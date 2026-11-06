মাত্র ১০ টাকাতেই ডিজিটাল সোনা কেনার সুযোগ! ধনতেরসে ৩ শতাংশ ক্যাশব্যাক, আরও কী কী অফার দিচ্ছে অনলাইন সংস্থাগুলি?
মাত্র ১০ টাকা খরচ করেও অনলাইনে কেনা যাচ্ছে ডিজিটাল সোনা। শুধু তাই নয়, ডিজিটাল গোল্ড কেনার উপর মিলছে ৩ শতাংশ পর্যন্ত ক্যাশব্যাক। ধনতেরস উপলক্ষে গ্রাহকদের আকৃষ্ট করতে একাধিক অনলাইন সংস্থা বিশেষ ছাড় ও উপহার ঘোষণা করেছে।
আজ ধনতেরস। এই বিশেষ দিনে সোনা কেনাকে শুভ বলে মনে করেন বহু মানুষ। তাই প্রতি বছরই সোনার দোকানগুলিতে ভিড় উপচে পড়ে। তবে এ বার সোনা কিনতে দোকানে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। মাত্র ১০ টাকা খরচ করেও অনলাইনে কেনা যাচ্ছে ডিজিটাল সোনা। শুধু তাই নয়, ডিজিটাল গোল্ড কেনার উপর মিলছে ৩ শতাংশ পর্যন্ত ক্যাশব্যাক। ধনতেরস উপলক্ষে গ্রাহকদের আকৃষ্ট করতে একাধিক অনলাইন সংস্থা বিশেষ ছাড় ও উপহার ঘোষণা করেছে। ফোনপে থেকে ভারতপে, টিকারটেপ থেকে সুপার.মানি, বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে মিলছে নানা ধরনের সুবিধা। এমনকি গয়না কেনার ক্ষেত্রেও রয়েছে হাজার হাজার টাকার ছাড়।
কোন সংস্থা কী অফার দিচ্ছে?
সুপার.মানিতে মাত্র ১০ টাকায় সোনা
সুপার.মানি অ্যাপের মাধ্যমে মাত্র ১০ টাকা দিয়েই ২৪ ক্যারেটের ডিজিটাল সোনা কেনা যাচ্ছে। ইউপিআই ব্যবহার করে এই কেনাকাটা করা যাবে। শুধু তাই নয়, যোগ্য কেনাকাটায় মিলবে ৩ শতাংশ ক্যাশব্যাক। তবে মাসে সর্বোচ্চ ৯০০০ টাকা পর্যন্ত ক্যাশব্যাক পাওয়া যাবে। অর্থাৎ, ১০০০ টাকার সোনা কিনলে ৩০ টাকা এবং ১০ হাজার টাকার সোনা কিনলে ৩০০ টাকা ফেরত পাওয়া যাবে। এই সোনা সেফগোল্ডের মাধ্যমে সংরক্ষিত থাকবে। অ্যাপ থেকেই পরে তা বিক্রি করার সুযোগ রয়েছে।
ফোনপেতে ২ শতাংশ ক্যাশব্যাক
ধনতেরস উপলক্ষে ফোনপেও বিশেষ অফার দিয়েছে। ৬ নভেম্বর অর্থাৎ আজ অন্তত ২০০০ টাকার ডিজিটাল সোনা কিনলে মিলবে ২ শতাংশ ক্যাশব্যাক। ফোনপের 'বাই গোল্ড' বিভাগে গিয়ে এই কেনাকাটা করতে হবে। তবে মনে রাখতে হবে, এই অফার শুধুমাত্র আজকের জন্য। প্রত্যেক গ্রাহক একবারই এই সুবিধা পাবেন।
জাম্পে ২১ টাকার বিনামূল্যে সোনা
জাম্প (jUMPP) অ্যাপের তরফেও রয়েছে বিশেষ অফার। ২১০০ টাকা বা তার বেশি মূল্যের যোগ্য লেনদেন করলে ২১ টাকার ডিজিটাল সোনা বিনামূল্যে দেওয়া হচ্ছে। এক দিনে সর্বোচ্চ দু'বার এই সুবিধা পাওয়া যাবে। ৩১ অক্টোবর থেকে শুরু হওয়া এই অফারের শেষ দিন ৬ নভেম্বর।
ভারতপেতে অতিরিক্ত ৫ শতাংশ সোনা
ভারতপের ইনভেস্ট ভারতপে প্ল্যাটফর্মে অন্তত ১০০ টাকার ডিজিটাল সোনা কিনলে অতিরিক্ত ৫ শতাংশ সোনা পাওয়া যাচ্ছে। কেনাকাটার পর সেই অতিরিক্ত সোনা গ্রাহকের ডিজিটাল গোল্ড অ্যাকাউন্টে জমা হবে।
টিকারটেপে সর্বোচ্চ ৫০০ টাকার অতিরিক্ত সোনা
টিকারটেপেও রয়েছে আকর্ষণীয় অফার। ৫০০০ টাকার ডিজিটাল সোনা কিনলে ২০০ টাকার অতিরিক্ত সোনা পাওয়া যাবে। ৭০০০ টাকা কিনলে মিলবে ৩০০ টাকা এবং ১০ হাজার টাকার সোনা কিনলে অতিরিক্ত ৫০০ টাকার সোনা পাওয়া যাবে। এই অফারও শুধুমাত্র ৬ নভেম্বরের জন্য।
সেনকো গোল্ডে ১৪ হাজার টাকা পর্যন্ত ছাড়
যাঁরা ডিজিটাল সোনার বদলে গয়না কিনতে চান, তাঁদের জন্যও রয়েছে বিশেষ অফার। সেনকো গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ডসের তরফে ১০ গ্রাম সোনার গয়না কেনার ক্ষেত্রে ১৪ হাজার টাকা পর্যন্ত ছাড় দেওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি নির্দিষ্ট শর্তে এসবিআই ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করলে আরও ৭৫০০ টাকা পর্যন্ত ছাড় মিলতে পারে। এই অফার চলবে ৮ নভেম্বর পর্যন্ত।
তবে অনলাইনে সোনা কেনার আগে কয়েকটি বিষয় মাথায় রাখা জরুরি। ডিজিটাল গোল্ড বর্তমানে সেবির নিয়ন্ত্রণাধীন নয়। কেনার সময় জিএসটি, কেনা ও বিক্রির দামের পার্থক্য এবং সোনা বিক্রির নিয়ম জেনে নেওয়া প্রয়োজন। ক্যাশব্যাক পেলেই যে বিনিয়োগে লাভ হবে, এমন নিশ্চয়তা নেই। সংশ্লিষ্ট সংস্থার শর্তাবলি পড়ে তবেই সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত।
- ABOUT THE AUTHORAbhijit Chowdhury
২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More