Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Central Govt Order on LPG Import: LPG নিয়ে পশ্চিম এশিয়ার উপর নির্ভরতা কমাতে IOCL, BPCL, HPCL-কে বড় নির্দেশ কেন্দ্রের

    চলতি বছরের শুরুতেই আমেরিকার সঙ্গে প্রথম দীর্ঘমেয়াদি LPG আমদানি চুক্তি করেছিল ভারত। সেই চুক্তির আওতায় প্রায় ২২ লক্ষ টন LPG আমেরিকা থেকে আমদানির কথা, যা ভারতের মোট LPG আমদানির প্রায় ১০ শতাংশ। এবার সেই পরিমাণ আরও বাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

    Published on: Aug 14, 2026, 07:39:41 IST
    By Abhijit Chowdhury
    Prefer HTPrefer HTPrefer HTon Google
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    পশ্চিম এশিয়ার উপর নির্ভরতা কমিয়ে আমেরিকা থেকে তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস বা LPG আমদানি বাড়ানোর পথে হাঁটছে ভারত। সরকারি নির্দেশ অনুযায়ী, ২০২৭ সালে ভারতের মোট LPG আমদানির অন্তত ১৫ শতাংশ আমেরিকার সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদি চুক্তির মাধ্যমে আনার পরিকল্পনা করা হয়েছে। এই লক্ষ্যে ইন্ডিয়ান অয়েল, ভারত পেট্রোলিয়াম এবং হিন্দুস্তান পেট্রোলিয়ামকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

    চলতি বছরের শুরুতেই আমেরিকার সঙ্গে প্রথম দীর্ঘমেয়াদি LPG আমদানি চুক্তি করেছিল ভারত। (Diptendu Dutta )
    চলতি বছরের শুরুতেই আমেরিকার সঙ্গে প্রথম দীর্ঘমেয়াদি LPG আমদানি চুক্তি করেছিল ভারত। (Diptendu Dutta )

    চলতি বছরের শুরুতেই আমেরিকার সঙ্গে প্রথম দীর্ঘমেয়াদি LPG আমদানি চুক্তি করেছিল ভারত। সেই চুক্তির আওতায় প্রায় ২২ লক্ষ টন LPG আমেরিকা থেকে আমদানির কথা, যা ভারতের মোট LPG আমদানির প্রায় ১০ শতাংশ। এবার সেই পরিমাণ আরও বাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সূত্রের খবর, তিন রাষ্ট্রায়ত্ত তেল সংস্থার শীর্ষ আধিকারিকরা বর্তমানে আমেরিকায় রয়েছেন এবং নতুন সরবরাহ চুক্তি নিয়ে সম্ভাব্য সরবরাহকারীদের সঙ্গে আলোচনা করছেন।

    কেন আমেরিকার দিকে ঝুঁকছে ভারত?

    এই সিদ্ধান্তের পিছনে রয়েছে ভারতের জ্বালানি নিরাপত্তার বড় পরিকল্পনা। এতদিন ভারতের LPG চাহিদার ৯০ শতাংশেরও বেশি পূরণ হত পশ্চিম এশিয়ার বিভিন্ন দেশ থেকে। কিন্তু ইরানকে ঘিরে যুদ্ধ পরিস্থিতি এবং হরমুজ প্রণালীতে তৈরি হওয়া অস্থিরতা আন্তর্জাতিক LPG সরবরাহ ব্যবস্থায় বড় চাপ তৈরি করেছে।

    এই পরিস্থিতি ভারতকে বুঝিয়েছে, একটি নির্দিষ্ট অঞ্চল বা কয়েকটি দেশের উপর অতিরিক্ত নির্ভরতা জ্বালানি নিরাপত্তার জন্য ঝুঁকিপূর্ণ। তাই আমেরিকা-সহ অন্যান্য দেশ থেকে আমদানির পরিমাণ বাড়িয়ে সরবরাহের উৎসে বৈচিত্র্য আনার চেষ্টা করছে নয়াদিল্লি।

    চলতি বছর আগস্ট পর্যন্ত আমেরিকা ইতিমধ্যেই ভারতের সবচেয়ে বড় LPG সরবরাহকারী হয়ে উঠেছে। আমেরিকা থেকে রেকর্ড প্রায় ৩৯ লক্ষ টন LPG ভারতে এসেছে বলে রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে। এবার রাষ্ট্রায়ত্ত তেল সংস্থাগুলি সম্ভাব্য সরবরাহকারী ও তাঁদের প্রস্তাব খতিয়ে দেখে আমেরিকান LPG কেনার জন্য যৌথভাবে টেন্ডার জারি করতে পারে।

    বাণিজ্য চুক্তির ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ

    আমেরিকা থেকে LPG আমদানি বাড়ানোর সিদ্ধান্তের সঙ্গে ভারতের বৃহত্তর বাণিজ্য কূটনীতির যোগ রয়েছে। আমেরিকার সঙ্গে একটি বড় বাণিজ্য চুক্তির জন্য দীর্ঘদিন ধরে আলোচনা চালাচ্ছে ভারত। ওয়াশিংটনও বহুদিন ধরে ভারতের কাছে আমেরিকা থেকে আরও বেশি জ্বালানি কেনার দাবি জানিয়ে আসছে।

    ফলে আমেরিকা থেকে LPG আমদানি বাড়লে দুই দেশের বাণিজ্য ভারসাম্য নিয়েও আলোচনা সহজ হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। তবে ভারত-মার্কিন বাণিজ্য আলোচনা এখনও চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছয়নি।

    LPG সংকটে সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ

    হরমুজ প্রণালীর অস্থিরতা এবং পশ্চিম এশিয়ার পরিস্থিতির প্রভাব ভারতের LPG বাজারেও পড়েছে। সরবরাহের ঘাটতির কারণে গত মাসে ভারতের LPG ব্যবহার গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ১৬ শতাংশেরও বেশি কমে প্রায় ২৩.৫ লক্ষ টনে নেমে যায়। অনেক পরিবার ও শিল্প সংস্থাকে LPG-এর বিকল্প হিসেবে PNG কিংবা আরও দূষণকারী জ্বালানির দিকে ঝুঁকতে হয়েছে।

    এদিকে ১৪ আগস্ট দিল্লিতে ১৪.২ কেজির গৃহস্থালি LPG সিলিন্ডারের দাম ৯৪২ টাকা। ১৯ কেজির বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের দাম ২৭৩৮ টাকা। রাঁচিতে গৃহস্থালি সিলিন্ডারের দাম ৯৯৯.৫০ টাকা এবং বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের দাম ২৯২২ টাকা। ফলে দিল্লির তুলনায় রাঁচিতে গৃহস্থালি সিলিন্ডার ৫৭.৫০ টাকা এবং বাণিজ্যিক সিলিন্ডার ১৮৪ টাকা বেশি দামে বিক্রি হচ্ছে।

    এই পরিস্থিতিতে আমেরিকা থেকে দীর্ঘমেয়াদি LPG আমদানি বাড়ানোর পরিকল্পনা শুধু বাণিজ্যিক সিদ্ধান্ত নয়, ভারতের ভবিষ্যৎ জ্বালানি নিরাপত্তার ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হয়ে উঠতে পারে।

    • Abhijit Chowdhury
      ABOUT THE AUTHOR
      Abhijit Chowdhury

      ২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More

    Home/News/Central Govt Order On LPG Import: LPG নিয়ে পশ্চিম এশিয়ার উপর নির্ভরতা কমাতে IOCL, BPCL, HPCL-কে বড় নির্দেশ কেন্দ্রের
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes