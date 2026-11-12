অভিষেকের কালীঘাটের বাড়ির সামনে বুলডোজার! ফুটপাথের শেড ও লোহার গেট ভেঙে দিল কলকাতা পুরসভা, মোতায়েন বিশাল পুলিশবাহিনী

অভিষেকের কালীঘাটের বাড়ির সামনে বুলডোজার! ফুটপাথের শেড ও লোহার গেট ভেঙে দিল কলকাতা পুরসভা, মোতায়েন বিশাল পুলিশবাহিনী
ঠিক কী ঘটেছে? অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালীঘাটের বাড়ির সামনে দীর্ঘদিন ধরেই একটি অস্থায়ী বাঁশ ও টিনের শেড তৈরি করা ছিল। অভিযোগ, ওই কাঠামো ফুটপাথের একাংশ দখল করে তৈরি হয়েছিল। পাশাপাশি বাড়ির সীমানা প্রাচীরের বাইরে একটি অতিরিক্ত লোহার গেটও বসানো ছিল।
সাতসকালে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালীঘাটের বাড়ির সামনে হাজির বুলডোজার। বৃহস্পতিবার, ১২ নভেম্বর সকাল থেকেই দক্ষিণ কলকাতার কালীঘাটে তুমুল তৎপরতা শুরু হয়। অভিষেকের বাড়ির সামনে ফুটপাথের উপর তৈরি অস্থায়ী শেড এবং লোহার গেট সরাতে অভিযান চালায় কলকাতা পুরসভা। পরিস্থিতি সামাল দিতে গোটা এলাকায় মোতায়েন করা হয় বিশাল পুলিশবাহিনী। শুধু কলকাতা পুলিশ নয়, কেন্দ্রীয় বাহিনীর সদস্যদেরও এলাকায় উপস্থিত থাকতে দেখা যায়। পুরসভার কর্মীদের সঙ্গে পৌঁছন আধিকারিকরাও। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজ্য রাজনীতিতে নতুন করে উত্তেজনা ছড়িয়েছে।
ঠিক কী ঘটেছে? অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালীঘাটের বাড়ির সামনে দীর্ঘদিন ধরেই একটি অস্থায়ী বাঁশ ও টিনের শেড তৈরি করা ছিল। অভিযোগ, ওই কাঠামো ফুটপাথের একাংশ দখল করে তৈরি হয়েছিল। পাশাপাশি বাড়ির সীমানা প্রাচীরের বাইরে একটি অতিরিক্ত লোহার গেটও বসানো ছিল। অভিযোগ, সেটিও ফুটপাথের উপর জায়গা দখল করে রেখেছিল। বৃহস্পতিবার সকালে কলকাতা পুরসভার কর্মীরা বুলডোজার নিয়ে পৌঁছে প্রথমে অস্থায়ী শেডটি ভেঙে ফেলেন। এরপর গ্যাস কাটার দিয়ে লোহার গেট কেটে সরিয়ে দেওয়ার কাজ শুরু হয়। ফুটপাথের উপর থেকে বাঁশ ও অন্যান্য কাঠামো সরিয়ে এলাকাটি পরিষ্কার করা হয়।
তবে পুরসভার অভিযানের আগেই বুধবার সন্ধ্যা থেকে শেড খোলার কাজ শুরু করেছিলেন অভিষেকের অনুগামীরা। তাঁদের দাবি, এই অস্থায়ী কাঠামো তৈরি হয়েছিল নিরাপত্তারক্ষীদের সুবিধার জন্য। আগে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় জেড প্লাস নিরাপত্তা পেতেন। সেই সময় নিরাপত্তারক্ষীদের বসার জন্য এই শেড তৈরি করা হয়েছিল। বর্তমানে তাঁর অতিরিক্ত নিরাপত্তা প্রত্যাহার করা হয়েছে। তাই ওই শেডের আর প্রয়োজন নেই বলেই সেটি সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। কালীঘাট তৃণমূলের মুখপাত্র অর্ক নাগের বক্তব্য, পুলিশের তরফেই একসময় ওই শেড তৈরি করা হয়েছিল। তাঁর দাবি, তাঁরা কোনও সরকারি নোটিস পাননি এবং নিজেদের উদ্যোগেই কাঠামো সরানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।
অন্যদিকে, এই ঘটনার মধ্যেই নতুন করে পুলিশি নজরদারির অভিযোগ তুলেছেন অভিষেক। বুধবার ভাইফোঁটার দিন সমাজমাধ্যমে একটি ভিডিও প্রকাশ করে তাঁর দাবি, তাঁর বাড়ির আশপাশে কয়েকজন সন্দেহজনক ব্যক্তিকে ঘোরাফেরা করতে দেখা গিয়েছে। ভিডিওতে সাদা হেলমেট পরা দু'জন বাইক আরোহী এবং কলকাতা পুলিশের চিহ্ন লাগানো একটি বাইক দেখা যায়। অভিষেকের অভিযোগ, তাঁর বাড়ির উপর ফের নজরদারি চালানো হচ্ছে। এমনকী, তাঁর উপর নতুন করে হামলার পরিকল্পনা করা হচ্ছে বলেও আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন তিনি।
প্রসঙ্গত, গত ৭ নভেম্বর অভিষেকের জন্মদিন পালনকে কেন্দ্র করে তাঁর কালীঘাটের বাড়ির সামনে তৃণমূল ও বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষের অভিযোগ ওঠে। দু'পক্ষের মধ্যে বচসা থেকে হাতাহাতি ও ধস্তাধস্তির পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। ওই ঘটনায় অভিষেক খুনের চেষ্টার অভিযোগও তুলেছিলেন। তাঁর দাবি, ঘটনার চার দিন পরেও অভিযুক্তদের গ্রেফতার করা হয়নি। এই পরিস্থিতিতে নতুন করে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তিনি।
ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক চাপানউতোরও শুরু হয়েছে। তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষের প্রশ্ন, ৭ নভেম্বরের ঘটনার তদন্তে অগ্রগতি না হলে অভিযুক্তদের গ্রেফতার করা হচ্ছে না কেন? অন্যদিকে, সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী বলেছেন, অভিষেকের অভিযোগ পুলিশ খতিয়ে দেখুক। প্রদেশ কংগ্রেসের মুখপাত্র সুমন রায়চৌধুরীর বক্তব্য, বেআইনি নির্মাণ থাকলে আইনের পথেই ব্যবস্থা নেওয়া উচিত, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে কোনও পদক্ষেপ করা ঠিক নয়।
সব মিলিয়ে অভিষেকের কালীঘাটের বাড়ির সামনে পুরসভার এই অভিযান নতুন করে রাজনৈতিক বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। ফুটপাথ দখলমুক্ত করার পদক্ষেপ হিসেবে পুরসভা কাজ করলেও, ঘটনাটির রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। একই সঙ্গে অভিষেকের নিরাপত্তা ও পুলিশি নজরদারির অভিযোগও নতুন করে আলোচনায় এসেছে।
- ABOUT THE AUTHORAbhijit Chowdhury
২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More