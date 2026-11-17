Homeland Security chief: সাইবার হামলা নয়, US বিপর্যয় নেপথ্যে এআই! বিস্ফোরক হোমল্যান্ড সিকিউরিটি সচিব
Homeland Security chief: মার্কওয়েন মুলিন স্পষ্ট জানিয়েছেন, এই ঘটনাগুলি একে অপরের সঙ্গে যুক্ত নয় এবং এর কোনওটির পেছনেই সাইবার হামলা রয়েছে বলে বিশ্বাস করার মতো কোনও কারণ মার্কিন গোয়েন্দাদের হাতে নেই।
Homeland Security chief: সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে বিমান পরিষেবা থেকে শুরু করে ব্যাঙ্কিং ও কর্পোরেট সফটওয়্যারে পরপর বিভ্রাটের নেপথ্যে সম্ভবত কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই (AI)-এর হাত রয়েছে। সোমবার ফক্স নিউজের সঞ্চালক শন হ্যানিটির সঙ্গে কথা বলার সময় এমনই চাঞ্চল্যকর দাবি করেছেন মার্কিন ডিপার্টমেন্ট অব হোমল্যান্ড সিকিউরিটি (DHS)-এর সচিব মার্কওয়েন মুলিন।
সঞ্চালক শন হ্যানিটি জানান, পরপর এই প্রযুক্তিগত বিভ্রাটের ঘটনায় সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক সন্দেহ দানা বেঁধেছে এবং অনেকের মধ্যে আতঙ্কও ছড়িয়েছে। উল্লেখ্য, সাম্প্রতিক দিনগুলিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একের পর এক বড়সড় প্রযুক্তিগত বিপর্যয় দেখা গেছে। গত শুক্রবার মার্কিন ফেডারেল অ্যাভিয়েশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (FAA) দেশজুড়ে বিরল 'গ্রাউন্ড স্টপ' জারি করে, যার ফলে সমস্ত বিমান চলাচল সাময়িকভাবে স্তব্ধ হয়ে যায়। ওই একই দিনে এইচআর (HR) এবং পেরোল সমাধানকারী সফটওয়্যার 'ওয়ার্কডে' (Workday)-তেও বিভ্রাট দেখা দেয়। তার আগে ১২ নভেম্বর মাইক্রোসফটের পরিষেবায় বিভ্রাটের জেরে আউটলুকের মতো প্ল্যাটফর্ম ব্যাহত হয়। এরপর ১৬ নভেম্বর ইউনাইটেড এয়ারলাইন্সের ফ্লাইট সিস্টেমে ত্রুটি দেখা দেয় এবং ওই দিনই জেপি মরগান চেজ অ্যান্ড কোং (JPMorgan Chase & Co)-এর প্রযুক্তিগত সমস্যার কারণে অনলাইন ব্যাঙ্কিং পরিষেবাও ব্যাহত হয়।
সাইবার হামলার সম্ভাবনা উড়িয়ে দিলেন ডিএইচএস সচিব
মার্কওয়েন মুলিন স্পষ্ট জানিয়েছেন, এই ঘটনাগুলি একে অপরের সঙ্গে যুক্ত নয় এবং এর কোনওটির পেছনেই সাইবার হামলা রয়েছে বলে বিশ্বাস করার মতো কোনও কারণ মার্কিন গোয়েন্দাদের হাতে নেই। প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, এফএএ (FAA)-র বিমান চলাচল বন্ধ হওয়ার পেছনে একটি পুরনো রাউটারের ত্রুটি ছিল এবং ব্যাঙ্কিং পরিষেবা ব্যাহত হওয়ার কারণ ছিল জেপি মরগান চেজ অ্যান্ড কোং-এর নিজস্ব সফটওয়্যার গ্লিচ। বিভ্রাটের মুখে পড়া কোনও সংস্থাই কোনও হ্যাকার বা সাইবার আক্রমণকারীর দিকে আঙুল তোলেনি। পরপর এই বিভ্রাট নিয়ে গোয়েন্দা আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলার পর মুলিন বলেন, 'আমরা এমন কোনও ইন্টারনেট ট্রাফিক দেখতে পাচ্ছি না, যা দেখে মনে হতে পারে এটি কোনও সাইবার হামলা।' ঘটনাগুলি পরস্পর 'সম্পর্কহীন' বলেও উল্লেখ করেন তিনি। মুলিন আরও বলেন, তিনি '৯৮ শতাংশ নিশ্চিতভাবে' বলতে পারেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কোনও সাইবার হামলার শিকার হয়নি। দেশবাসীকে আশ্বস্ত করে তিনি বলেন, 'কেউ এর দায় স্বীকার করছে না, আমরা কোনও সন্দেহজনক ট্রাফিক দেখছি না, সিস্টেমে ঢোকার বা বেরোনোর কোনও ডিজিটাল ফুটপ্রিন্ট (Footprints) পাওয়া যায়নি।'
বিভ্রাটের পেছনে এআই বা 'সুপার ইন্টেলিজেন্স' দায়ী
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সাইবার হামলার সম্ভাবনা নাকচ করে দিলেও মুলিন জানান, প্রযুক্তি জগতের এক বিশেষজ্ঞ তাঁকে বলেছেন যে এই বিভ্রাটের নেপথ্যে এআই থাকতে পারে। তবে এই দাবি ইলন মাস্ক করেননি বলেও সতর্কতার সঙ্গে স্পষ্ট করে দিয়েছেন মুলিন। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নির্দেশিকা মেনে এআই-কে 'সুপার ইন্টেলিজেন্স' (SI) হিসেবে উল্লেখ করে মুলিন জানান, ওই প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ তাঁকে বলেছেন, 'আমার বিশ্বাস এর পেছনে এসআই (SI) রয়েছে, কারণ বর্তমান প্রোগ্রামগুলি এসআই-এর মতো এত দ্রুত গতিতে কাজ করার উপযোগী করে তৈরি করা হয়নি।' মুলিন বিষয়টি ব্যাখ্যা করে বলেন, 'যখন এমন কোনও প্রোগ্রাম সিস্টেমে বসানো হয় যা নিজে থেকেই কোড লিখতে পারে এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিজেকে মেরামত (Self-fix) করতে শুরু করে, তখন বিষয়টি অনেকটা তৈরি হওয়া বাড়িতে হঠাৎ নকশা বদল করার মতো হয়ে দাঁড়ায়।' ওই প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ তাঁকে জানিয়েছেন যে এর ফলে এক ধরনের 'রিপল এফেক্ট' বা তরঙ্গ-প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছে। জাতীয় টেলিভিশনে মুলিন বলেন, 'এটি একটি চেইন রিঅ্যাকশন বা রিপল এফেক্ট তৈরি করছে এবং সিস্টেমগুলিকে অতিরিক্ত চাপে ফেলে অচল করে দিচ্ছে—কারণ পুরনো সিস্টেমগুলি আজকের এসআই প্রযুক্তির গতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার মতো করে তৈরি করা হয়নি।'