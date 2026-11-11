বাজি ফাটানো নিয়ে প্রতিবেশীর সঙ্গে বচসা, গুলিবিদ্ধ রাষ্ট্রপতির দেহরক্ষী! অভিযুক্ত দুই প্রতিবেশীর খোঁজে পুলিশ

বাজি ফাটানো নিয়ে প্রতিবেশীর সঙ্গে বচসা, গুলিবিদ্ধ রাষ্ট্রপতির দেহরক্ষী! অভিযুক্ত দুই প্রতিবেশীর খোঁজে পুলিশ
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘটনাটি গত ৮ নভেম্বর, দিওয়ালির রাতে। রাত তখন প্রায় ৯টা। বাগপতের গোপালপুর খদানা গ্রামের বাসিন্দা সৌরভ কুমার তাঁর দুই ভাই বিনীত ও মিন্টুর সঙ্গে বাড়ির বাইরে বাজি ফাটাচ্ছিলেন। সেই সময় তাঁদের প্রতিবেশী ধীরজ সেখানে হাজির হন।
দিওয়ালির আনন্দ মুহূর্তে পরিণত হল আতঙ্কে। বাজি ফাটানোকে কেন্দ্র করে প্রতিবেশীর সঙ্গে বচসার জেরে গুলিবিদ্ধ হলেন রাষ্ট্রপতি ভবনের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা এক জওয়ান। ঘটনাটি উত্তরপ্রদেশের বাগপতের। বাড়িতে দিওয়ালির ছুটি কাটাতে এসে এমন ভয়াবহ পরিস্থিতির মুখে পড়তে হবে, তা কল্পনাও করতে পারেননি সৌরভ কুমার। অভিযোগ, প্রতিবেশীর সঙ্গে বচসার সময় তাঁকে লক্ষ্য করে দেশি পিস্তল থেকে গুলি চালানো হয়। গুলিটি প্রথমে একটি দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে পরে তাঁর মাথায় লাগে। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে গুলি বের করার পর বর্তমানে তাঁর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল বলে জানিয়েছে পুলিশ।
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘটনাটি গত ৮ নভেম্বর, দিওয়ালির রাতে। রাত তখন প্রায় ৯টা। বাগপতের গোপালপুর খদানা গ্রামের বাসিন্দা সৌরভ কুমার তাঁর দুই ভাই বিনীত ও মিন্টুর সঙ্গে বাড়ির বাইরে বাজি ফাটাচ্ছিলেন। সেই সময় তাঁদের প্রতিবেশী ধীরজ সেখানে হাজির হন। অভিযোগ, বাজি ফাটানো নিয়ে আপত্তি জানিয়ে তিনি সৌরভ ও তাঁর ভাইদের গালিগালাজ করতে শুরু করেন। ধীরজের বাড়ি তাঁদের বাড়ি থেকে প্রায় ১০০ মিটার দূরে।
এই নিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে শুরু হয় তীব্র বচসা। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠতে দেখে গ্রামের কয়েকজন বাসিন্দা হস্তক্ষেপ করেন। তাঁদের মধ্যস্থতায় প্রথমে ঝামেলা মিটেও যায়। কিন্তু কিছুক্ষণ পর সৌরভ ফের প্রতিবাদ জানালে নতুন করে উত্তেজনা ছড়ায়। অভিযোগ, সেই সময় ধীরজ দেশি পিস্তল বের করে গুলি চালান। গুলিটি প্রথমে একটি দেওয়ালে আঘাত করে এবং তার পর সৌরভের মাথায় লাগে। ফলে গুলির অভিঘাত কিছুটা কমে যায়। তা না হলে আঘাত আরও মারাত্মক হতে পারত বলে জানিয়েছেন বাগপতের পুলিশ সুপার পূর্ণেন্দু সিং।
এখানেই শেষ নয়। অভিযোগ, ধীরজের ভাই মোনু ওরফে প্রবীণ লাঠি দিয়ে সৌরভের আর এক ভাই বিনীতের উপর হামলা চালান। এরপর দুই অভিযুক্তই ওই পরিবারকে হুমকি দিয়ে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যান।
আহত সৌরভ কুমার দিল্লির রাষ্ট্রপতি ভবনে নিরাপত্তার দায়িত্বে কর্মরত। তিনি রাষ্ট্রপতির নিরাপত্তার জন্য নিয়োজিত বিশেষ নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্য। উল্লেখযোগ্যভাবে, রাষ্ট্রপতির দেহরক্ষী বা প্রেসিডেন্টস বডিগার্ড ভারতের সেনাবাহিনীর অন্যতম প্রাচীন রেজিমেন্ট। ১৭৭৩ সালে এই বাহিনীর প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। এমন একজন গুরুত্বপূর্ণ নিরাপত্তাকর্মী নিজের গ্রামেই প্রতিবেশীর হামলায় গুলিবিদ্ধ হওয়ায় ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।
সৌরভের বাবা জনক রাজ রামালা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। পরিবারের দাবি, দুই পক্ষের মধ্যে দীর্ঘদিনের শত্রুতা ছিল। সেই পুরনো বিবাদের জেরেই এই হামলা বলে অভিযোগ তাঁদের।
পুলিশ সুপার পূর্ণেন্দু সিং জানিয়েছেন, চিকিৎসকেরা অস্ত্রোপচার করে সৌরভের মাথা থেকে গুলি বের করেছেন। বর্তমানে তাঁর অবস্থা স্থিতিশীল। অন্যদিকে, রামালা থানার আধিকারিক রাকেশ কুমার শর্মা জানিয়েছেন, অভিযুক্ত ধীরজ ও মোনুকে গ্রেপ্তারের জন্য তিনটি বিশেষ পুলিশ দল গঠন করা হয়েছে। গ্রামে শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখতে অতিরিক্ত পুলিশকর্মীও মোতায়েন করা হয়েছে।
দিওয়ালির মতো উৎসবের রাতে সামান্য বাজি ফাটানোকে কেন্দ্র করে এমন ভয়াবহ বন্দুকবাজির ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে। প্রতিবেশীদের মধ্যে সামান্য মতবিরোধ কীভাবে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের মতো বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে পৌঁছল, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।
- ABOUT THE AUTHORAbhijit Chowdhury
২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More