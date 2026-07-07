Cristiano Ronaldo: ‘আমার আগে পর্তুগাল কিছু জেতেনি’, ইউরো জয়কে বিশ্বকাপ জয়ের সমতুল্য দাবি রোনাল্ডোর

Cristiano Ronaldo: ‘আমার আগে পর্তুগাল কিছু জেতেনি’, ইউরো জয়কে বিশ্বকাপ জয়ের সমতুল্য দাবি রোনাল্ডোর
রোনাল্ডোর কথায়, 'আমি পর্তুগালের হয়ে তিনটি শিরোপা জিতেছি। আমার আগে পর্তুগাল কোনও আন্তর্জাতিক ট্রফি জিততে পারেনি। আমার কাছে ২০১৬ সালের ইউরো জয় বিশ্বকাপ জয়ের সমান গুরুত্বপূর্ণ। সত্যি বলতে, সেই সাফল্য আমার কাছে বিশ্বকাপের মতোই মূল্যবান।'
Cristiano Ronaldo: স্পেনের কাছে শেষ ষোলোর হারে ২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপ অভিযান শেষ হয়েছে পর্তুগালের। সেই সঙ্গে শেষ হয়েছে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর বিশ্বকাপ অধ্যায়ও। ৪১ বছর বয়সী এই মহাতারকা আগেই জানিয়ে দিয়েছিলেন, এটাই তাঁর শেষ বিশ্বকাপ। তাই হারের পর আবেগে ভেঙে পড়লেও অবসর নিয়ে তাড়াহুড়ো করে কোনও সিদ্ধান্ত নিতে নারাজ তিনি। বরং পরিবারকে সময় দিয়ে ঠান্ডা মাথায় নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবতে চান বিশ্বের সর্বোচ্চ আন্তর্জাতিক গোলদাতা।
স্পেনের বিরুদ্ধে ১-০ গোলে হারের পর সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে রোনাল্ডো বলেন, 'এইভাবে বিশ্বকাপ থেকে বিদায় নিতে খুব খারাপ লাগছে। আমি আমার সর্বস্ব দিয়েছি। নিজের সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করেছি। তাই অন্তত এটুকু বলতে পারি, আমি পরিষ্কার বিবেক নিয়েই মাঠ ছাড়ছি। হ্যাঁ, এটাই আমার শেষ বিশ্বকাপ। কিন্তু এখন আমি পরিবারের সঙ্গে সময় কাটাব এবং ভবিষ্যৎ নিয়ে ভেবে দেখব। কোনও তাড়াহুড়ো করে সিদ্ধান্ত নেব না।' তিনি আরও বলেন, 'আমি কখনও আবেগের বশে সিদ্ধান্ত নিই না। তাই এখনই অবসর বা ভবিষ্যৎ নিয়ে কিছু বলতে চাই না।'
বিশ্বকাপ জেতার স্বপ্ন অপূর্ণ থেকে গেলেও নিজের আন্তর্জাতিক কেরিয়ার নিয়ে গর্বিত রোনাল্ডো। তাঁর দাবি, তিনি পর্তুগালকে এমন উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছেন, যেখানে দেশটি আগে কখনও পৌঁছতে পারেনি। জাতীয় দলের হয়ে তিনি জিতেছেন তিনটি বড় ট্রফি—২০১৬ সালের ইউরো চ্যাম্পিয়নশিপ এবং ২০১৯ ও ২০২৫ সালের উয়েফা নেশনস লিগ।
রোনাল্ডোর কথায়, 'আমি পর্তুগালের হয়ে তিনটি শিরোপা জিতেছি। আমার আগে পর্তুগাল কোনও আন্তর্জাতিক ট্রফি জিততে পারেনি। আমার কাছে ২০১৬ সালের ইউরো জয় বিশ্বকাপ জয়ের সমান গুরুত্বপূর্ণ। সত্যি বলতে, সেই সাফল্য আমার কাছে বিশ্বকাপের মতোই মূল্যবান।' বিশ্বকাপ জিততে না পারলেও ইউরো জয়কে সমান মর্যাদা দেওয়ার এই মন্তব্য ইতিমধ্যেই ফুটবল মহলে আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে। কারণ, দীর্ঘদিন ধরে বিশ্বকাপই ছিল রোনাল্ডোর কেরিয়ারের একমাত্র অপূর্ণতা। তবে সেই আক্ষেপ নিয়েই নিজের অর্জনকে ছোট করে দেখতে রাজি নন পাঁচবারের ব্যালন ডি'অর জয়ী।
ম্যাচের পর পর্তুগালের প্রধান কোচ রবার্তো মার্টিনেজও পদত্যাগের ঘোষণা দেন। তাঁর বিদায়ে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন রোনাল্ডো। কোচের ভূয়সী প্রশংসা করে তিনি বলেন, ‘ওঁর সঙ্গে কাজ করতে আমি ভীষণ ভালোবাসতাম। তিনি অসাধারণ কোচ এবং আরও ভালো মানুষ। পর্তুগালের ফুটবলের জন্য তিনি অনেক কিছু করেছেন। আমি তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ। ভবিষ্যতের জন্য তাঁকে শুভেচ্ছা জানাই।’
রোনাল্ডো আরও বলেন, ‘বিশ্বকাপ থেকে বিদায় নেওয়া সবসময়ই কষ্টের। আমাদের দল ভালো খেলেছে। আমার বিশ্বাস, ম্যাচের ফল যে কোনও দিকেই যেতে পারত। কিন্তু এটাই ফুটবল। এখন আমাদের এই হতাশা কাটিয়ে আবার নতুন করে উঠে দাঁড়াতে হবে।’
বিশ্বকাপের ট্রফি আর ছোঁয়া হল না। তবুও প্রায় আড়াই দশকের আন্তর্জাতিক কেরিয়ারে পর্তুগালকে যে উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছেন, সেই কৃতিত্ব নিয়েই আপাতত ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। অবসর এখনই নয়—এই বার্তাই যেন স্পষ্ট করে দিলেন ফুটবল বিশ্বের অন্যতম সেরা তারকা।
- ABOUT THE AUTHORAbhijit Chowdhury
২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More