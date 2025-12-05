Communist Party protest against Bangladeshi Yunus: বাংলাদেশের ইউনুসের বিরুদ্ধে পথে বামেরা, বেধড়ক লাঠিচার্জ পুলিশের

Communist Party protest against Bangladeshi Yunus: বাংলাদেশের ইউনুসের বিরুদ্ধে পথে বামেরা, বেধড়ক লাঠিচার্জ পুলিশের
চট্টগ্রাম সহ বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় বন্দর বিদেশিদের হাতে তুলে দেওয়ার বিষয়ে দীর্ঘদিন ধরে অভিযোগ উঠছে বাংলাদেশের মহম্মদ ইউনুস সরকারের বিরুদ্ধে। এই আবহে বাংলাদেশের বামপন্থী দলগুলি আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। চট্টগ্রামের পাশাপাশি ঢাকাতেও তারা রাজপথে নেমেছেন। এই আবহে ৪ ডিসেম্বর ইউনুসের সরকারি বাসভবন 'যমুনা' ঘেরাও করার ডাক দিয়েছিলেন বাম নেতারা। সেই প্রতিবাদ কর্মসূচির সময় বাম নেতাদের ওপর বেধড়ক লাঠিচার্জ করল পুলিশ। এই ঘটনায় অন্তত ২০ নেতাকর্মী আহত হয়েছেন। এদিকে বাম নেতা-কর্মীদের ওপর এই পুলিশি লাঠিচার্জের প্রতিবাদে আজ বাংলাদেশ জুড়ে বিক্ষোভ প্রদর্শনের ডাক দিয়েছে সিপিবি (কমিউনিস্ট পার্টি অফ বাংলাদেশ)।
গতকাল পুলিশের লাঠিচার্জে আহত হন সিপিবি সাধারণ সম্পাদক আবদুল্লা কাফি রতন, বাসদ নেতা আলমগির হোসেন ও শবনম হাফিজ, বাসদ (মার্ক্সবাদী) নেতা সীমা দত্ত ও সজীব, প্রাক্তন ছাত্রনেতা জওহরলাল রায় ও দীপক শীল, ছাত্র ইউনিয়ন নেতা অন্তু অরিন্দম সহ বহ নেতা। মোট ১২ জনকে হাসপাতালে ভর্তি করে হয়। এই আবহে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার পদত্যাগের দাবি তুলেছে বাংলাদেশের বামদলগুলি। এদিকে শ্রমিক-কর্মচারী ঐক্য পরিষদ বা স্কপ নেতা তপন দত্ত জানান, শুক্রবার সারা দেশে বিক্ষোভ সমাবেশ ও মশাল মিছিলের কর্মসূচি পালন করা হবে।
উল্লেখ্য, বাংলাদেশের চট্টগ্রাম বন্দর বিদেশি সংস্থার হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে বলে দীর্ঘদিন ধরে অভিযোগ উঠছে। দাবি করা হচ্ছে, নিউমুরিং কনটেইনার টার্মিনাল এবং লালদিয়ায়র চর বিদেশি প্রতিষ্ঠানের কাছে তুলে দেওয়ার চেষ্টা চলছে। উল্লেখ্য, বিদেশিদের হাতে একের পর এক টার্মিনাল ছেড়ে দেওয়া নিয়ে এ বছরের শুরু থেকে নানা সংগঠন আন্দোলন কর্মসূচি চালিয়ে যাচ্ছে। জানা গিয়েছে, নিউমুরিং কনটেইনার টার্মিনালটি ডিপি ওয়ার্ল্ড এবং লালদিয়া কনটেইনার টার্মিনাল নির্মাণ ও পরিচালনার দায়িত্ব ৩৩ বছরের জন্য ডেনমার্কের এপিএম টার্মিনালের হাতে তুলে দিতে চাইছে ইউনুস সরকার।
অভিযোগ, ডিসেম্বরের মধ্যেই ডিপি ওয়ার্ল্ড নামের প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সরকার নিউমুরিং কনটেইনার টার্মিনাল সংক্রান্ত চুক্তি করতে চায়। আশঙ্কা করা হচ্ছে, বিদেশি কোম্পানি বন্দর পরিচালনা করার দায়িত্ব নিলে সেখানে দেশীয় কর্মীদের ছাঁটাই করবে। এদিকে বিদেশি সংস্থাকে এই দায় থেকে মুক্তি দিতে নাকি আগেভাগেই পদক্ষেপ করেছে ইউনুস সরকার। চট্টগ্রাম বন্দরে নাকি আমদানি শুল্কের হার বাড়িয়ে ৪১ শতাংশ করে দিয়েছে সরকার। এই আবহে উঠেছে ষড়যন্ত্রের গুরুতর অভিযোগ। এদিকে এই ইস্যুতে বিক্ষোভ চলাকালীনই গত ১২ নভেম্বর উপদেষ্টা কমিটির সভায় লালদিয়ায়র চরটি বিদেশি সংস্থার হাতে তুলে দেওয়ার প্রস্তাবে অনুমোদন দেওয়া হয়। প্রাথমিক ভাবে ৩৩ বছরের জন্য এই চর দেওয়া হবে ড্যানিশ সংস্থাকে। পরে সেই মেয়াদ আরও ১৫ বছর বাড়ানোর সুযোগ থাকবে চুক্তিতে। এছাড়া পানগাঁও নৌ টার্মিনালও সুইজারল্যান্ডের প্রতিষ্ঠান মেডলগ এসএর হাতে ছেড়ে দেওয়ার প্রক্রিয়া প্রায় চূড়ান্ত হয়েছে। মোংলা বন্দরও বিদেশিদের হাতে তুলে দেওয়ার অভিযোগ উঠছে সেই দেশে।