২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।
Congress vandalism on Meta Office: হায়দরাবাদে মেটার দফতরে যুব কংগ্রেসের তাণ্ডব! ভাঙচুর ঘিরে রাজনৈতিক তরজা
তেলঙ্গানা যুব কংগ্রেসের রাজ্য সভাপতির নেতৃত্বে বিক্ষোভটি হয়। বিক্ষোভকারীরা মেটা এবং বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে স্লোগান দেন। তাঁদের অভিযোগ, সমাজমাধ্যমে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ চলছে। বিজেপি ও রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সমালোচনা করেন, এমন কণ্ঠস্বরকে দমিয়ে রাখার চেষ্টা করা হচ্ছে।
সমাজমাধ্যমে বিরোধী নেতাদের অ্যাকাউন্ট ও পোস্টে বিধিনিষেধ আরোপের প্রতিবাদে হায়দরাবাদে মেটার দফতরের সামনে বিক্ষোভ দেখাল যুব কংগ্রেস। শুক্রবারের ওই বিক্ষোভ ঘিরে উত্তেজনা ছড়ায়। অভিযোগ, বিক্ষোভকারীদের একাংশ দফতরের ভিতরে ঢুকে ভাঙচুর চালান। ফুলের টব ভাঙা হয়। দফতরের করিডর ও ক্যাফেটেরিয়া সংলগ্ন এলাকায় বিক্ষোভকারীদের ছোটাছুটির ভিডিয়োও প্রকাশ্যে এসেছে। ঘটনার পর মেটাকে সাত দিনের সময়সীমা বেঁধে দিয়েছে সংগঠন। এই সময়ের মধ্যে বিধিনিষেধ তুলে না নিলে দেশজুড়ে আরও বড় আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে।
তেলঙ্গানা যুব কংগ্রেসের রাজ্য সভাপতি জাক্কিডি শিবচরণ রেড্ডির নেতৃত্বে বিক্ষোভটি হয়। বিক্ষোভকারীরা মেটা এবং বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে স্লোগান দেন। তাঁদের অভিযোগ, সমাজমাধ্যমে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ চলছে। বিজেপি ও রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সমালোচনা করেন, এমন কণ্ঠস্বরকে দমিয়ে রাখার চেষ্টা করা হচ্ছে। কয়েকটি পোস্টের উপর থেকে বিধিনিষেধ প্রত্যাহারের দাবিও জানান তাঁরা।
ইন্ডিয়ান ইয়ুথ কংগ্রেস এক্সে একটি পোস্ট করে মেটাকে কড়া বার্তা দিয়েছে। সংগঠনের বক্তব্য, বিরোধী দলের অ্যাকাউন্ট আটকে রেখে স্বাধীন মতপ্রকাশের অধিকার খর্ব করা হচ্ছে। মেটাকে সংবিধানের প্রতি দায়বদ্ধ থাকার কথাও বলা হয়েছে। পোস্টে সাত দিনের মধ্যে বিধিনিষেধে থাকা অ্যাকাউন্ট ও পোস্ট পুনরুদ্ধারের দাবি জানানো হয়েছে। দাবি না মানা হলে আদালত, রাস্তায় এবং মেটার দফতরে আন্দোলন আরও জোরদার করা হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছে যুব কংগ্রেস। সংগঠনের এই বক্তব্যের পরেই বিষয়টি নিয়ে রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু হয়েছে।
এনডিটিভির প্রতিবেদন অনুযায়ী, যুব কংগ্রেসের জাতীয় সভাপতি উদয় ভানু চিব এবং সংগঠনের জাতীয় ইনচার্জ মনীশ শর্মার সমাজমাধ্যমের হ্যান্ডলে বিধিনিষেধ আরোপ করেছে মেটা। ঠিক কোন পোস্ট বা বিষয়বস্তুর কারণে এই পদক্ষেপ, সে সম্পর্কে প্রতিবেদনে বিস্তারিত তথ্য দেওয়া হয়নি। মেটার তরফেও এই প্রতিবেদন প্রকাশের সময় পর্যন্ত কোনও প্রতিক্রিয়ার উল্লেখ করা হয়নি।
শুধু হায়দরাবাদ নয়, মুম্বইয়েও বিক্ষোভ
শুধু হায়দরাবাদ নয়, একই ইস্যুতে মুম্বইয়েও পথে নামে যুব কংগ্রেস। মুম্বইয়ের বান্দ্রা-কুরলা কমপ্লেক্সের ওয়ার্ল্ড ওয়ান এলাকায় মেটার দফতরের বাইরে বিক্ষোভ হয়। সংগঠনের মুম্বই শাখার সভাপতি জিনাত শাবরিনের নেতৃত্বে ওই কর্মসূচি হয়। সেখানে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবের একটি পোস্টারও পোড়ানো হয়। বৈষ্ণব তথ্য ও সম্প্রচার এবং ইলেকট্রনিক্স ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রকের দায়িত্বে রয়েছেন। মুম্বইয়ের বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, বিজেপি ও আরএসএসের সমালোচকদের কণ্ঠস্বর স্তব্ধ করতেই কংগ্রেস নেতাদের অ্যাকাউন্টে বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে।
এই ঘটনায় কংগ্রেসের পাশে দাঁড়িয়ে মেটার সমালোচনা করেছেন সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদবও। এক্সে তিনি লেখেন, বিদেশি সংস্থার ভারতে ব্যবসা করা উচিত, রাজনীতি নয়। একটি ভাল এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক সংস্থার পরিচয় হল, তারা সকলের সঙ্গে সমান আচরণ করবে। একই সঙ্গে বিদেশি সংস্থার ব্যবসায় সরকার যেন অযথা চাপ সৃষ্টি করে রাজনৈতিক রং না লাগায়, সেই বার্তাও দিয়েছেন তিনি। তাঁর বক্তব্য, কোনও সংস্থার উপর রাজনৈতিক চাপ তৈরি করা উচিত নয়।
কংগ্রেসকে তীব্র আক্রমণ বিজেপির
অন্য দিকে, যুব কংগ্রেসের বিক্ষোভ ও ভাঙচুরের ঘটনায় তীব্র আক্রমণ শানিয়েছে বিজেপি। দলের মুখপাত্র প্রদীপ ভান্ডারী কংগ্রেসকে ‘গুন্ডাদের দল’ বলে কটাক্ষ করেছেন। তাঁর অভিযোগ, যুব কংগ্রেসের কর্মীরা শুধু হায়দরাবাদে মেটার দফতর ভাঙচুর করেননি, সেই ঘটনার ছবি ও ভিডিয়ো সমাজমাধ্যমে প্রচারও করছেন। বেসরকারি সংস্থার দফতরে হামলা চালানোকে তিনি কংগ্রেসের রাজনীতির ধরন বলে দাবি করেছেন। অতীতে বিশ্ব এআই সম্মেলনে কংগ্রেস কর্মীদের প্রতিবাদের ঘটনাও তিনি টেনে আনেন। ভান্ডারীর বক্তব্য, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন চান এমন প্রত্যেকের এই ধরনের ভাঙচুরের বিরোধিতা করা উচিত।
তেলঙ্গানার শাসকদল ভারত রাষ্ট্র সমিতির নেতা কে টি রামা রাও-ও কংগ্রেসের সমালোচনা করেছেন। তিনি যুব কংগ্রেসের কর্মীদের ‘গুন্ডা’ বলে আক্রমণ করেন এবং প্রশ্ন তোলেন, এ ভাবেই কি রাহুল গান্ধী ভারতে সংস্থার বিনিয়োগ আনতে চান? তাঁর বক্তব্য, হায়দরাবাদের পরিচিতি বা ‘ব্র্যান্ড হায়দরাবাদ’ বহু বছরের উদ্যোগে গড়ে উঠেছে। ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ এবং নিরাপদ কর্মক্ষেত্রের প্রতিশ্রুতির কারণেই বড় সংস্থাগুলি শহরে এসেছে। মেটার ভারতের বৃহত্তম ক্যাম্পাসও হায়দরাবাদে রয়েছে বলে দাবি করেন তিনি। তাঁর মতে, দফতরে হামলার ঘটনা শহরের ভাবমূর্তির পাশাপাশি বিনিয়োগকারীদের আস্থাতেও ধাক্কা দিতে পারে।
অ্যাকাউন্টে বিধিনিষেধ আরোপের কারণ নিয়ে রাজনৈতিক বিতর্কের মধ্যেই তাই প্রশ্ন উঠছে, সমাজমাধ্যমে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা এবং সংস্থার নিজস্ব নীতির সীমা কোথায়। যুব কংগ্রেসের অভিযোগের সত্যতা, মেটার পদক্ষেপের ভিত্তি এবং দফতরে ভাঙচুরের দায়—তিনটি বিষয়ই এখন আলোচনায়। তবে মেটার আনুষ্ঠানিক ব্যাখ্যা সামনে না আসা পর্যন্ত বিধিনিষেধের কারণ স্পষ্ট নয়। এ নিয়ে দুই পক্ষের অবস্থানও এখনও বিপরীতমুখী হয়ে রয়েছে।