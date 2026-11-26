২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।
ওয়াকফ বোর্ডের অনুষ্ঠানে ‘বন্দে মাতরম’ গাওয়া নিয়ে বিতর্ক! ক্ষমা চেয়ে আল্লাহর কাছে তওবা কাশ্মীরি ধর্মগুরুদের
জম্মু-কাশ্মীর ওয়াকফ বোর্ডের অনুষ্ঠানে জাতীয় সংগীত ‘বন্দে মাতরম’ বাজানোকে কেন্দ্র করে উপত্যকায় নতুন করে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে বন্দে মাতরমের সুরে দাঁড়ানোর পর এবার প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইলেন একাধিক মুসলিম ধর্মগুরু।
জম্মু-কাশ্মীর ওয়াকফ বোর্ডের অনুষ্ঠানে জাতীয় সংগীত ‘বন্দে মাতরম’ বাজানোকে কেন্দ্র করে উপত্যকায় নতুন করে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে বন্দে মাতরমের সুরে দাঁড়ানোর পর এবার প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইলেন একাধিক মুসলিম ধর্মগুরু। শুধু ক্ষমাপ্রার্থনা নয়, নিজেদের ভুলের জন্য আল্লাহর কাছে তওবাও করেছেন তাঁরা। ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত লাগতে পারে, এই আশঙ্কা থেকেই এমন পদক্ষেপ বলে জানিয়েছেন ওই ধর্মগুরুরা। অন্যদিকে, এই ঘটনার তীব্র বিরোধিতা করেছে মিরওয়াইজ উমর ফারুকের নেতৃত্বাধীন ধর্মীয় সংগঠন মুতাহিদা মজলিস-এ-উলেমা (MMU)। তাদের দাবি, ইসলাম ধর্মের মূল বিশ্বাসের সঙ্গে বন্দে মাতরমের কিছু বক্তব্যের বিরোধ রয়েছে। ফলে একটি সরকারি অনুষ্ঠানে এই গান বাজানো নিয়ে রাজনৈতিক ও ধর্মীয় মহলে নতুন করে চাপানউতোর শুরু হয়েছে।
ঘটনার সূত্রপাত গত ২৩ নভেম্বর। শ্রীনগরের শের-ই-কাশ্মীর ইউনিভার্সিটি অফ এগ্রিকালচারাল সায়েন্সেস অ্যান্ড টেকনোলজি (SKUAST)-এর কনভেনশন সেন্টারে প্রথম ওয়াকফ দিবস উদযাপনের আয়োজন করে জম্মু-কাশ্মীর ওয়াকফ বোর্ড। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু। এছাড়াও ছিলেন জম্মু-কাশ্মীর ওয়াকফ বোর্ডের চেয়ারপার্সন তথা বিজেপি নেত্রী দরখশাঁ আন্দ্রাবি, ন্যাশনাল কনফারেন্সের সাংসদ মিয়াঁ আলতাফ আহমেদ-সহ একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তি ও ধর্মীয় নেতা।
অনুষ্ঠানে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখা ‘বন্দে মাতরম’-এর সম্পূর্ণ ছয়টি স্তবক বাজানো হয়। সেই সময় উপস্থিত ধর্মগুরুদের একাংশ উঠে দাঁড়ান। তাঁদের মধ্যে ছিলেন গুজ্জর সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট নেতা ও সাংসদ মিয়াঁ আলতাফ আহমেদ, শিয়া নেতা ইমরান আনসারি-সহ অনেকে। অনুষ্ঠানের ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তেই একাংশের ধর্মীয় নেতাদের সমালোচনার মুখে পড়েন তাঁরা।
এরপর বুধবার (২৫ নভেম্বর) একটি ভিডিও বার্তায় নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করেন কয়েকজন ধর্মগুরু। তাঁরা জানান, অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার বিষয়টি তাঁদের ভুল হয়েছিল। শরিয়তবিরোধী কিছু ঘটেছে বলে তাঁদের মনে হয়েছে। তাই আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইছেন তাঁরা। এক ধর্মগুরুর বক্তব্য, অনুষ্ঠানের পরেই নিজেদের ভুল বুঝতে পেরেছিলেন। এই ঘটনাকে কোনও নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বিরোধ হিসেবে দেখানো উচিত নয়। কারণ, সেখানে বিভিন্ন মতাদর্শের ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব উপস্থিত ছিলেন।
একইসঙ্গে একটি বিবৃতিতে তাঁরা জানান, অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার অর্থ এই নয় যে তাঁরা মনে-প্রাণে কিংবা কথার মাধ্যমে বন্দে মাতরমকে সমর্থন করেছেন। তাঁদের উপস্থিতিতে কারও ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত লেগে থাকলে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত তাঁরা। আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনাও করেছেন।
কিন্তু কেন বন্দে মাতরম নিয়ে আপত্তি? মিরওয়াইজ উমর ফারুকের নেতৃত্বাধীন MMU-র বক্তব্য, ইসলাম ধর্মে একমাত্র আল্লাহর উপাসনার নিয়ম রয়েছে। দেশের প্রতি ভালোবাসা এবং দেশকে দেবতার আসনে বসিয়ে উপাসনা করা এক বিষয় নয়। বন্দে মাতরমের কিছু পংক্তিতে মাতৃভূমিকে দেবীর রূপে কল্পনা করা হয়েছে। সেই কারণে ইসলামের তৌহিদ বা একেশ্বরবাদী বিশ্বাসের সঙ্গে এর বিরোধ রয়েছে বলে দাবি সংগঠনটির।
ওয়াকফ বোর্ডের অনুষ্ঠানেই কেন এই গান বাজানো হল, তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে MMU। তাদের বক্তব্য, ওয়াকফ বোর্ড মুসলিমদের ধর্মীয় সম্পত্তি ও প্রতিষ্ঠান রক্ষার দায়িত্বে রয়েছে। সেখানে এমন গান বাজানো অত্যন্ত দুঃখজনক। এই বিষয়ে আইনি পরামর্শ নেওয়া এবং প্রশাসনের কাছে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ জানানোর কথাও বিবেচনা করছে সংগঠনটি।
উল্লেখ্য, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের ২৮ জানুয়ারির নির্দেশিকায় বিভিন্ন সরকারি অনুষ্ঠানে জাতীয় সংগীত ‘জন গণ মন’-এর আগে বন্দে মাতরমের ছয়টি স্তবক বাজানো বা গাওয়ার প্রোটোকল নির্ধারণ করা হয়েছে।
সব মিলিয়ে, জাতীয় সংগীতের মর্যাদা, ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং ব্যক্তিগত বিশ্বাস—এই তিনটি বিষয়কে কেন্দ্র করে কাশ্মীরে নতুন বিতর্কের সূত্রপাত হয়েছে। ওয়াকফ বোর্ডের অনুষ্ঠানে বন্দে মাতরম বাজানো নিয়ে শুরু হওয়া এই সংঘাত আগামী দিনে রাজনৈতিক ও ধর্মীয় মহলে কতটা প্রভাব ফেলে, এখন সেদিকেই নজর।