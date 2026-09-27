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UP Rain weather Update: টানা ৬০ ঘণ্টা অবিরাম বর্ষণ! দুর্যোগে UPতে মৃত ৫৬, হাজারের বেশি ঘরবাড়ির ক্ষতি

ভয়াবহ বর্ষণ উত্তর প্রদেশে।

Published on: Sep 27, 2026, 19:32:13 IST
By Sritama Mitra
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৩ দিন ধরে টানা বর্ষণে ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত উত্তর প্রদেশ। অবিরাম বর্ষণের সঙ্গে চলেছে ঝোড়ো হাওয়া, এক ধাক্কায় উত্তর প্রদেশের বহু অংশে নেমে গিয়েছে তাপমাত্রার পারদ। এদিকে, টানা ৬০ ঘণ্টা ধরে টানা বর্ষণের জেরে উত্তরপ্রদেশে ভয়াবহ দুর্যোগ দেখা গিয়েছে। দুর্যোগের জেরে ৫৬ জনের মৃত্যু হয়েছে উত্তর প্রদেশে। এছাড়াও ১০২১ বাড়িঘর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বর্ষণের জেরে।

টানা ৬০ ঘণ্টা অবিরাম বর্ষণ!দুর্যোগে UPতে মৃত ৫৬, হাজারের বেশি ঘরবাড়ির ক্ষতি(Photo by Deepak Gupta/Hindustan Times)
টানা ৬০ ঘণ্টা অবিরাম বর্ষণ!দুর্যোগে UPতে মৃত ৫৬, হাজারের বেশি ঘরবাড়ির ক্ষতি(Photo by Deepak Gupta/Hindustan Times)

দুর্যোগের তিন দিনে উত্তর প্রদেশের বিভিন্ন জেলা থেকে মৃত্যু সংবাদ এসেছে। বিভিন্ন জেলা থেকে মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে, যার মধ্যে সীতাপুরে সাতজন, এরপর লখিমপুর খেরি, বাহরাইচ ও বলরামপুরে পাঁচজন করে মারা গেছেন। অযোধ্যা ও গোরখপুরে চারজন করে মৃত্যু রেকর্ড করা হয়েছে। আহতদের মধ্যে হারদোই সাতটি মামলার রিপোর্ট করেছে, যেখানে ময়নপুরি, শ্রাবস্তী এবং বারাবাঙ্কিতে পাঁচটি ঘটনা ঘটেছে। সীতাপুর ও লখিমপুর খেরিতে মোট ৬ জন আহত হয়েছেন। হারদোইতে সর্বাধিক ২৮টি পশু মারা গেছে, এরপর সীতাপুরে ১৬টি এবং কনৌজে ১৪টি। বাহরাইচ ও কানপুর দেহাতে সাতটি করে এবং উন্নাওতে ছয়টি পশুমৃত্যুর খবর এসেছে।

আবহাওয়ার তথ্য অনুযায়ী, শনিবার সকাল পর্যন্ত ২১ ঘণ্টায় লখনউতে ১২৫.৮ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। ফারুখাবাদে স্বাভাবিকের চেয়ে ২০০ গুণ, কানপুর নগরে ১৬০ গুণ এবং কনৌজ, কানপুর দেহাত ও হারদোইতে স্বাভাবিকের চেয়ে ১৩০ গুণ বৃষ্টিপাত হয়েছে। উত্তর-পূর্ব মধ্যপ্রদেশ এবং সংলগ্ন উত্তর ছত্তিশগড়ের উপর সৃষ্ট একটি নিম্নচাপ উত্তর-উত্তরপশ্চিম দিকে দক্ষিণ-পূর্ব উত্তরপ্রদেশের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। শনিবার ভোর ৫.৩০ মিনিটে, সিস্টেমটি প্রয়াগরাজের প্রায় ২৩০ কিমি দক্ষিণে কেন্দ্রীভূত ছিল। আইএমডি জানিয়েছে, সিস্টেমটি শনিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত নিম্নচাপ হিসেবে থাকার পর পরবর্তী ১২ ঘণ্টার মধ্যে দুর্বল হয়ে একটি সুস্পষ্ট নিম্নচাপ অঞ্চলে পরিণত হবে বলে আশা করা হচ্ছে। উত্তর প্রদেশের কিছু অংশেও ভারী বৃষ্টিপাত হতে পারে। আইএমডির রিপোর্ট বলছে, এই সময়ে পূর্ব ও পশ্চিম, উত্তর প্রদেশ উভয় স্থানেই বিচ্ছিন্নভাবে ভারী বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস রয়েছে। উত্তর-পশ্চিম ভারতের অন্যান্য অংশে বিচ্ছিন্ন থেকে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি, বজ্রপাত ও বিদ্যুৎ চমক দেখা যেতে পারে। আবহাওয়া দফতর, উত্তর প্রদেশের বিভিন্ন অংশে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের সতর্কতা জারি করেছে এবং মধ্য তরাই অঞ্চলে বিচ্ছিন্নভাবে চরম ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। আগামী ২৪ ঘণ্টায় মধ্য ও তরাই উত্তর প্রদেশের কিছু জলবিভাজিকায় আকস্মিক বন্যার হালকা থেকে মাঝারি ঝুঁকি রয়েছে।

  • Sritama Mitra
    ABOUT THE AUTHOR
    Sritama Mitra

    শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

Home/News/UP Rain Weather Update: টানা ৬০ ঘণ্টা অবিরাম বর্ষণ! দুর্যোগে UPতে মৃত ৫৬, হাজারের বেশি ঘরবাড়ির ক্ষতি
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