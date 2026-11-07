CJP protest: 'আমাকে গ্রেফতার করুন...,’ কোচিতে প্রকাশ রাজের নেতৃত্বে সিজেপি-র মিছিল, PM মোদীকে চ্যালেঞ্জ দীপকের
CJP protest: ‘যন্তর মন্তর অ্যাট কোচি’ (Jantar Mantar at Kochi) শীর্ষক এই বিশাল প্রতিবাদ মিছিলে পা মেলান প্রায় অগুনতি সিজেপি কর্মী-সমর্থক। মেরিন ড্রাইভ থেকে শুরু হওয়া এই মিছিলের একেবারে সামনের সারিতে নেতৃত্বে ছিলেন প্রখ্যাত অভিনেতা প্রকাশ রাজ।
CJP protest: জাতীয় নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে লাগাতার আন্দোলনের ঝাঁজ এবার ছড়িয়ে পড়ল দক্ষিণ ভারতে। দিল্লির যন্তর মন্তরের (Jantar Mantar) পর এবার কেরলের কোচির রাজপথ কাঁপাল ‘ককরোচ জনতা পার্টি’ বা সিজেপি (CJP)। এসআইআর (SIR) বা ‘স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন’-এর বিরোধিতায় এবং মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে শনিবার কোচির মেরিন ড্রাইভ কার্যত বদলে গেল যন্তর মন্তরে! এই প্রতিবাদ কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দিলেন অভিনেতা প্রকাশ রাজ (Prakash Raj)। যোগ দিয়েছিলেন প্রায় ৫০০ জন কর্মী-সমর্থক।
‘যন্তর মন্তর অ্যাট কোচি’ (Jantar Mantar at Kochi) শীর্ষক এই বিশাল প্রতিবাদ মিছিলে পা মেলান প্রায় অগুনতি সিজেপি কর্মী-সমর্থক। মেরিন ড্রাইভ থেকে শুরু হওয়া এই মিছিলের একেবারে সামনের সারিতে নেতৃত্বে ছিলেন প্রখ্যাত অভিনেতা প্রকাশ রাজ। মিছিলের প্রধান দাবি, অবিলম্বে নির্বাচন কমিশনকে এসআইআর (SIR) প্রত্যাহার করতে হবে এবং দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার (CEC) জ্ঞানেশ কুমারকে পদত্যাগ করতে হবে। নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে হওয়া এই মিছিলে এদিন হাতে জাতীয় পতাকা নিয়ে পা মেলান ‘ডেমোক্রেটিক ইয়ুথ ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া’-র (DYFI) রাজ্য সভানেত্রী চিন্থা জেরোমও। কড়া পুলিশি পাহারার মধ্যে দিয়ে সিজেপি-র এই মিছিলটি শেষ হয় রাজেন্দ্র ময়দানে গিয়ে।
গত মাসে দিল্লি পুলিশ যন্তর মন্তরকে প্রতিবাদস্থলের তালিকা থেকে বাদ দেয়। এরপর সেখানে ঢোকার অভিযোগে সিজেপি নেতা সৌরভ দাস ও আশুতোষ রাঙ্কাকে গ্রেফতার করা হয়। 'ককরোচ' নেতা অভিজিৎ দীপকেকেও দিল্লিতে তেরঙা মিছিলের আগে আটক করা হয়েছিল। শনিবার কোচির মঞ্চ থেকে সেই গ্রেফতারির প্রসঙ্গও তোলেন দীপকে। তাঁর বক্তব্য, দেশে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নির্বাচন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত এই লড়াই চলবে। গ্রেফতার হলেও জাতীয় পতাকা হাতে প্রতিবাদ চালিয়ে যাবেন তাঁরা। তাঁর কথায়, 'এই তেরঙ্গা তোলার জন্য আমাকে জেলে পাঠানো হয়েছিল। আমার দুই ভাই সৌরভ ও আশুকেও একই কারণে জেলে যেতে হয়েছে। ব্রিটিশ শাসন শেষ হওয়ার পর ভারতে শেষ কবে এমন ঘটনা ঘটেছিল, সেটাই প্রশ্ন।' এরপর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে উদ্দেশ করে তিনি বলেন, দেশের প্রতিটি প্রান্তে জাতীয় পতাকা নিয়ে যাবেন তিনি। দিল্লি, মহারাষ্ট্র, কেরল কিংবা তামিলনাড়ু- যেখান থেকেই তাঁকে গ্রেফতার করা হোক না কেন, আবার ফিরে এসে তেরঙা তুলবেন। দেশের প্রতিষ্ঠার আদর্শের কথাও তুলে ধরেন সিজেপি নেতা। তাঁর মতে, বি আর আম্বেদকর, মহাত্মা গান্ধী এবং জওহরলাল নেহরুর আদর্শের উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে।
তবে দিল্লির যন্তর মন্তরের আন্দোলনকে কেন কেরলমে টেনে আনা হল? আসলে, গত কয়েক মাস ধরেই জাতীয় রাজধানী দিল্লিতে বিক্ষোভ প্রদর্শন ঘিরে দিল্লি পুলিশের সঙ্গে সিজেপি-র সংঘাত চরমে পৌঁছেছে। গত মাসে দিল্লির যন্তর মন্তরে প্রবেশের অভিযোগে সিজেপি নেতা সৌরভ দাস এবং আশুতোষ রাঙ্কাকে গ্রেফতার করেছিল পুলিশ। পাশাপাশি, দলের ঘোষিত ‘তিরঙ্গা মার্চ’-এর ঠিক আগেই অভিজিৎ দীপকে-কে আটক করা হয়। এমনকী, দিল্লিতে বিক্ষোভের জেরে দায়ের হওয়া মামলাগুলি নিয়ে সম্প্রতি দিল্লি পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চ সিজেপি নেতাদের জিজ্ঞাসাবাদও করেছে। পুলিশি দমনপীড়নের মুখে পড়েও নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে যে তাঁরা এক ইঞ্চিও জমি ছাড়তে নারাজ, কোচির রাস্তায় নেমে সেই বার্তাই স্পষ্ট করে দিল সিজেপি নেতৃত্ব।