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    Commonwealth Games: কমনওয়েলথ গেমস আজ পদকের বৃষ্টির সম্ভাবনা ভারতের সামনে! রিং থেকে ট্র্যাক, নজরে ষষ্ঠ দিন, কখন কোন খেলা?

    অ্যাথলেটিক্সেও ভারতের পদক জয়ের আশা রয়েছে। মহিলাদের হাই জাম্পের ফাইনালে অংশ নেবেন পূজা। অন্যদিকে পুরুষদের ১০,০০০ মিটার ফাইনালে দেশের অন্যতম ভরসা গুলভীর সিংয়ের দিকে নজর থাকবে। ভালো পারফরম্যান্স করলে ভারত আরও একটি পদক পেতে পারে।

    Published on: Jul 28, 2026, 12:26:35 IST
    By Abhijit Chowdhury
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    কমনওয়েলথ গেমস ২০২৬-এর ষষ্ঠ দিন ভারতের জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত হতে চলেছে। পঞ্চম দিনে ভারোত্তোলনে দুর্দান্ত সাফল্যের পর এবার নজর থাকবে বক্সিং, অ্যাথলেটিক্স, সাঁতার এবং আরও কয়েকটি ইভেন্টে। বিশেষ করে পাঁচজন ভারতীয় বক্সার কোয়ার্টার ফাইনালে নামবেন। এই পর্যায়ে জয় পেলেই তাঁদের প্রত্যেকের পদক নিশ্চিত হয়ে যাবে। ফলে দিনের অন্যতম আকর্ষণ হতে চলেছে বক্সিং।

    কমনওয়েলথ গেমস ২০২৬-এর ষষ্ঠ দিন ভারতের জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত হতে চলেছে। (PTI)
    কমনওয়েলথ গেমস ২০২৬-এর ষষ্ঠ দিন ভারতের জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত হতে চলেছে। (PTI)

    অ্যাথলেটিক্সেও ভারতের পদক জয়ের আশা রয়েছে। মহিলাদের হাই জাম্পের ফাইনালে অংশ নেবেন পূজা। অন্যদিকে পুরুষদের ১০,০০০ মিটার ফাইনালে দেশের অন্যতম ভরসা গুলভীর সিংয়ের দিকে নজর থাকবে। ভালো পারফরম্যান্স করলে ভারত আরও একটি পদক পেতে পারে।

    ভারোত্তোলনেও ভারতের সামনে রয়েছে আরও দুটি পদক জয়ের সুযোগ। মহিলাদের ৬৩ কেজি বিভাগের ফাইনালে সন্ধ্যা ৬টা ৩০ মিনিটে নামবেন নিরুপমা দেবী সেরাম। এরপর রাত ১১টায় মহিলাদের ৬৯ কেজি বিভাগের ফাইনালে অংশ নেবেন হরজিন্দর কৌর। সাম্প্রতিক ফর্মের নিরিখে দু'জনের কাছ থেকেই পদকের আশা করছেন সমর্থকরা।

    সাঁতারে পুরুষদের ৫০ মিটার বাটারফ্লাই হিটে বিকেল ৩টা ২৬ মিনিটে নামবেন সাজন প্রকাশ। তিনি যোগ্যতা অর্জন করতে পারলে ২৯ জুলাই রাত ১২টা ৫০ মিনিটে সেমিফাইনালে অংশ নেবেন। এছাড়া বিকেল ৪টা ৪১ মিনিটে পুরুষদের ১০০ মিটার ব্যাকস্ট্রোক হিটে নামবেন শ্রীহরি নটরাজ। সেমিফাইনালে উঠতে পারলে তাঁর লড়াই হবে রাত ১টা ৩৩ মিনিটে।

    অ্যাথলেটিক্সে পুরুষদের ৪০০ মিটার প্রথম রাউন্ডের তৃতীয় হিটে বিকেল ৪টা ৪৬ মিনিটে অংশ নেবেন রাজেশ রমেশ। একই ইভেন্টের ষষ্ঠ হিটে বিকেল ৫টা ১০ মিনিটে নামবেন বিশাল টি কে। রাত ১১টা ৩৫ মিনিটে হবে মহিলাদের হাই জাম্প ফাইনাল এবং ২৯ জুলাই রাত ১২টা ৫৫ মিনিটে অনুষ্ঠিত হবে পুরুষদের ১০,০০০ মিটার ফাইনাল।

    বক্সিংয়ে রাত ১০টা ৩০ মিনিটে মহিলাদের ৫৪ কেজি বিভাগের কোয়ার্টার ফাইনালে খেলবেন প্রীতি। রাত ১১টায় মহিলাদের ৬০ কেজি বিভাগে রিংয়ে নামবেন প্রিয়া। রাত ১১টা ৩০ মিনিটে মহিলাদের ৬৫ কেজি বিভাগের কোয়ার্টার ফাইনালে অংশ নেবেন পরভিন। ২৯ জুলাই রাত ১২টা ১৫ মিনিটে পুরুষদের ৫৫ কেজি বিভাগে খেলবেন যাদুমণি সিং মাইতেংবাম এবং রাত ১টা ৩০ মিনিটে পুরুষদের ৯০ কেজি বিভাগের কোয়ার্টার ফাইনালে নামবেন কপিল পোখারিয়া।

    লন বোলসে রাত ১০টা ২০ মিনিটে পুরুষদের পেয়ার্স সেকশনাল প্লেতে খেলবেন নবনীত সিং ও দীনেশ কুমার। মহিলাদের সিঙ্গলস সেকশনাল প্লেতে ২৯ জুলাই রাত ১টা ১০ মিনিটে অংশ নেবেন নয়নমণি সইকিয়া।

    প্যারা সাঁতারে বিকেল ৪টা ৫৭ মিনিটে পুরুষদের ৫০ মিটার ফ্রিস্টাইল এস-১৩ হিটে নামবেন আর. ভি. ভি. বি. কে. বুদিগ্না এবং ইমাম আলি। তাঁরা যোগ্যতা অর্জন করলে রাত ১১টা ৩৭ মিনিটে ফাইনালে লড়বেন।

    সব মিলিয়ে কমনওয়েলথ গেমসের ষষ্ঠ দিন ভারতের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একাধিক ইভেন্টে পদকের সম্ভাবনা থাকায় ভারতীয় সমর্থকদের প্রত্যাশা, পঞ্চম দিনের সাফল্যের ধারা বজায় রেখে পদক তালিকায় আরও শক্তিশালী অবস্থানে পৌঁছবে ভারত।

    • Abhijit Chowdhury
      ABOUT THE AUTHOR
      Abhijit Chowdhury

      ২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More

    Home/News/Commonwealth Games: কমনওয়েলথ গেমস আজ পদকের বৃষ্টির সম্ভাবনা ভারতের সামনে! রিং থেকে ট্র্যাক, নজরে ষষ্ঠ দিন, কখন কোন খেলা?
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