Cyclone Arnab latest: বুধে অন্ধ্রে আছড়ে পড়তে চলেছে সাইক্লোন অর্ণব! কলকাতা সহ বৃষ্টি শুরু বহু জেলায়

Cyclone Arnab latest: বুধে অন্ধ্রে আছড়ে পড়তে চলেছে সাইক্লোন অর্ণব! কলকাতা সহ বৃষ্টি শুরু বহু জেলায়
সাইক্লোন অর্ণব নিয়ে এদিন দুপুরে আবহাওয়া দফতরের বুলেটিনে জানা গিয়েছে, বঙ্গোপসাগরের উপর দিয়ে পশ্চিম এবং উত্তর-পশ্চিম দিকে এগোচ্ছে ঝড়।
সাগর থেকে উপকূলের দিকে ধেয়ে আসছে সাইক্লোন অর্ণব। আবহাওয়ার পূর্বাভাস অনুসারে, বুধবার দুপুরের দিকে আছড়ে পড়বে সাইক্লোন অর্ণব। বুধবার, অন্ধ্রপ্রদেশ এবং পুদুচেরীর ইয়ানাম উপকূলের বাপটলা আর বিশাখাপত্তনমের মধ্যবর্তী কোনও এলাকায় সাইক্লোনটির আছড়ে পড়ার কথা রয়েছে। এদিকে, কলকাতা মঙ্গলবারের সন্ধ্যা থেকেই বৃষ্টি শুরু হয়ে গিয়েছে। এছাড়াও মঙ্গলবার বৃষ্টির সাক্ষী থেকেছে পশ্চিম ও পূর্ব মেদিনীপুর। বৃষ্টি হয়েছে ঝাড়গ্রামেও।
সাইক্লোন অর্ণব নিয়ে এদিন দুপুরে আবহাওয়া দফতরের বুলেটিনে জানা গিয়েছে, বঙ্গোপসাগরের উপর দিয়ে পশ্চিম এবং উত্তর-পশ্চিম দিকে এগোচ্ছে ঝড়। এমনিতে সেই ঝড়ের গতিবেগ থাকবে ঘণ্টায় ১৫০ থেকে ১৬০ কিলোমিটার। এরপর মঙ্গলের রাতে বাঁক নিয়ে নেবে অর্ণব। পরে শক্তি বাড়িয়ে উত্তর-পশ্চিম দিকে এগোতে থাকবে সাইক্লোন। পূর্বাভাস বলছে, অন্ধ্রপ্রদেশে সাইক্লোনটি আছড়ে পড়ার সময়, অন্ধ্র উপকূলে ঘণ্টায় ১১৫-১২৫ কিলোমিটার বেগে ঝড় বইতে পারে। যে ঝড়ের সর্বোচ্চ গতিবেগ হতে পারে ঘণ্টায় ১৫০ কিলোমিটার।
এদিক, সাইক্লোন অর্ণবের প্রভাব ইতিমধ্যেই বাংলায় পড়তে শুরু করেছে। শহর কলকাতায় ইতিমধ্যেই বৃষ্টি শুরু হয়েছে। দুই মেদিনীপুরেও বৃষ্টি হয়েছে। এছাড়াও ঝড়ের প্রভাবে দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং ঝাড়গ্রামেও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি হতে পারে বলে পূর্বাভাস। সেখানে ঘণ্টায় ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়ার পূর্বাভাস রয়েছে। কলকাতার পাশাপাশি উত্তর ২৪ পরগনা, হাওড়া ও হুগলিতে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বুধবার ভারী বৃষ্টি (৭ থেকে ১১ সেন্টিমিটার) হতে পারে দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রামে। বুধে কলকাতা সহ বাকি জেলায় বিক্ষিপ্ত বর্ষণ হতে পারে। বৃহস্পতি এবং শুক্রবার ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার এবং জলপাইগুড়ি জেলায়। সেখানে বর্ষণের জেরে পাহাড়ি এলাকায় ধস নামতে পারে বলে সতর্ক করেছে হাওয়া অফিস।
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More