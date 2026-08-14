ধর্ম-জাতি থেকে কোভিড টিকা! জনগণনায় ৪০ প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে আপনাকে, দেখুন এক নজরে

ধর্ম-জাতি থেকে কোভিড টিকা! জনগণনায় ৪০ প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে আপনাকে, দেখুন এক নজরে
Census 2027: সাধারণ মানুষের কাছে এই জনগণনা অনেকটাই পরিচিত প্রক্রিয়া। কিন্তু এবারের প্রশ্নগুলো কিছুটা বিস্তৃত হওয়ায় পরিবারগুলোকে আগে থেকেই প্রস্তুত থাকতে বলা হচ্ছে।
Census 2027: ভারতের ষোড়শ জনগণনা ২০২৭-এর (Census 2027) জন্য গুরুত্বপূর্ণ এক পদক্ষেপ নিয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। প্রথম বিজ্ঞপ্তিতে ছিল ৩৩টি প্রশ্নের তালিকা। এবার জনগণনা ২০২৭-র দ্বিতীয় বিজ্ঞপ্তিতে সেই সংখ্যা বাড়িয়ে ৪০ করা হয়েছে। শুক্রবার একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে এ তথ্য জানানো হয়েছে। কেন্দ্রের বিজ্ঞপ্তি জানাচ্ছে, তথ্য সংগ্রহ (এনুমারেশন) পর্বে ধর্মীয় ও জাতিগত পরিচয় (বিশেষত, তফসিলি জাতি বা জনজাতিভুক্ত কিনা) এবং কোভিড টিকা নেওয়া হয়েছে কিনা, তা-ও জানাতে হবে।
ভারতের রেজিস্ট্রার জেনারেল ও জনগণনা কমিশনার মৃতুঞ্জয় কুমার নারায়ণের নেতৃত্বে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। জনগণনা ২০২৭-এর দ্বিতীয় পর্যায় অর্থাৎ জনসংখ্যা গণনার জন্য এই ৪০টি প্রশ্ন নির্ধারিত হয়েছে। এর আগে প্রথম পর্যায়ে বাড়ি-ঘর তালিকাভুক্তির কাজ চলছিল। এবারের তালিকায় সবচেয়ে আলোচিত বিষয় হল জাতির তথ্য। পূর্ববর্তী একটি গেজেট বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, লাদাখ এবং জম্মু ও কাশ্মীর, হিমাচল প্রদেশ ও উত্তরাখণ্ডের তুষারাবৃত ও 'নন-সিনক্রোনাস' (যেখানে সাধারণ সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে গণনা করা সম্ভব নয় এমন) এলাকাগুলোতে ১ সেপ্টেম্বর থেকে জনসংখ্যা গণনা শুরু হবে। এই এলাকাগুলোতে গণনা কার্যক্রম ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলবে। এতে বলা হয়েছে, উক্ত জনগণনা পরিচালনার ক্ষেত্রে বাড়ি-বাড়ি গিয়ে জনসংখ্যা গণনা শুরুর ঠিক আগে, ১৭ আগস্ট থেকে ৩১ আগস্ট পর্যন্ত 'স্ব-গণনা' (self-enumeration)-র একটি বিকল্প ব্যবস্থা থাকবে। দেশের বাকি অংশে জনসংখ্যা গণনা আগামী বছর শুরু হবে।
কোন ৪০টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে?
২০২৭ সালের জনগণনার দ্বিতীয় পর্বের প্রশ্নগুলোর মধ্যে রয়েছে-
১. ব্যক্তির নাম
২. পরিবারের প্রধানের সঙ্গে সম্পর্ক
৩. লিঙ্গ
৪. জন্ম তারিখ ও বয়স
৫. বর্তমান বৈবাহিক অবস্থা
৬. বিয়ের সময় বয়স
৭. স্বামী/স্ত্রীর নাম
৮. ঘোষিত জাতীয়তা
৯. ধর্ম
১০. তফসিলি জাতি (SC), তফসিলি উপজাতি (ST) এবং জাতপাত
১১. বাবার বিবরণ
১২. মায়ের বিবরণ
১৩. প্রতিবন্ধকতা
১৪. মাতৃভাষা এবং জানা অন্যান্য ভাষা
১৫. সাক্ষরতা ও ডিজিটাল সাক্ষরতার অবস্থা
১৬. শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে উপস্থিতির অবস্থা
১৭. সর্বোচ্চ শিক্ষাগত এবং বিষয়/স্ট্রিম
১৮. গত এক বছরে কোনও সময় কাজ করেছেন কিনা
১৯. অর্থনৈতিক কার্যকলাপের ধরন
২০. পেশা
২১. শিল্প, ব্যবসা বা পরিষেবার ধরন
২২. কর্মীর শ্রেণিবিভাগ
২৩. প্রান্তিক, অর্ধ-প্রান্তিক ও কর্মহীনদের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের বাইরে কী করছেন
২৪. কাজ খুঁজছেন বা কাজের জন্য প্রস্তুত কিনা
২৫. কর্মস্থলে যাতায়াতের তথ্য
২৬. জন্মস্থান
২৭. শেষ বসবাসের স্থান
২৮. অভিবাসনের কারণ
২৯. শেষবার অভিবাসনের পর গ্রাম বা শহরে কতদিন ধরে বসবাস করছেন
৩০. স্থায়ী বাসস্থানের ঠিকানা
৩১. বর্তমানে জীবিত সন্তানের সংখ্যা (বর্তমানে বিবাহিত, বিধবা, বিবাহবিচ্ছিন্ন ও পৃথক থাকা মহিলাদের ক্ষেত্রে)
৩২. এখনও পর্যন্ত জন্ম নেওয়া সন্তানের সংখ্যা (বর্তমানে বিবাহিত, বিধবা, বিবাহবিচ্ছিন্ন ও পৃথক থাকা মহিলাদের ক্ষেত্রে)
৩৩. গত এক বছরে জন্ম নেওয়া সন্তানের সংখ্যা (বর্তমানে বিবাহিত মহিলাদের ক্ষেত্রে)
৩৪. কোথায় কোভিড-১৯ টিকা নিয়েছেন
৩৫. মোট ব্যাংক অ্যাকাউন্টের সংখ্যা
৩৬. মোবাইল নম্বর (যদি থাকে)
৩৭. আধার নম্বর (যদি থাকে)
৩৮. ভোটার আইডি নম্বর (যদি থাকে)
৩৯. পাসপোর্ট নম্বর (ভারতীয় পাসপোর্ট থাকলে)
৪০. ড্রাইভিং লাইসেন্স রয়েছে কিনা
সাধারণ মানুষের কাছে এই জনগণনা অনেকটাই পরিচিত প্রক্রিয়া। কিন্তু এবারের প্রশ্নগুলো কিছুটা বিস্তৃত হওয়ায় পরিবারগুলোকে আগে থেকেই প্রস্তুত থাকতে বলা হচ্ছে। ডিজিটাল সাক্ষরতা ও শিক্ষার তথ্য সংগ্রহ আধুনিক ভারতের চাহিদাকে প্রতিফলিত করছে। কোভিড টিকার তথ্য যুক্ত করা হয়েছে যাতে স্বাস্থ্যসেবার অভিজ্ঞতা বোঝা যায়।