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Xi Jinping Health Condition Report: ব্রিকসের সময়ে চিনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং হন অসুস্থ, স্ট্রোকে আক্রান্ত হওয়ার দাবি

ওয়ানজুন শিয়ে দাবি করেছেন, দিল্লিতে শি জিনপিংয়ের সঙ্গে থাকা চিকিৎসকেরাই প্রথমে তাঁর চিকিৎসা করেন। এরপর তাঁকে বিশেষ বিমানে চিনে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। তাঁর দাবি, বিমানটি বেজিংয়ে পৌঁছোনোর পরে শি জিনপিংকে সামরিক কপ্টারে করে বেজিংয়ের ৩০১ নম্বর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

Published on: Sep 17, 2026, 09:36:10 IST
By Abhijit Chowdhury
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ব্রিকস সম্মেলনের সময়ে চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন এবং তিনি স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়ে জ্ঞান হারিয়েছিলেন—এমনই একটি দাবি ঘিরে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে। চিনের চায়না ডেমোক্রেসি পার্টির চেয়ারম্যান ওয়ানজুন শিয়ে সমাজমাধ্যমে এই দাবি করেছেন। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, দিল্লিতে ব্রিকস সম্মেলনের সময় শি জিনপিং আচমকা অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং তাঁকে দ্রুত চিকিৎসা দেওয়া হয়।

**EDS: THIRD PARTY IMAGE** In this screengrab from a video released on Sept. 14, 2026, Prime Minister Narendra Modi with Russian President Vladimir Putin and Chinese President Xi Jinping during the 18th BRICS Summit, in New Delhi. (Handout via PTI Photo) (PTI09_14_2026_000106B) (Handout)
**EDS: THIRD PARTY IMAGE** In this screengrab from a video released on Sept. 14, 2026, Prime Minister Narendra Modi with Russian President Vladimir Putin and Chinese President Xi Jinping during the 18th BRICS Summit, in New Delhi. (Handout via PTI Photo) (PTI09_14_2026_000106B) (Handout)

তবে এই দাবির বিষয়ে এখনও পর্যন্ত চিন সরকারের পক্ষ থেকে কোনও সরকারি বিবৃতি পাওয়া যায়নি। ফলে শি জিনপিং সত্যিই স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়েছিলেন কি না, বা তাঁর অস্ত্রোপচার হয়েছিল কি না, তা স্বাধীন ভাবে যাচাই করা সম্ভব হয়নি। এ কারণে পুরো ঘটনাটিকেই আপাতত একটি অপ্রমাণিত দাবি হিসেবে দেখা হচ্ছে।

ওয়ানজুন শিয়ে দাবি করেছেন, দিল্লিতে শি জিনপিংয়ের সঙ্গে থাকা চিকিৎসকেরাই প্রথমে তাঁর চিকিৎসা করেন। এরপর তাঁকে বিশেষ বিমানে চিনে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। তাঁর দাবি, বিমানটি বেজিংয়ে পৌঁছোনোর পরে শি জিনপিংকে সামরিক কপ্টারে করে বেজিংয়ের ৩০১ নম্বর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই তাঁর অস্ত্রোপচার করা হয়েছে বলে দাবি করেছেন তিনি।

চিনের বিরোধী এই নেতার আরও দাবি, শি জিনপিংয়ের মেডিক্যাল বোর্ড মনে করছে তিনি ইস্কিমিক স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়েছেন। এই ধরনের স্ট্রোকের ক্ষেত্রে মস্তিষ্কে রক্ত সরবরাহ কমে বা বন্ধ হয়ে যায়। এর ফলে মস্তিষ্কের কোষ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এবং দ্রুত চিকিৎসার প্রয়োজন হয়।

ওয়ানজুনের দাবি, শি জিনপিং ভারতে কোনও হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে রাজি হননি। কারণ, সেখানে চিকিৎসা হলে তাঁর শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ভারতের হাতে চলে যেতে পারে বলে চিনা প্রেসিডেন্ট আশঙ্কা করেছিলেন। তবে এই দাবির সমর্থনে কোনও সরকারি নথি বা নির্ভরযোগ্য স্বাধীন সূত্র প্রকাশ্যে আসেনি।

এই ঘটনার জেরে শি জিনপিংয়ের পরবর্তী বিদেশ সফর নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। তাঁর সফরসূচিতে আমেরিকা যাওয়ার বিষয় ছিল বলে দাবি করা হয়েছে। কিন্তু শারীরিক অবস্থার কারণে সেই সফর এখন সম্ভব হবে কি না, তা নিয়ে জল্পনা তৈরি হয়েছে।

এর মধ্যেই ব্রিকস সম্মেলন থেকে দেশে ফেরার পর দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট সিরিল রামফোসার অসুস্থতার খবরও সামনে এসেছে। তাঁর দফতরের তরফে জানানো হয়েছে, চিকিৎসকদের পরামর্শে তিনি বর্তমানে বিশ্রামে রয়েছেন। অসুস্থতার কারণে তিনি কোনও জনসংযোগমূলক কর্মসূচিতেও অংশ নেবেন না। এই সময়ে দেশের হয়ে সরকারি দায়িত্ব সামলাবেন মন্ত্রিসভার সদস্যেরা।

তবে রামফোসা ভারত সফরের সময় অসুস্থ হয়েছিলেন, নাকি দক্ষিণ আফ্রিকায় ফেরার পরে তাঁর শারীরিক সমস্যা দেখা দেয়, তা এখনও স্পষ্ট নয়। একই সময়ে দক্ষিণ আফ্রিকার ডেপুটি প্রেসিডেন্টও চিকিৎসকদের পরামর্শে বিশ্রামে রয়েছেন বলে জানা গিয়েছে।

সব মিলিয়ে, ব্রিকস সম্মেলনের পরে দুই গুরুত্বপূর্ণ দেশের শীর্ষ নেতার অসুস্থতার খবর নিয়ে আলোচনা তৈরি হলেও শি জিনপিংয়ের স্ট্রোকে আক্রান্ত হওয়ার দাবি এখনও সরকারি ভাবে নিশ্চিত নয়।

  • Abhijit Chowdhury
    ABOUT THE AUTHOR
    Abhijit Chowdhury

    ২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More

Home/News/Xi Jinping Health Condition Report: ব্রিকসের সময়ে চিনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং হন অসুস্থ, স্ট্রোকে আক্রান্ত হওয়ার দাবি
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