6 UK MPs demands Hasina's Security: বাংলাদেশে ফিরলেই মৃত্যুদণ্ড! শেখ হাসিনার নিরাপত্তা নিয়ে সরব ৬ ব্রিটিশ আইনপ্রণেতা

6 UK MPs demands Hasina's Security: বাংলাদেশে ফিরলেই মৃত্যুদণ্ড! শেখ হাসিনার নিরাপত্তা নিয়ে সরব ৬ ব্রিটিশ আইনপ্রণেতা
ব্রিটিশ আইনপ্রণেতাদের দাবি, বাংলাদেশে ফিরলে শেখ হাসিনার উপর যেন কোনও ধরনের শারীরিক নির্যাতন, রাজনৈতিক প্রতিহিংসা, বেআইনি আটক কিংবা মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের মতো ঘটনা না ঘটে, তা নিশ্চিত করতে হবে।
বাংলাদেশে ফিরলেই কি মৃত্যুদণ্ডের মুখে পড়তে হবে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে? তাঁকে দেশে ফেরানোর আগে নিরাপত্তা ও আইনি সুরক্ষা নিশ্চিত করতে বাংলাদেশের উপর কূটনৈতিক চাপ তৈরির আর্জি জানালেন ব্রিটেনের ছয় আইনপ্রণেতা। এই মর্মে ব্রিটিশ বিদেশমন্ত্রী এড মিলিব্যান্ডকে চিঠি লিখেছেন তাঁরা। তাঁদের দাবি, বাংলাদেশে ফিরলে শেখ হাসিনার উপর যেন কোনও ধরনের শারীরিক নির্যাতন, রাজনৈতিক প্রতিহিংসা, বেআইনি আটক কিংবা মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের মতো ঘটনা না ঘটে, তা নিশ্চিত করতে হবে। পাশাপাশি তাঁর বিরুদ্ধে চলা মামলার নিরপেক্ষ বিচার এবং আত্মপক্ষ সমর্থনের অধিকারও সুনিশ্চিত করার দাবি জানিয়েছেন তাঁরা।
১০ নভেম্বর প্রকাশ্যে আসা এই চিঠিটি লেখা হয়েছিল গত ২৭ অক্টোবর। চিঠিতে ব্রিটিশ সরকারের কাছে বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে সমন্বিত কূটনৈতিক উদ্যোগ নেওয়ার আবেদন জানিয়েছেন আইনপ্রণেতারা। তাঁদের বক্তব্য, বাংলাদেশের বিচারব্যবস্থাকে রাজনৈতিক সংঘাতের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে কি না, তা খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। বিশেষ করে শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে চলা বিচারপ্রক্রিয়ার নিরপেক্ষতা নিয়ে তাঁদের উদ্বেগ রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে ব্রিটেনের উচিত বাংলাদেশের সরকার, আন্তর্জাতিক সহযোগী দেশ এবং রাষ্ট্রসংঘের মানবাধিকার দপ্তরের সঙ্গে আলোচনা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া।
মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা যাবে না, দাবি ব্রিটিশ আইনপ্রণেতাদের
চিঠিতে একাধিক শর্তের কথা উল্লেখ করেছেন তাঁরা। প্রথমত, শেখ হাসিনা বাংলাদেশে ফিরলে তাঁর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হবে না, এই মর্মে বাংলাদেশের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে লিখিত নিশ্চয়তা চাইতে হবে। শুধু তাই নয়, তাঁর উপর যাতে নির্যাতন, অপহরণ, গুম কিংবা অন্য কোনও ধরনের শারীরিক ক্ষতি না হয়, তা নিশ্চিত করতে হবে। দেশে ফেরার সময় থেকে শুরু করে আদালতে হাজিরা এবং বন্দি অবস্থাতেও তাঁর নিরাপত্তা বজায় রাখতে হবে।
দ্বিতীয়ত, শেখ হাসিনাকে তাঁর পছন্দের আইনজীবী নিয়োগ করার সুযোগ দিতে হবে। আগের রায় ও সাজাকে চ্যালেঞ্জ করার জন্য কার্যকর আইনি ব্যবস্থা রাখতে হবে। বিচারপ্রক্রিয়ার প্রতিটি পর্যায়ে স্বাধীন বিচারবিভাগীয় পর্যালোচনার সুযোগও নিশ্চিত করতে হবে। কোনও অবস্থাতেই রাজনৈতিক প্রভাব বা প্রতিহিংসা যেন বিচারব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারে, সেই দাবিও তুলেছেন তাঁরা।
রাষ্ট্রসংঘের নজরদারির দাবি
শুধু আইনি সুরক্ষা নয়, গোটা বিচারপ্রক্রিয়ার উপর আন্তর্জাতিক নজরদারিরও দাবি জানিয়েছেন ব্রিটিশ আইনপ্রণেতারা। রাষ্ট্রসংঘের মানবাধিকার দপ্তর বা ওএইচসিএইচআরের সঙ্গে আলোচনা করে একটি উপযুক্ত স্বাধীন তদন্ত ও নজরদারি ব্যবস্থা তৈরির আর্জি জানানো হয়েছে। বিচারপ্রক্রিয়ায় কোনও অনিয়ম বা প্রমাণ সংক্রান্ত প্রশ্ন থাকলে তা নিরপেক্ষ ভাবে খতিয়ে দেখতে হবে। আদালতের শুনানি এবং বন্দি অবস্থায় শেখ হাসিনার নিরাপত্তা পর্যবেক্ষণের জন্য স্বাধীন প্রতিনিধিদের উপস্থিতিও নিশ্চিত করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।
এর পাশাপাশি বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে সব রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণে আলোচনার পরিবেশ তৈরির আবেদন জানিয়েছে ব্রিটেনের এই গোষ্ঠী। তাদের মতে, রাজনৈতিক হিংসা, প্রতিশোধ এবং ভয় দেখানোর রাজনীতি বন্ধ করতে হবে। তবে গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগের তদন্ত ও দায়ীদের জবাবদিহির বিষয়টি উপেক্ষা করা চলবে না।
ডিসেম্বরেই বাংলাদেশে ফেরার পরিকল্পনা হাসিনার
উল্লেখ্য, ২০২৪ সালের অগস্টে ছাত্র-জনতার আন্দোলনের মুখে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর পদ ছেড়ে ভারতে চলে আসেন শেখ হাসিনা। তার পর থেকে তিনি ভারতেই রয়েছেন। ২০২৫ সালের নভেম্বরে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল তাঁকে মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় অনুপস্থিতিতে মৃত্যুদণ্ড দেয়। ২০২৪ সালের আন্দোলন দমনে প্রাণঘাতী অভিযানের নির্দেশ দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল তাঁর বিরুদ্ধে। যদিও সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন হাসিনা। বিচারপ্রক্রিয়ার বৈধতা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন তিনি।
সম্প্রতি ডিসেম্বর মাসে বাংলাদেশে ফিরে আদালতে আত্মসমর্পণের ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী। সেই লক্ষ্যে দিল্লিতে বাংলাদেশের দূতাবাসের কাছে নতুন পাসপোর্ট ও জাতীয় পরিচয়পত্রের আবেদনও করেন তিনি। তবে বাংলাদেশের সরকার সেই আবেদন প্রত্যাখ্যান করেছে। পাশাপাশি ভারত সরকারের কাছে প্রত্যর্পণের দাবিও জানিয়ে আসছে ঢাকা।
এই পরিস্থিতিতে ব্রিটিশ বিদেশমন্ত্রীর কাছে ১৪ দিনের মধ্যে লিখিত জবাব এবং বৈঠকের আবেদন জানিয়েছেন আইনপ্রণেতারা। এখন দেখার, শেখ হাসিনার সম্ভাব্য প্রত্যাবর্তন ঘিরে বাংলাদেশের উপর কূটনৈতিক চাপ তৈরি করতে লন্ডন আদৌ কোনও পদক্ষেপ করে কি না।
- ABOUT THE AUTHORAbhijit Chowdhury
২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More