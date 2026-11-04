CJP Dipke on US midterm Vote: ‘জ্ঞানেশ কুমার থাকলে ট্রাম্পের সঙ্গে এসব হতে দিতেন না’, মার্কিন ভোট নিয়ে খোঁচা দীপকের

CJP Dipke on US midterm Vote: ‘জ্ঞানেশ কুমার থাকলে ট্রাম্পের সঙ্গে এসব হতে দিতেন না’, মার্কিন ভোট নিয়ে খোঁচা দীপকের
অভিজিৎ এক্স হ্যান্ডেলে এক পোস্টে লেখেন, ‘জ্ঞানেশ কুমার থাকলে ট্রাম্পের সঙ্গে এসব কখনও হতে দিতেন না।’
আমেরিকার মিড টার্ম ভোটের দিকে নজর ছিল গোটা বিশ্বের। সেই ভোটপর্বে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের পার্টি রিপাবলিকানদের ধরাশায়ী অবস্থা হয়। মার্কিন কংগ্রেসের দুই কক্ষই ট্রাম্পের পক্ষের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে ডেমোক্র্যাটরা। এই ভোট নিয়ে কূটনৈতিক মহল থেকে রাজনৈতিক মহল, সর্বত্র আলোচনা। তারই মাঝে মার্কিন মিড টার্ম ভোট নিয়ে খোঁচার সুরে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেন সিজেপির প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকে।
ভোট চুরি ইস্যুতে বিজেপি বিরোধী দলগুলি এককাট্টা হয়ে সদ্য হয়েছে সরব। এদিকে, দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার ইস্যুতে ককরোচ জনতা পার্টি বা সিজেপি সরব হয়। এই পার্টির প্রতিষ্ঠাতা হলেন অভিজিৎ দীপকে। সিজেপি বহুদিন ধরেই দেশে এসআইআর ইস্যুতে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে সরব। সেই সুর ধরে রেখেই খোঁচার সুরে মার্কিন মিড টার্ম নির্বাচন নিয়ে এক পোস্ট করেন অভিজিৎ দীপকে। তিনি তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে এক পোস্টে লেখেন, ‘জ্ঞানেশ কুমার থাকলে ট্রাম্পের সঙ্গে এসব কখনও হতে দিতেন না।’
নির্বাচন কমিশনারদের রক্ষাকবচ সংক্রান্ত মামলা-
দেশের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক এবং নির্বাচন কমিশনারদের আজীবন রক্ষাকবচ দেওয়ার সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে এক মামলা দায়ের হয়েছে। সেই মামলার প্রেক্ষিতে এবার কেন্দ্রকে নোটিস পাঠাল সুপ্রিম কোর্ট। বুধবার প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ এই বিষয়ে কেন্দ্রের বক্তব্য জানতে চেয়েছে। ২০২৩-এর নির্বাচন কমিশনার সংক্রান্ত আইনকে চ্যালেঞ্জ করে একটি জনস্বার্থ মামলা হয়। সেই মামলায় ওই আইনের ১৬ নম্বর ধারা নিয়েই মূলত প্রশ্ন তোলা হয়েছে। সুপ্রিম কোর্টে আবেদনকারী অরুণকুমার আগারওয়ালের প্রশ্ন, এহেন রক্ষাকবচ ছাড়াই এতকাল সফলভাবে নির্বাচন পরিচালনা করেছে নির্বাচন কমিশন। তাহলে এখন কেন এই রক্ষাকবচের প্রয়োজন পড়ছে? আবেদনকারী অরুণ কুমার আগরওয়ালের যুক্তি, এই ধরনের সর্বাত্মক সুরক্ষা নাগরিকদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করে। সেই মামলার প্রেক্ষিতেই এই নোটিস।
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More