ বছরের পুরনো মসজিদ এবং ওয়াকফ বোর্ডের অধীন। সুপ্রিম কোর্ট ও ওয়াকফ ট্রাইব্যুনালের স্থগিতাদেশ থাকা সত্ত্বেও পুরসভা কীভাবে ভাঙার বিজ্ঞপ্তি জারি করল, সেই প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। আইনি লড়াইয়ের প্রস্তুতিও নিচ্ছেন বলে জানিয়েছেন।
কংগ্রেস বিধায়ক আমিন প্যাটেলের অভিযোগ, প্রয়োজনীয় সাত বা ১৫ দিনের নোটিস না দিয়েই ভবন ভাঙার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তাঁর দাবি, বিষয়টি ওয়াকফ ট্রাইব্যুনালে বিচারাধীন। দুই পক্ষের বক্তব্য না শুনে একতরফা সিদ্ধান্ত নেওয়া ঠিক নয়। এদিকে সম্ভাব্য আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি আটকাতে এলাকায় ব্যাপক পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। পুরসভার তরফেও স্থানীয়দের সঙ্গে বৈঠক করা হয়েছে।
দাউদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্তের ইতিহাস
১৯৯৩ সালের মুম্বই বিস্ফোরণের পর দাউদ ও তাঁর পরিবারের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার প্রক্রিয়া শুরু করে কেন্দ্র। SAFEMA আইনের আওতায় এই পদক্ষেপ করা হয়েছিল। দাউদের মা আমিনা বিবি ও বোন হাসিনা পার্কার সম্পত্তি বাজেয়াপ্তের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা করেন। কিন্তু ২০১৮ সালের ২০ এপ্রিল সুপ্রিম কোর্ট তাঁদের আবেদন খারিজ করে সম্পত্তি বাজেয়াপ্তের নির্দেশ বহাল রাখে।
সব মিলিয়ে, দাউদ ইব্রাহিমের একসময়ের আস্তানা ভেঙে ফেলার উদ্যোগ ঘিরে মুম্বইয়ে নতুন বিতর্ক তৈরি হয়েছে। একদিকে বিপজ্জনক ভবন সরিয়ে রাস্তা সম্প্রসারণের যুক্তি, অন্যদিকে ধর্মীয় স্থাপনার পরিচয় ও আইনি অধিকার নিয়ে আপত্তি। শেষ পর্যন্ত আদালত ও প্রশাসনের অবস্থান কী হয়, এখন সেদিকেই নজর।
- ABOUT THE AUTHORAbhijit Chowdhury
২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More