Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Daily Horoscope: মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা? ১৬ মার্চ ২০২৬ দৈনিক রাশিফল দেখে নিন

    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।

    Published on: Mar 16, 2026 4:01 AM IST
    By Sritama Mitra
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে দেখে নিন। ১৬ মার্চ ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যে কী রয়েছে আজ সোমবার। সপ্তাহের প্রথম দিনম সোমবার ভোরেই দেখে নিন ১২ রাশির প্রত্যেকটির রাশিফল। কেরিয়ার থেকে প্রেম, ব্যক্চতিগত থেকে পেশাগত জীবনে আজ কী ঘটতে পারে, তার আভাস জানাচ্ছে জ্যোতিষ গণনা।

    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা, দেখে নিন
    মেষ

    আজ, মেষ রাশির চারপাশের পরিবেশ বেশ মনোরম থাকবে এবং আপনি কিছু ভালো খবর শুনতে পারেন, যা আপনার আত্মবিশ্বাসকে আরও শক্তিশালী করবে। আপনি আপনার সন্তানের পড়াশোনার সাথে সম্পর্কিত সমস্যাগুলি আলোচনা এবং বোঝাপড়ার মাধ্যমে সমাধান করার চেষ্টা করবেন। তবে, আপনার স্বাস্থ্যের প্রতি একটু সতর্ক থাকা গুরুত্বপূর্ণ। কর্মক্ষেত্রে, আপনার বসের সাথে আপনার সম্পর্ক স্বাভাবিকের চেয়ে ভালো হবে। আপনার কেবল আপনার অহংকারকে বাধাগ্রস্ত করা থেকে বিরত রাখতে হবে, তবেই সবকিছু সুষ্ঠুভাবে চলবে।

    বৃষ

    বৃষ রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য আজকের দিনটি আনন্দের হবে। যারা চাকরি নিয়ে চিন্তিত ছিলেন তারা ভালো সুযোগ পেতে পারেন। তবে, অর্থ উপার্জনের জন্য অন্যায় উপায় ব্যবহার করা এড়িয়ে চলুন এবং সাবধানতার সাথে এগিয়ে যান। অপরিচিত কাউকে বিশ্বাস করে টাকা ধার দিলে সমস্যা তৈরি হতে পারে। আপনার শ্বশুরবাড়ির কারও সাথে সামান্য ঝগড়া হতে পারে, তবে দিনের বেশিরভাগ সময় আরাম করে এবং ভালো খাবার উপভোগ করে কাটানো যেতে পারে।

    মিথুন

    মিথুন রাশির জাতকদের আজ আর্থিক বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। যেকোনো আর্থিক সিদ্ধান্ত সাবধানতার সাথে বিবেচনা করা ভালো, এমনকি যদি আপনাকে টাকা ধার করতেও হয়, তবে সাবধানতার সাথে বিবেচনা করেই তা করুন। ভ্রমণ বা ভ্রমণের সময়, আপনি এমন তথ্য পেতে পারেন যা ভবিষ্যতে কার্যকর প্রমাণিত হবে। আপনি উর্ধ্বতনদের আশীর্বাদও পেতে পারেন। অতীতের ভুল স্মরণ করলে আপনি অনুতপ্ত হতে পারেন, তবে সেই অভিজ্ঞতা ভবিষ্যতে আপনাকে সতর্কও করবে। ব্যবসায়িক অংশীদারিত্বে প্রবেশের আগে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে যথাযথ পরিশ্রম করাও গুরুত্বপূর্ণ।

    কর্কট

    কর্কট রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য আজকের দিনটি শুভ হবে বলে আশা করা হচ্ছে। বৈবাহিক জীবন সুরেলা থাকবে এবং আপনার স্ত্রী একটি নতুন চাকরি বা আরও ভালো সুযোগ খুঁজে পেতে পারেন। পরিবারের কোনও সদস্যের বিবাহের পথে যেকোনো বাধা বন্ধুর সাহায্যে সমাধান করা যেতে পারে। তবে, আপনার চারপাশের মানুষকে চিনতে হবে, কারণ প্রতিটি হাসিখুশি ব্যক্তিই প্রকৃত বন্ধু হতে পারে না। আপনার চাহিদা এবং আরাম-আয়েশ মেটাতে আপনার উল্লেখযোগ্য ব্যয়ও হতে পারে।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes