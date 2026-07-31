সাইবার প্রতারণার নতুন চেহারা: যে প্রতারণাগুলো সম্পর্কে প্রত্যেক ভারতীয়ের জানা উচিত
একজন ভুয়ো পুলিশ অফিসার। এমন একটি কুরিয়ার, যার কোনো অস্তিত্বই ছিল না। একটি হোয়াটসঅ্যাপ বিনিয়োগ গ্রুপ। এগুলো যেন একই গল্পের অংশ বলে মনে হয় না, আর ঠিক এই কারণেই এগুলো এত বিপজ্জনক।
বেশিরভাগ মানুষ দিনের শুরুতেই ভাবেন না যে তারা প্রতারণার শিকার হতে চলেছেন। গুরুত্বপূর্ণ মনে হওয়ায় তারা একটি ফোন কলের উত্তর দেন। কোনো পার্সেল আসার অপেক্ষায় থাকায় একটি বার্তায় ক্লিক করেন। পেমেন্ট ব্যর্থ হওয়ায় অনলাইনে কাস্টমার কেয়ারের নম্বর খোঁজেন। এর কোনোটিই অসাবধানী সিদ্ধান্ত বলে মনে হয় না। বরং এগুলো একেবারেই স্বাভাবিক বলে মনে হয়।
ভারতে সাইবার প্রতারণার ধরন ঠিক এখানেই বদলে গেছে। কারণ আজকের সবচেয়ে বড় প্রতারণাগুলো কারও ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জোর করে ঢোকার উপর নির্ভর করে না। বরং এগুলো নির্ভর করে মানুষকে নিজেই তা আনলক করার জন্য রাজি করানোর উপর।
সাইবার প্রতারণার কৌশল যেমন ক্রমশ আরও জটিল ও ব্যাপক হয়ে উঠছে, তেমনি প্রতিরোধের অন্যতম কার্যকর উপায় হিসেবে সচেতনতার গুরুত্বও বাড়ছে। এই প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে, সাইবার কপ, আইডেন্ট সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন দ্বারা বাস্তবায়িত বন্ধন ব্যাঙ্কের সিএসআর উদ্যোগ, সাইবার নিরাপত্তা সচেতনতা জোরদার করতে এবং নাগরিকদের জালিয়াতির শিকার হওয়ার আগেই নতুন ধরনের প্রতারণার কৌশল শনাক্ত করতে সহায়তা করার জন্য কাজ করছে।
পরিসংখ্যানই উদ্বেগজনক বাস্তবতার ইঙ্গিত দেয়
সাইবার প্রতারণা আর কেবলমাত্র অল্পসংখ্যক ইন্টারনেট ব্যবহারকারীকে প্রভাবিত করা কোনো সাধারণ অপরাধের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এটি এখন দেশের দ্রুততম বর্ধনশীল আর্থিক ঝুঁকিগুলোর অন্যতম হয়ে উঠেছে। ২০২৬ সালের জানুয়ারি মাসের মধ্যে, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের 'সিটিজেন ফাইন্যান্সিয়াল সাইবার ফ্রড রিপোর্টিং অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম' (CFCFRMS)-এর কাছে ২৪.৬৫ লাখেরও বেশি অভিযোগ জমা পড়ার পর প্রতারকদের হাত থেকে অধিক ৮,৬৯০ কোটি টাকার বেশি অর্থ আত্মসাৎ হওয়া রোধ করা সম্ভব হয়েছে। তবুও সাইবার প্রতারণার কারণে আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ ক্রমাগত বাড়ছেই।
তথ্য অনুযায়ী, সাইবার প্রতারণার ফলে রিপোর্ট হওয়া আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ ২০২১ সালে ৫৫১ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ২০২২ সালে ২,২৯০ কোটি টাকায় পৌঁছায়। এরপর তা ২০২৩ সালে ৭,৪৬৫ কোটি টাকা, ২০২৪ সালে ২২,৮৪৮ কোটি টাকা এবং ২০২৫ সালে সামান্য কমলেও উদ্বেগজনকভাবে ২২,৪৯৫ কোটি টাকা দাঁড়ায়—অর্থাৎ পাঁচ বছরে প্রায় ৪,০০০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। একই সময়ে, ন্যাশনাল সাইবার ক্রাইম রিপোর্টিং পোর্টাল (NCRP)-এ নথিভুক্ত আর্থিক প্রতারণার অভিযোগের সংখ্যাও উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। ২০২১ সালে যেখানে অভিযোগের সংখ্যা ছিল ২,৬২,৮৪৬, তা ২০২২ সালে ৬,৯৪,৪৪৬, ২০২৩ সালে ১৩,১০,৩৫৭, ২০২৪ সালে ১৯,১৮,৮৩৫ এবং ২০২৫ সালে বেড়ে ২৪,০২,৫৭৯-এ পৌঁছেছে।
সবচেয়ে লক্ষণীয় বিষয় শুধু প্রতারণায় জড়িত অর্থের পরিমাণ নয়। বরং মানুষকে প্রতারণার ফাঁদে ফেলতে কত রকমের কৌশল ও গল্প ব্যবহার করা হচ্ছে, সেটাই আরও উদ্বেগজনক। এক ব্যক্তি ফোন কল পেয়ে জানতে পারেন যে তার আধার নম্বরটি নাকি একটি অপরাধমূলক তদন্তের সাথে যুক্ত হয়ে গেছে। আরেকজনকে এমন একটি ট্রেডিং প্ল্যাটফর্মে বিনিয়োগ করতে প্ররোচিত করা হয়, যা আপাতদৃষ্টিতে সম্পূর্ণ পেশাদার ও বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়। অন্য কেউ অনলাইনে কাস্টমার কেয়ার নম্বর খুঁজতে যান এবং অজান্তেই একজন প্রতারকের সঙ্গে যোগাযোগ করে ফেলেন। আবার কেউ একটি কিউআর (QR) কোড স্ক্যান করেন এই ভেবে যে তিনি টাকা পাবেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত উল্টো একটি অর্থপ্রদানের অনুমোদন দিয়ে বসেন।
প্রথম নজরে এই প্রতারণাগুলোর মধ্যে কোনো মিল আছে বলে মনে হয় না। কিন্তু একটু গভীরভাবে দেখলেই একটি স্পষ্ট প্যাটার্ন চোখে পড়ে। প্রায় প্রতিটি সফল সাইবার প্রতারণাই শুরু হয় ভুক্তভোগীকে একটি বিশ্বাসযোগ্য গল্পে আস্থা রাখতে প্ররোচিত করার মাধ্যমে, আর তারপরই তাকে অর্থ হাতছাড়া করতে রাজি করানো হয়।
গল্প বদলায়, কিন্তু মানুষের আবেগকে প্রভাবিত করার কৌশল খুব একটা বদলায় না। কিছু প্রতারণা ভয় সৃষ্টি করে, আবার কিছু জরুরি পরিস্থিতির অনুভূতি তৈরি করে। কিছু আকর্ষণীয় সুযোগের লোভ দেখায়, আবার কিছু মানুষের বিশ্বাসকে কাজে লাগায়। তাই প্রতিটি প্রতারণার ধরন আলাদাভাবে মুখস্থ করার চেয়ে এই সাধারণ কৌশলগুলো বোঝা অনেক বেশি কার্যকর। কারণ প্রতারণার নাম ও রূপ বদলালেও, প্রতারকদের ব্যবহৃত মূল কৌশল একই থেকে যায়।
এই ক্রমবর্ধমান দৃশ্যপটের কারণেই সাইবার কপ, আইডেন্ট সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন দ্বারা বাস্তবায়িত বন্ধন ব্যাংকের সিএসআর উদ্যোগের মতো সচেতনতা-নেতৃত্বাধীন কর্মসূচিগুলি মানুষকে শিকার হওয়ার আগে সতর্কতা লক্ষণগুলি সনাক্ত করতে সহায়তা করার দিকে মনোনিবেশ করছে।
ডিজিটাল অ্যারেস্ট: যখন ভয়ই হয়ে ওঠে প্রতারণার অস্ত্র
গত এক বছরে যদি কোনো একটি সাইবার প্রতারণা সবচেয়ে বেশি শিরোনামে উঠে এসে থাকে, তবে সেটি সম্ভবত ডিজিটাল অ্যারেস্ট। এতে ভুক্তভোগীর কাছে এমন একজনের ফোন আসে, যিনি নিজেকে পুলিশ, সিবিআই (CBI), কাস্টমস বা অন্য কোনো সরকারি সংস্থার কর্মকর্তা হিসেবে পরিচয় দেন। তাঁকে জানানো হয় যে তাঁর আধার, মোবাইল নম্বর বা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট অর্থপাচার, মাদক-সংক্রান্ত অপরাধ বা অন্য কোনো গুরুতর অপরাধের সঙ্গে যুক্ত। ভুক্তভোগী অভিযোগটির সত্যতা যাচাই করার সুযোগ পাওয়ার আগেই তাঁকে দ্রুতগতির এক কথোপকথনে জড়িয়ে ফেলা হয়, যার উদ্দেশ্য থাকে তাঁকে ভীত, বিচ্ছিন্ন এবং প্রতারকের নির্দেশ মেনে চলতে বাধ্য করা।
‘ডিজিটাল অ্যারেস্ট’ নামে কোনো আইনসম্মত বা বৈধ আইনি প্রক্রিয়া নেই। তবুও এই প্রতারণার কৌশল দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে, কারণ এটি একটি অত্যন্ত সাধারণ বিষয়কে কাজে লাগায়—বেশিরভাগ মানুষই জানেন না, প্রকৃত কোনো তদন্তের প্রক্রিয়া আসলে কেমন হওয়া উচিত।
সরকারি ডেটা অনুযায়ী, গত কয়েক বছরে ডিজিটাল অ্যারেস্ট-সংক্রান্ত অভিযোগের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। এর ফলে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক, বিভিন্ন রাজ্য পুলিশ এবং ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক (RBI) বারবার জনসচেতনতামূলক সতর্কবার্তা জারি করে নাগরিকদের জানিয়েছে যে, কোনো তদন্তকারী সংস্থা কাউকে ভিডিও কলে থেকে যেতে বা নিজের নির্দোষিতা ‘যাচাই’ করার নামে অর্থ স্থানান্তর করতে কখনোই বলে না। প্রযুক্তি হয়তো এমন ফোন কল করা সম্ভব করে তোলে, কিন্তু সেই কথোপকথন দীর্ঘায়িত করার মূল অস্ত্র হলো ভয়।
এআই-সক্ষম সাইবার প্রতারণার উত্থান
যদি ডিজিটাল অ্যারেস্ট মানুষের ভয়কে কাজে লাগায়, তবে এআই-চালিত প্রতারণা মানুষের বিশ্বাসকে কাজে লাগায়। পরিচিত কারও কণ্ঠস্বর, অত্যন্ত বিশ্বাসযোগ্য একটি ভিডিও, কিংবা ভিডিও কলে দেখা পরিচিত একটি মুখ। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) এই তিনটিকেই নকল করা আগের চেয়ে অনেক সহজ করে তুলেছে। ফলে প্রতারকরা এখন তাদের বানানো গল্পকে আরও বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে নতুন নতুন কৌশল ব্যবহার করতে পারছে।
এই ক্রমবর্ধমান হুমকির বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক এবং ইন্ডিয়ান সাইবার ক্রাইম কো-অর্ডিনেশন সেন্টার (I4C) ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে সতর্ক করেছে যে, যাচাইকরণ ব্যবস্থাকে ফাঁকি দিতে এবং আর্থিক প্রতারণা সংঘটিত করতে এআই-নির্মিত ডিপফেক ও কৃত্রিম পরিচয় -এর অপব্যবহার ক্রমেই বাড়ছে।
সাধারণ গ্রাহকদের জন্য এখান থেকে মূল শিক্ষা হলো—শুধু পরিচিত কোনো কণ্ঠস্বর শোনা বা পরিচিত কোনো মুখ দেখা এখন আর কাউকে বিশ্বাস করার জন্য যথেষ্ট নয়। সন্দেহজনক লিঙ্ক বা বার্তা শনাক্ত করার মতোই, যেকোনো তথ্য বা অনুরোধের স্বতন্ত্রভাবে যাচাই করা এখন সমান গুরুত্বপূর্ণ।
ভুয়ো বিনিয়োগ প্রতারণা: যখন লাভের সুযোগই ফাঁদে পরিণত হয়
সব ধরনের সাইবার প্রতারণা ভয় দেখিয়ে শুরু হয় না। কিছু প্রতারণা শুরু হয় অর্থ উপার্জনের লোভনীয় প্রতিশ্রুতি দিয়ে। ভুয়া বিনিয়োগ প্ল্যাটফর্ম, ক্রিপ্টোকারেন্সি-ভিত্তিক প্রতারণা এবং জাল ট্রেডিং গ্রুপগুলো প্রায়ই অত্যন্ত পেশাদার বলে মনে হয়। ভুক্তভোগীদের আকর্ষণীয় মুনাফার হিসাব দেখানো হয়, আরও বেশি অর্থ বিনিয়োগ করতে উৎসাহিত করা হয় এবং দ্রুত সাড়া দেওয়া "কাস্টমার সাপোর্ট"-এর মাধ্যমে তাদের আশ্বস্ত করা হয়। কিন্তু যখন তারা নিজেদের অর্থ তুলতে যান, তখন দেখা যায় প্ল্যাটফর্মটি উধাও হয়ে গেছে, অথবা কর ও প্রসেসিং ফি-র অজুহাতে আরও অর্থ জমা দিতে বলা হচ্ছে।
তদন্তকারীরা ক্রমশ দেখতে পাচ্ছেন যে এই ধরনের জালিয়াতিগুলোর পেছনে সুসংগঠিত চক্র বা নেটওয়ার্ক সক্রিয় রয়েছে। সাম্প্রতিক এক ঘটনায়, মধ্যপ্রদেশে ২১ কোটি টাকার একটি অনলাইন ট্রেডিং প্রতারণার তদন্ত করতে গিয়ে পুলিশ জানতে পারে যে প্রতারণার অর্থ ২০,৫০৭টি মিউল অ্যাকাউন্ট এবং ১২টি স্তরের আর্থিক লেনদেন অতিক্রম করে স্থানান্তর করা হয়েছে। এই ঘটনা দেখিয়ে দেয়, কীভাবে চুরি করা অর্থ একাধিক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই গোপন করে ফেলা যায়।
প্রচলিত প্রতারণার কৌশল: প্রতারণার ধরন বদলায়, কিন্তু কৌশল একই থাকে
সব ধরনের প্রতারণাই জাতীয় সংবাদমাধ্যমের শিরোনামে আসে না। কখনও অনলাইনে অনুসন্ধান করলে একটি ভুয়া কাস্টমার কেয়ার নম্বর সামনে আসে। কখনও এমন একটি কিউআর (QR) কোড দেওয়া হয়, যা দেখে মনে হয় সেটি স্ক্যান করলে টাকা পাওয়া যাবে, অথচ বাস্তবে সেটি অর্থপ্রদানের অনুমোদন দিয়ে ফেলে। আবার কখনও খণ্ডকালীন চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে বেশি আয়ের কাজ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে আবেদনকারীদের কাছ থেকে আগাম অর্থ জমা দিতে বলা হয়। গল্প ভিন্ন হতে পারে, কিন্তু উদ্দেশ্য একটাই। জরুরি পরিস্থিতি তৈরি করা, ভুক্তভোগীর বিশ্বাস অর্জন করা এবং কী ঘটছে তা যাচাই করার সুযোগ বা সময় না দিয়ে তাকে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করা।
সরকারও এই ক্রমবিবর্তিত প্রতারণার কৌশলগুলোর মোকাবিলায় ধারাবাহিকভাবে তাদের পদক্ষেপ জোরদার করছে। ২০২৫ সালের অক্টোবর পর্যন্ত, সাইবার প্রতারণার সঙ্গে যুক্ত ৯.৪২ লক্ষেরও বেশি সিম কার্ড এবং ২.৬৩ লক্ষেরও বেশি মোবাইল IMEI কর্তৃপক্ষ ব্লক করেছে। ২০২৫ সালের শেষ নাগাদ এই সংখ্যা বেড়ে ১১.১৪ লক্ষেরও বেশি সিম কার্ড এবং ২.৯৬ লক্ষ IMEI-তে পৌঁছায়, যা সাইবার অপরাধকে সহায়তা করা পরিকাঠামোর ব্যাপকতা স্পষ্টভাবে তুলে ধরে।
এই চ্যালেঞ্জ আরও বাড়ছে, কারণ ভারতের ডিজিটাল পরিসরও দ্রুত সম্প্রসারিত হচ্ছে। ২০২৫ সালে ১৮১ বিলিয়নেরও বেশি UPI লেনদেন সম্পন্ন হয়েছে এবং দেশে প্রায় ১০০ কোটি ইন্টারনেট ব্যবহারকারী রয়েছে। ফলে মাত্র কয়েক বছর আগের তুলনায় সাইবার অপরাধীদের সামনে এখন সম্ভাব্য লক্ষ্যবস্তুর সংখ্যা অনেক বেশি।
সাইবার প্রতারণার শিকার হলে কী করবেন
আপনি যখন বুঝতে পারবেন যে আপনি প্রতারণার শিকার হয়েছেন, তখন এটি অত্যন্ত উদ্বেগজনক হতে পারে। এমন পরিস্থিতিতে আতঙ্কিত হয়ে পড়া কিংবা ঠিক কী ঘটেছে তা খতিয়ে দেখতে মূল্যবান সময় নষ্ট করার একটি প্রবণতা দেখা যায়। কিন্তু এ ধরনের পরিস্থিতিতে সবকিছুর উত্তর খুঁজে বের করার চেয়ে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়াই অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।
আপনার যদি মনে হয় যে আপনি সাইবার প্রতারণার শিকার হয়েছেন, তাহলে:
● ঘটনাটি জানাতে বিলম্ব না করে জাতীয় সাইবার অপরাধ হেল্পলাইন নাম্বার ১৯৩০-এ কল করুন।
● ন্যাশনাল সাইবার ক্রাইম রিপোর্টিং পোর্টাল www.cybercrime.gov.in -এ প্রতারণার বিবরণ রিপোর্ট করুন।
● বিলম্ব না করে আপনার ব্যাংকে জানিয়ে দিন এবং যেকোনো সন্দেহজনক লেনদেন ব্লক বা স্থগিত করার জন্য তাদের অনুরোধ করুন।
● যে সব অ্যাকাউন্টের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়ে থাকতে পারে, সেগুলোর পাসওয়ার্ড অবিলম্বে পরিবর্তন করুন এবং যেখানে সম্ভব অতিরিক্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা চালু করুন।
● স্ক্রিনশট, লেনদেনের বিবরণ, বার্তা এবং ফোন নম্বরসহ যতটা সম্ভব প্রমাণ সংরক্ষণ করুন, কারণ তদন্তের সময় এগুলো গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক হতে পারে।
● প্রয়োজনে আপনার স্থানীয় পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করুন।
সাইবার প্রতারণার ঘটনার পরের প্রথম কয়েক ঘণ্টা সাধারণত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। দ্রুত ঘটনাটি রিপোর্ট করলে ব্যাংক ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ দ্রুত ব্যবস্থা নিতে সাহায্য করতে পারে, যা পরবর্তী আর্থিক ক্ষতি কমানোর সম্ভাবনাকে উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়িয়ে দেয়।
সচেতনতাই এখনও সবচেয়ে শক্তিশালী প্রতিরক্ষা
সাইবার অপরাধীরা তাদের প্রতারণার কৌশল ও গল্প বদলাতে থাকবে, কিন্তু জনসাধারণের সচেতনতাকেও সমান গতিতে বিকশিত হতে হবে। প্রতিটি নতুন ধরনের প্রতারণা মনে রাখা বাস্তবসম্মত নয়, তবে সতর্ক সংকেতগুলো চিনে নেওয়া অবশ্যই সম্ভব।
কেউ কি আপনার মধ্যে আতঙ্ক তৈরি করার চেষ্টা করছে? অবিলম্বে বা তাড়াহুড়ো করে কোনো পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য কি চাপ দেওয়া হচ্ছে? পরিস্থিতি খতিয়ে দেখার আগেই কি টাকা দাবি করা হচ্ছে? এই প্রশ্নগুলোর প্রাসঙ্গিকতা সবসময়ই থেকে যায়, তা সেই প্রতারণাটি কোনো ভুয়ো পুলিশ কর্মকর্তা, ক্লোন করা কণ্ঠস্বর (ভয়েস ক্লোনিং) কিংবা লোভনীয় কোনো বিনিয়োগের সুযোগ, যা-ই হোক না কেন।
ঠিক এখানেই সাইবার সচেতনতা বৃদ্ধি এবং সাধারণ নাগরিকদের মাঝে নিরাপদ ডিজিটাল অভ্যাসের প্রসার ঘটাতে আইডেন্ট সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন কর্তৃক বাস্তবায়িত বন্ধন ব্যাংকের সিএসআর (CSR) উদ্যোগ 'সাইবার কপ' একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই কর্মসূচির উদ্দেশ্য কিন্তু মানুষকে প্রতিটি ফোন কল বা মেসেজ নিয়ে অযথা সন্দেহপ্রবণ করে তোলা নয়; বরং একটি ছোট কিন্তু অত্যন্ত কার্যকরী অভ্যাস গড়ে তুলতে উৎসাহিত করাঃ একটু থামুন, সত্যতা যাচাই করুন এবং রিপোর্ট করুন।
কারণ, বর্তমানের সাইবার জগতে মাত্র কয়েক মুহূর্তের সেই বিরতিই সবচেয়ে বড় পার্থক্য গড়ে দিতে পারে।