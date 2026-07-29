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    CWG India Schedule: কমনওয়েলথে ভারতের ব্যস্ততম দিন আজ, একাধিক ইভেন্টে পদকের হাতছানি, কখন দেখবেন কোন খেলা?

    অ্যাথলেটিক্স, বক্সিং, ভারোত্তোলন, সাঁতার, প্যারা অ্যাথলেটিক্স, প্যারা সাঁতার এবং লন বোলসে একাধিক ভারতীয় ক্রীড়াবিদ পদকের লড়াইয়ে নামবেন। বিশেষ করে অ্যাথলেটিক্সে সাতটি পদক ইভেন্ট এবং বক্সিংয়ে ছয়জন ভারতীয় বক্সারের কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচ থাকায় দিনের দিকে বিশেষ নজর থাকবে ক্রীড়াপ্রেমীদের।

    Published on: Jul 29, 2026, 09:42:42 IST
    By Abhijit Chowdhury
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    কমনওয়েলথ গেমসে ভারতের জন্য বুধবার হতে চলেছে অত্যন্ত ব্যস্ত এবং গুরুত্বপূর্ণ একটি দিন। অ্যাথলেটিক্স, বক্সিং, ভারোত্তোলন, সাঁতার, প্যারা অ্যাথলেটিক্স, প্যারা সাঁতার এবং লন বোলসে একাধিক ভারতীয় ক্রীড়াবিদ পদকের লড়াইয়ে নামবেন। বিশেষ করে অ্যাথলেটিক্সে সাতটি পদক ইভেন্ট এবং বক্সিংয়ে ছয়জন ভারতীয় বক্সারের কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচ থাকায় দিনের দিকে বিশেষ নজর থাকবে ক্রীড়াপ্রেমীদের।

    কমনওয়েলথ গেমসে ভারতের জন্য বুধবার হতে চলেছে অত্যন্ত ব্যস্ত এবং গুরুত্বপূর্ণ একটি দিন। (REUTERS)
    কমনওয়েলথ গেমসে ভারতের জন্য বুধবার হতে চলেছে অত্যন্ত ব্যস্ত এবং গুরুত্বপূর্ণ একটি দিন। (REUTERS)

    দিনের শুরুতেই ভারতের পদকের আশা থাকবে ভারোত্তোলনে। মহিলাদের ৭৭ কেজি বিভাগে দুপুর ২টায় মঞ্চে নামবেন সঞ্জনা। দেশের হয়ে পদক জয়ের লক্ষ্য নিয়েই তিনি প্রতিযোগিতায় অংশ নেবেন। সাম্প্রতিক পারফরম্যান্সের ভিত্তিতে তাঁর কাছ থেকে ভালো ফলের প্রত্যাশা রয়েছে ভারতীয় শিবিরের।

    অ্যাথলেটিক্সেও ভারতের সামনে রয়েছে একাধিক সুযোগ। পুরুষদের শট পুটের যোগ্যতা অর্জন পর্বে বিকেল ৩টা ৩৫ মিনিটে নামবেন অভিজ্ঞ তাজিন্দরপাল সিং তুর এবং সমরদীপ সিং গিল। দীর্ঘদিন ধরেই এই ইভেন্টে ভারতের অন্যতম ভরসা তাজিন্দরপাল। তাঁর লক্ষ্য থাকবে সহজেই ফাইনালে জায়গা করে নেওয়া।

    বিকেল ৪টা ২ মিনিটে পুরুষদের ২০০ মিটার হিটে নামবেন অনিমেষ কুজুর। দেশের অন্যতম দ্রুততম স্প্রিন্টার হিসেবে তাঁর উপর প্রত্যাশার চাপ থাকবে। প্রথম রাউন্ড পেরিয়ে পরবর্তী পর্যায়ে পৌঁছনোই হবে তাঁর প্রধান লক্ষ্য।

    দিনের সবচেয়ে আকর্ষণীয় ইভেন্টগুলির একটি হবে পুরুষদের লং জাম্পের ফাইনাল। রাত ১১টা ৫৪ মিনিটে পদকের লড়াইয়ে নামবেন মুরলি শ্রীশঙ্কর এবং লোকেশ সত্যনাথন। যোগ্যতা অর্জন পর্বে প্রথম প্রচেষ্টাতেই ফাইনালে পৌঁছে আত্মবিশ্বাস বাড়িয়েছেন শ্রীশঙ্কর। এবার তাঁর লক্ষ্য থাকবে দেশের হয়ে পদক জেতা।

    রাতের পর্বে আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অ্যাথলেটিক্স ইভেন্ট রয়েছে। পুরুষদের ৪০০ মিটার হার্ডলসের হিটে নামবেন যশস পালাক্ষা এবং সন্তোষ কুমার থামিলারাসন। মহিলাদের শট পুট ফাইনালে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করবেন মনপ্রীত কৌর। এছাড়া মহিলাদের ৩০০০ মিটার স্টিপলচেজ ফাইনালে পদকের লক্ষ্যে দৌড়াবেন পারুল চৌধুরী।

    প্যারা অ্যাথলেটিক্সেও ভারতের বড় আশা রয়েছে। পুরুষদের ডিসকাস থ্রো ফাইনালে অংশ নেবেন দেবেন্দ্র কুমার ও সাগর থায়াত। পাশাপাশি পুরুষদের ১০০ মিটার টি-৪৭ বিভাগের ফাইনালে নামবেন মহম্মদ বাসিল মরসিংগানাকাথ এবং দিলীপ মাহাদু গাভিত। দুটি ইভেন্টেই ভারতের পদক জয়ের সম্ভাবনা রয়েছে।

    বক্সিং রিংয়েও ব্যস্ত সূচি অপেক্ষা করছে ভারতের জন্য। কোয়ার্টার ফাইনালে জয় পেলেই নিশ্চিত হবে অন্তত ব্রোঞ্জ পদক। মহিলাদের ৫১ কেজি বিভাগে সাক্ষী চৌধুরীর প্রতিপক্ষ উত্তর আয়ারল্যান্ডের কেটলিন ফ্রায়ার্স। ৭০ কেজিতে লড়বেন অরুন্ধতী চৌধুরী। পুরুষদের বিভাগে নামবেন শচীন সিওয়াচ, অঙ্কুশ যাদব এবং নরেন্দর বেরওয়াল। রাতে মহিলাদের ৫৭ কেজি বিভাগে ইংল্যান্ডের এলিস গ্লিনের বিরুদ্ধে লড়বেন জেসমিন লাম্বোরিয়া।

    সাঁতারেও ভারতের নজর থাকবে সাজন প্রকাশের দিকে। পুরুষদের ২০০ মিটার ফ্রিস্টাইলের হিটে তিনি এবং অনীশ এস. গৌড়া অংশ নেবেন। যোগ্যতা অর্জন করতে পারলে রাতেই ফাইনালে নামার সুযোগ পাবেন দু'জনেই। এছাড়া পুরুষদের ১৫০০ মিটার ফ্রিস্টাইল ফাইনালে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন আর্যন নেহরা। প্যারা সাঁতারে পুরুষদের ৫০ মিটার ফ্রিস্টাইল এস-৭ বিভাগের হিটে নামবেন সুয়শ নারায়ণ যাদব এবং চৈতন্য বিশ্বাস কুলকার্নি। যোগ্যতা অর্জন করলে রাতেই ফাইনালে পদকের জন্য লড়বেন তাঁরা।

    সব মিলিয়ে কমনওয়েলথ গেমসে ভারতের জন্য এটি হতে চলেছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি দিন। একাধিক ইভেন্টে পদক জয়ের সুযোগ থাকায় ভারতীয় সমর্থকদের প্রত্যাশাও তুঙ্গে। এখন দেখার, এই সুযোগকে কতটা কাজে লাগিয়ে দেশের পদক ভান্ডার আরও সমৃদ্ধ করতে পারেন ভারতীয় ক্রীড়াবিদরা।

    • Abhijit Chowdhury
      ABOUT THE AUTHOR
      Abhijit Chowdhury

      ২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More

    Home/News/CWG India Schedule: কমনওয়েলথে ভারতের ব্যস্ততম দিন আজ, একাধিক ইভেন্টে পদকের হাতছানি, কখন দেখবেন কোন খেলা?
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