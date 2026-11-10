CISCE board exam datesheet: ২০২৭ সালের আইসিএসই ও আইএসসি পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশ, জানুন বিস্তারিত

CISCE board exam datesheet: ২০২৭ সালের আইসিএসই ও আইএসসি পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশ, জানুন বিস্তারিত
CISCE board exam datesheet: এবারের সূচিতে সবথেকে বড় পরিবর্তন এসেছে পরীক্ষার সময় নির্ধারণে। গত বছরের ১০টা ৪৫ মিনিটের পরিবর্তে এ বার ১০টা থেকে প্রশ্নপত্র পড়ার ১৫ মিনিট সময় দেওয়া হবে, এবং মূল লেখা শুরু হবে ১০টা ১৫ মিনিটে।
CISCE board exam datesheet: কাউন্টডাউন শুরু হয়ে গেল ২০২৭ সালের কাউন্সিল ফর দ্য ইন্ডিয়ান স্কুল সার্টিফিকেট এক্সামিনেশনস (সিআইএসসিই)-র (CISCE) বোর্ড পরীক্ষার্থীদের জন্য। কাউন্সিলের অফিসিয়াল ওয়েবপোর্টাল cisce.org-এ প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, দশম শ্রেণীর আইসিএসই (ICSE) পরীক্ষা শুরু হতে চলেছে ২০২৭ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি থেকে, যা চলবে ৩১ মার্চ পর্যন্ত। অন্যদিকে, দ্বাদশ শ্রেণীর আইএসসি (ISC) পরীক্ষা শুরু হবে ৯ ফেব্রুয়ারি এবং শেষ হবে ৮ এপ্রিল। একই সঙ্গে পরীক্ষার্থীদের সুবিধার কথা মাথায় রেখে অ্যাডমিট কার্ড ২০২৬ সালের ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময় থেকেই বিতরণ করার কথা জানিয়েছে বোর্ড কর্তৃপক্ষ।
সমগ্র দেশ ও বিদেশ মিলিয়ে নির্ধারিত হাজার হাজার কেন্দ্রে মোট ৩,৭৯,৯৮০ জন শিক্ষার্থী এই দুই পরীক্ষায় বসবে। এর মধ্যে ৩,১০৬টি অনুমোদিত বিদ্যালয় থেকে ২,৬৯,৯৫৫ জন আইসিএসই পরীক্ষার্থী অংশ নেবে এবং ১,৬৫১টি স্কুল থেকে ১,১০,০২৫ জন শিক্ষার্থী আইএসসি পরীক্ষায় বসবে। দেশব্যাপী ৭৬টি বিষয়ের ওপর ১০ম এবং ৬০টি বিষয়ের ওপর ১২-র সূচি তৈরি হয়েছে। পরীক্ষার্থীর সংখ্যার বিচারে উভয় ক্ষেত্রেই শীর্ষে রয়েছে উত্তরপ্রদেশ (আইসিএসই-তে ৫১,১৬৮ এবং আইএসসি-তে ৩৪,৭০২)। এর পরেই দ্বিতীয় স্থানে অবস্থান পশ্চিমবঙ্গ (West Bengal), যেখানে আইসিএসই-তে ৪৬,৫২১ জন এবং আইএসসি-তে ৩০,২৩৫ জন শিক্ষার্থী পরীক্ষা দেবে। এ ছাড়াও কর্ণাটক, মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাব, ঝাড়খণ্ড, উত্তরাখণ্ড, তামিলনাড়ু ও কেরল থেকেও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক পরীক্ষার্থী এই তালিকায় রয়েছে।
এবারের সূচিতে সবথেকে বড় পরিবর্তন এসেছে পরীক্ষার সময় নির্ধারণে। গত বছরের ১০টা ৪৫ মিনিটের পরিবর্তে এ বার ১০টা থেকে প্রশ্নপত্র পড়ার ১৫ মিনিট সময় দেওয়া হবে, এবং মূল লেখা শুরু হবে ১০টা ১৫ মিনিটে। সেই কারণে সমস্ত শিক্ষার্থীকে ৯টা ৪৫ মিনিটের মধ্যে পরীক্ষাকেন্দ্রে নিজ আসনে উপস্থিত হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি দেশের ভেতর ও বাইরের ২,৮৩৫টি আইসিএসই ও ১,৪৭৭টি আইএসসি কেন্দ্রে আয়োজিত হবে। জাতীয় শিক্ষানীতি (এনইপি) ২০২০-র সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে মূল্যায়নে কাঠামোগত রদবদল আনা হয়েছে। সিআইএসসিই-র চিফ এগজিকিউটিভ অ্যান্ড সেক্রেটারি ড. জোসেফ ইমানুয়েল জানান, একটি নির্ভরযোগ্য পরীক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে স্বচ্ছ প্রশাসন, নিরপেক্ষ প্রক্রিয়া এবং সমস্ত স্তরের আস্থা বজায় রাখা বাধ্যতামূলক। সেই উদ্দেশ্যেই মুখস্থ বিদ্যার বদলে বাস্তবমুখী দক্ষতা, সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনা ও সমস্যা সমাধানের ক্ষমতার ওপর বেশি জোর দিচ্ছে বোর্ড, যা ভবিষ্যতের শিক্ষা ও পেশাগত ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের অগ্রণী রাখবে।
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