Pak Terrorist Connection: পাকিস্তানের জঙ্গির সঙ্গে হোয়াটসঅ্যাপ-ইনস্টাগ্রামে যোগাযোগ, কর্নাটকে গ্রেফতার যুবক

Pak Terrorist Connection: পাকিস্তানের জঙ্গির সঙ্গে হোয়াটসঅ্যাপ-ইনস্টাগ্রামে যোগাযোগ, কর্নাটকে গ্রেফতার যুবক
বীদর জেলার ভলকি তালুকের এনকুর গ্রামের বাসিন্দা বিশালের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদ সংক্রান্ত ধারায় মামলা করা হয়েছে। পুলিশের বক্তব্য, শুধু শাহজাদ ভাট্টিই নন, পাকিস্তানভিত্তিক রানা হুনাইন এবং নোমি খানের সঙ্গেও যোগাযোগ ছিল তাঁর।
Pak Terrorist Connection: পাকিস্তানভিত্তিক চিহ্নিত সন্ত্রাসবাদীর সঙ্গে সমাজমাধ্যমে যোগাযোগের অভিযোগে কর্নাটকে গ্রেফতার করা হল ২৪ বছরের এক যুবককে। পুলিশের দাবি, অভিযুক্ত যুবক বিশাল কুমার মেত্রে নিয়মিত হোয়াটসঅ্যাপ এবং ইনস্টাগ্রামের মাধ্যমে পাকিস্তানে থাকা শাহজাদ ভাট্টির সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র পাচার এবং বিক্রির মতো বিষয় নিয়েও তাঁদের মধ্যে কথাবার্তা হয়েছে বলে তদন্তকারীদের অভিযোগ।
বীদর জেলার ভলকি তালুকের এনকুর গ্রামের বাসিন্দা বিশালের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদ সংক্রান্ত ধারায় মামলা করা হয়েছে। পুলিশের বক্তব্য, শুধু শাহজাদ ভাট্টিই নন, পাকিস্তানভিত্তিক রানা হুনাইন এবং নোমি খানের সঙ্গেও যোগাযোগ ছিল তাঁর। পাশাপাশি উত্তরপ্রদেশের মৈনপুরীর আশু শর্মা এবং মধ্যপ্রদেশের খারগোনের রাজ ভাই ওরফে লাকি সিংহের সঙ্গেও হোয়াটসঅ্যাপ এবং ইনস্টাগ্রামে যোগাযোগের প্রমাণ মিলেছে বলে দাবি পুলিশের।
প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে অবশ্য অভিযোগ অস্বীকার করেছিলেন বিশাল। জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগ বা বেআইনি অস্ত্রের কারবারে জড়িত থাকার কথা তিনি মানেননি বলে জানিয়েছে পুলিশ। এমনকি প্রথমে নিজের মোবাইল ফোনটিও তদন্তকারীদের হাতে দিতে চাননি। পরে ফোনটি দেওয়া হলে সেটি পরীক্ষা করে হোয়াটসঅ্যাপ এবং ইনস্টাগ্রামের নানা কথোপকথন সামনে আসে বলে এফআইআরে উল্লেখ করা হয়েছে। সেই তথ্যের ভিত্তিতেই পাকিস্তানে থাকা শাহজাদ ভাট্টি এবং রানা হুনাইনের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগের কথা জানা যায় বলে পুলিশের দাবি।
তদন্তকারীদের আরও অভিযোগ, রানা হুনাইন বিশালকে ‘রাহে হক’ এবং ‘রানা ভাই ৩৩৩’ নামে দু’টি হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেলের লিঙ্ক পাঠিয়েছিলেন। বিশাল ওই চ্যানেলগুলিতে যোগ দিয়েছিলেন এবং সেখানে ভারতবিরোধী বলে দাবি করা বিভিন্ন পোস্ট ও ভিডিয়ো দেখেছিলেন। এ ধরনের বিষয় দেশের ঐক্য এবং সার্বভৌমত্বের পক্ষে ক্ষতিকর বলে অভিযোগ পুলিশের। তদন্তে আরও দাবি করা হয়েছে, ২০২৫ সালের ডিসেম্বর থেকেই বিশাল এই ধরনের কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।
অভিযোগের পরিধি শুধু সমাজমাধ্যমে কথাবার্তায় সীমাবদ্ধ নয়। বেআইনি অস্ত্রের চোরাচালান এবং বিক্রির সঙ্গে যুক্ত একটি নেটওয়ার্কের সঙ্গেও বিশালের যোগাযোগ ছিল কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। শাহজাদ ভাট্টি, রানা হুনাইন, নোমি খান-সহ একাধিক ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর যোগাযোগের ধরন এবং কথোপকথনের বিষয়বস্তু এখন তদন্তের কেন্দ্রে।
বীদরের খটক চিনচোলি থানায় বিশালের বিরুদ্ধে ইউএপিএ-র ১৮, ২০ এবং ৩৯ ধারা এবং ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ৬১(২) ও ৩(৫) ধারায় মামলা হয়েছে। এর মধ্যে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের ষড়যন্ত্র, সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের সদস্য হওয়া এবং সন্ত্রাসবাদে সহায়তার মতো অভিযোগ রয়েছে। যদিও পুলিশের অভিযোগই এখন পর্যন্ত মামলার ভিত্তি, তদন্ত এগোনোর সঙ্গে সঙ্গে এই যোগাযোগের প্রকৃতি এবং বেআইনি অস্ত্রের যোগসূত্র সম্পর্কে আরও তথ্য সামনে আসতে পারে।
- ABOUT THE AUTHORAbhijit Chowdhury
২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More