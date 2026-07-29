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    Commonwealth Games 10000M Medal: বৃষ্টিভেজা ট্র্যাকে ইতিহাস গুলবীরের, কমনওয়েলথ গেমসে ১০০০০ মিটারে ভারতের প্রথম পদক

    ভেজা ট্র্যাকে দৌড়ানো সহজ ছিল না। তবুও শুরু থেকেই গুলভীর নিজেকে শীর্ষ প্রতিযোগীদের মধ্যে ধরে রাখেন। শেষ কয়েকটি ল্যাপে অসাধারণ গতি বাড়িয়ে তিনি রুপোর পদক নিশ্চিত করেন। ২৭ মিনিট ৪৯.৭৮ সেকেন্ড সময় নিয়ে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেন ভারতীয় অ্যাথলিট।

    Published on: Jul 29, 2026, 09:26:20 IST
    By Abhijit Chowdhury
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    কমনওয়েলথ গেমসের অ্যাথলেটিক্সে নতুন ইতিহাস লিখলেন ভারতের দীর্ঘদূরত্বের দৌড়বিদ গুলভীর সিং। পুরুষদের ১০,০০০ মিটার দৌড়ে রুপোর পদক জিতে নজির গড়লেন এশিয়ান গেমসের ব্রোঞ্জজয়ী এই অ্যাথলিট। এই ইভেন্টে কমনওয়েলথ গেমসের ইতিহাসে প্রথমবার কোনও ভারতীয় অ্যাথলিট পদক জিতলেন। বৃষ্টিভেজা ট্র্যাক, প্রতিকূল আবহাওয়া এবং শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বীদের হারিয়ে গুলভীরের এই সাফল্য ভারতীয় অ্যাথলেটিক্সে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করল।

    ২৭ মিনিট ৪৯.৭৮ সেকেন্ড সময় নিয়ে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেন ভারতীয় অ্যাথলিট। (AP Photo/Eranga Jayawardena)
    ২৭ মিনিট ৪৯.৭৮ সেকেন্ড সময় নিয়ে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেন ভারতীয় অ্যাথলিট। (AP Photo/Eranga Jayawardena)

    স্কটল্যান্ডের স্কটস্টাউন স্টেডিয়ামে টানা বৃষ্টির মধ্যে অনুষ্ঠিত হয় প্রতিযোগিতাটি। ভেজা ট্র্যাকে দৌড়ানো সহজ ছিল না। তবুও শুরু থেকেই গুলভীর নিজেকে শীর্ষ প্রতিযোগীদের মধ্যে ধরে রাখেন। শেষ কয়েকটি ল্যাপে অসাধারণ গতি বাড়িয়ে তিনি রুপোর পদক নিশ্চিত করেন। ২৭ মিনিট ৪৯.৭৮ সেকেন্ড সময় নিয়ে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেন ভারতীয় অ্যাথলিট।

    সোনা জিতেছেন অস্ট্রেলিয়ার কাই রবিনসন। তাঁর সময় ছিল ২৭ মিনিট ৪৮.৯৩ সেকেন্ড। মাত্র এক সেকেন্ডেরও কম ব্যবধানে সোনার হাতছাড়া হলেও গুলভীরের লড়াই দর্শকদের মুগ্ধ করেছে। আইল অব ম্যানের ডেভিড মুলার্কি ২৭ মিনিট ৫০.২৮ সেকেন্ড সময় নিয়ে ব্রোঞ্জ জেতেন।

    বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে কোচ স্কট সিমন্সের তত্ত্বাবধানে অনুশীলন করছেন গুলভীর। এই প্রতিযোগিতায় তিনি অত্যন্ত কৌশলী দৌড় উপহার দেন। কেনিয়ার বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ পদকজয়ী ড্যানিয়েল এবেনিয়ো-সহ একাধিক শক্তিশালী আফ্রিকান অ্যাথলিটের উপস্থিতিতেও তিনি নিজের ছন্দ বজায় রাখেন। শেষ ল্যাপে দুরন্ত গতি বাড়িয়ে প্রতিদ্বন্দ্বীদের পিছনে ফেলে রুপোর পদক নিশ্চিত করেন।

    গুলভীরের এই সাফল্যের আরও একটি বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। ১৯৮৬ সালের পর এই প্রথম কমনওয়েলথ গেমসের পুরুষদের ১০,০০০ মিটার দৌড়ে কোনও আফ্রিকান অ্যাথলিট পোডিয়ামে উঠতে পারেননি। দীর্ঘদিন ধরে এই ইভেন্টে আফ্রিকার দাপট ছিল। সেই ধারাবাহিকতায় বড় ধাক্কা দিলেন ভারতের গুলভীর।

    এই সাফল্যের সঙ্গে অনেকেই তুলনা করছেন ২০২২ সালের বার্মিংহাম কমনওয়েলথ গেমসে অবিনাশ সাবলের ঐতিহাসিক রুপোর পদকের। সেবার ৩০০০ মিটার স্টিপলচেজে কেনিয়ার দীর্ঘদিনের আধিপত্য ভেঙে ইতিহাস গড়েছিলেন সাবলে। এবার একইভাবে ১০,০০০ মিটারেও ভারতের নাম ইতিহাসের পাতায় তুলে দিলেন গুলভীর।

    অন্যদিকে, মহিলাদের হাই জাম্পে ভারতের আশা পূরণ হল না। এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন পূজা সিং নিজের কমনওয়েলথ গেমস অভিষেকে প্রত্যাশা পূরণ করতে পারেননি। প্রবল বৃষ্টির কারণে প্রতিযোগিতা কিছু সময়ের জন্য বন্ধ ছিল। পরে খেলা শুরু হলে ১.৮২ মিটার উচ্চতা টপকানোর তিনটি সুযোগই কাজে লাগাতে ব্যর্থ হন ১৯ বছরের এই অ্যাথলিট। ফলে পদকের লড়াই থেকে ছিটকে যেতে হয় তাঁকে।

    তবে পূজার হতাশার মাঝেও গুলভীর সিংয়ের ঐতিহাসিক রুপো ভারতের অ্যাথলেটিক্সে বড় প্রাপ্তি হিসেবে ধরা হচ্ছে। পুরুষদের ১০,০০০ মিটার দৌড়ে প্রথমবার ভারতের পতাকা পোডিয়ামে উঠল। এই সাফল্য আগামী দিনে দেশের দীর্ঘদূরত্বের দৌড়বিদদের কাছে বড় অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবে বলেই মনে করছেন ক্রীড়া বিশেষজ্ঞরা।

    • Abhijit Chowdhury
      ABOUT THE AUTHOR
      Abhijit Chowdhury

      ২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More

    Home/News/Commonwealth Games 10000M Medal: বৃষ্টিভেজা ট্র্যাকে ইতিহাস গুলবীরের, কমনওয়েলথ গেমসে ১০০০০ মিটারে ভারতের প্রথম পদক
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