Mohit Ulva: ধোনির মতোই বরফঠান্ডা মাথা! মহিত উলভাকে নিয়ে উচ্ছ্বসিত সুনীল গাভাসকর, মনে করালেন ২০১১ বিশ্বকাপ ফাইনাল

Mohit Ulva: ধোনির মতোই বরফঠান্ডা মাথা! মহিত উলভাকে নিয়ে উচ্ছ্বসিত সুনীল গাভাসকর, মনে করালেন ২০১১ বিশ্বকাপ ফাইনাল
২০১১ সালের বিশ্বকাপ ফাইনালে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে জয়সূচক ছক্কা হাঁকানোর পর ধোনির সেই ঐতিহাসিক উদ্যাপনের সঙ্গে মহিতের তুলনা করলেন ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক সুনীল গাভাসকর।
শেষ বলে জয়ের জন্য প্রয়োজন ছিল তিন রান। হাতে মাত্র একটি উইকেট। প্রতিপক্ষ পাকিস্তান। টানটান উত্তেজনার মধ্যে ব্যাট হাতে দাঁড়িয়ে ভারতের ১০ নম্বর ব্যাটার মহিত উলভা। শেষ পর্যন্ত বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ভারতকে অবিশ্বাস্য জয় এনে দিলেন তিনি। আর সেই জয়ের পর তাঁর শান্ত, সংযত উদ্যাপন দেখে সরাসরি মহেন্দ্র সিং ধোনির কথা মনে পড়ে গেল কিংবদন্তি সুনীল গাভাসকরের। ২০১১ সালের বিশ্বকাপ ফাইনালে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে জয়সূচক ছক্কা হাঁকানোর পর ধোনির সেই ঐতিহাসিক উদ্যাপনের সঙ্গে মহিতের তুলনা করলেন ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক।
গত ১৪ নভেম্বর ওমানের আল আমেরাত ক্রিকেট গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপের ফাইনালে মুখোমুখি হয়েছিল ভারত ও পাকিস্তান। প্রথমে ব্যাট করে পাকিস্তান ৫০ ওভারে ৯ উইকেট হারিয়ে ৩৩৭ রান তোলে। দলের হয়ে উসমান খান ১০৭ রান এবং আবদুল কাদির ৮০ রানের গুরুত্বপূর্ণ ইনিংস খেলেন। অধিনায়ক ফারহান ইউসুফও করেন ৬৩ রান। ভারতের হয়ে চারটি উইকেট নেন কাব্য প্যাটেল।
জবাবে ব্যাট করতে নেমে শুরুটা ভালো করলেও মাঝের দিকে একের পর এক উইকেট হারিয়ে চাপে পড়ে যায় ভারত। একটা সময় ২৫২ রানে ৮ উইকেট চলে যায়। তখনও জয়ের জন্য প্রয়োজন ছিল ৮৬ রান। কার্যত ভারতের হাত থেকে ম্যাচ বেরিয়ে গিয়েছে বলেই মনে হচ্ছিল। কিন্তু হাল ছাড়েননি মহিত উলভা এবং মানাল চৌহান।
নবম উইকেটে দু'জনে ৫৭ রানের গুরুত্বপূর্ণ জুটি গড়েন। মানাল করেন ৩২ বলে ৪৭ রান। অন্যদিকে, ১০ নম্বরে ব্যাট করতে নেমে মহিত বুঝিয়ে দেন কেন ক্রিকেটে শেষ পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাওয়াটা এত গুরুত্বপূর্ণ। মাত্র ২৬ বলে অপরাজিত ৪৯ রান করেন তিনি। তাঁর ইনিংসে ছিল পাঁচটি চার এবং তিনটি ছক্কা।
শেষ ওভারে জয়ের জন্য ভারতের প্রয়োজন ছিল ৮ রান। হাতে মাত্র একটি উইকেট। শেষ বলে সমীকরণ দাঁড়ায় তিন রান। পাকিস্তানি বোলার আহমেদ হুসেনের বলকে ওয়াইড লং-অফের উপর দিয়ে বাউন্ডারিতে পাঠিয়ে দেন মহিত। এক উইকেটে ম্যাচ জিতে নবমবারের মতো অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপ চ্যাম্পিয়ন হয় ভারত।
ম্যাচের পর সোনি স্পোর্টসের আলোচনায় মহিতের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হন সুনীল গাভাসকর। তাঁর মতে, চাপের মুখে মহিতের মানসিক দৃঢ়তা অনেকটা ধোনির মতো। গাভাসকর বলেন, মহিতকে দেখে মনে হচ্ছিল তিনি যেন 'আইসম্যান'। শেষ বলে চার মেরে জেতার পরও তাঁর মধ্যে কোনও বাড়তি উত্তেজনা ছিল না। হেলমেট খুলে শান্তভাবে হাত তুলে জয় উদ্যাপন করেন তিনি।
২০১১ সালের বিশ্বকাপ ফাইনালে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে জয়সূচক ছক্কা হাঁকানোর পর ধোনির ব্যাট তুলে ধরার মুহূর্তের কথাও স্মরণ করেন গাভাসকর। তাঁর বক্তব্য, ধোনি থাকলেও হয়তো একইভাবে শান্তভাবে জয় উদ্যাপন করতেন। ধোনির সেই দৃশ্য যেমন ক্রিকেটপ্রেমীদের মনে চিরকালীন জায়গা করে নিয়েছে, মহিতের এই মুহূর্তও তেমনই স্মরণীয় হয়ে থাকবে।
শুধু ব্যক্তিগত পারফরম্যান্স নয়, সতীর্থের উপর মহিতের আস্থারও প্রশংসা করেছেন গাভাসকর। শেষ ওভারে ১১ নম্বরে ব্যাট করতে নামা চিগুরুপতি ভেঙ্কটাকে স্ট্রাইক দিয়েছিলেন মহিত। নিজের রান বাড়ানোর কথা না ভেবে সতীর্থের উপর বিশ্বাস রেখেছিলেন তিনি। গাভাসকরের মতে, এই দলগত মানসিকতাই ভারতের জয়ের অন্যতম বড় কারণ।
এক কথায়, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে এই ঐতিহাসিক জয়ের মাধ্যমে রাতারাতি ক্রিকেটপ্রেমীদের নজর কেড়েছেন মহিত উলভা। তাঁর অপরাজিত ইনিংসের পাশাপাশি চাপের মুখে ধৈর্য ও সতীর্থের প্রতি আস্থা আগামী দিনে ভারতীয় ক্রিকেটের জন্য নতুন আশার আলো দেখাচ্ছে।
- ABOUT THE AUTHORAbhijit Chowdhury
২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More