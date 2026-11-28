২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।
বাংলার জলেই বিপজ্জনক ব্যাকটেরিয়া! জলপাইগুড়িতে বিসলেরির জলের নমুনায় কলিফর্ম, ফের সংস্থার বিরুদ্ধে মামলার অনুমতি FSSAI-এর
পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলার তেলিপাড়া গ্রামের বিসলেরি কারখানা থেকে জলের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছিল। সেই নমুনায় পাওয়া গিয়েছে কলিফর্ম ব্যাকটেরিয়া। প্রাথমিক পরীক্ষাগারে এই ব্যাকটেরিয়ার উপস্থিতি ধরা পড়ার পর নমুনাটি পাঠানো হয় রেফারেল ফুড ল্যাবরেটরিতে।
পানীয় জলের গুণমান নিয়ে বড়সড় প্রশ্নের মুখে দেশের অন্যতম জনপ্রিয় প্যাকেটজাত পানীয় জলের ব্র্যান্ড বিসলেরি। এবার পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়িতে সংস্থার কারখানা থেকে সংগ্রহ করা জলের নমুনায় মিলল ক্ষতিকর কলিফর্ম ব্যাকটেরিয়া। পরীক্ষাগারে প্রাথমিক পরীক্ষার পাশাপাশি রেফারেল ল্যাবরেটরিতেও সেই ব্যাকটেরিয়ার উপস্থিতি নিশ্চিত হয়েছে। এর পরেই বিসলেরি ইন্টারন্যাশনালের বিরুদ্ধে দ্বিতীয়বার মামলা শুরু করার অনুমোদন দিয়েছে কেন্দ্রীয় খাদ্য সুরক্ষা নিয়ন্ত্রক সংস্থা FSSAI। এর আগে গোয়ার কারখানা থেকে সংগ্রহ করা জলের নমুনাতেও বিপজ্জনক রাসায়নিকের উপস্থিতি পাওয়া গিয়েছিল। পরপর দুই ঘটনায় দেশের পানীয় জলের বাজারে ব্যাপক চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। বিশেষ করে সাধারণ মানুষ যে ব্র্যান্ডের বোতলজাত জলকে নিরাপদ ভেবে নিয়মিত কিনে থাকেন, সেই বিসলেরির গুণমান নিয়েই এবার প্রশ্ন উঠছে।
পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলার তেলিপাড়া গ্রামের বিসলেরি কারখানা থেকে জলের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছিল। সেই নমুনায় পাওয়া গিয়েছে কলিফর্ম ব্যাকটেরিয়া। প্রাথমিক পরীক্ষাগারে এই ব্যাকটেরিয়ার উপস্থিতি ধরা পড়ার পর নমুনাটি পাঠানো হয় রেফারেল ফুড ল্যাবরেটরিতে। সেখানেও একই ফলাফল পাওয়া যায়। অর্থাৎ, দুটি পরীক্ষাগারেই জলের গুণমান নিয়ে গুরুতর আপত্তি উঠেছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, কলিফর্ম ব্যাকটেরিয়া সাধারণত নিকাশি নালার জল মিশে যাওয়া, পাইপলাইনে ফুটো বা জল সরবরাহ ব্যবস্থার ত্রুটির মাধ্যমে পানীয় জলে প্রবেশ করতে পারে। ফলে জলের বিশুদ্ধতা এবং উৎপাদন প্রক্রিয়া নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে।
জানা গিয়েছে, এই নমুনাটি বিসলেরির PB 201 ব্যাচের। পরীক্ষার ফল সামনে আসার পর গত ১২ অগস্ট, ২০২৬ তারিখে ওই নির্দিষ্ট ব্যাচের বিক্রি নিষিদ্ধ করে FSSAI। এবার খাদ্য সুরক্ষা বিধি লঙ্ঘনের অভিযোগে সংস্থার বিরুদ্ধে মামলা শুরুর অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। উল্লেখযোগ্য বিষয়, এই পদক্ষেপের অর্থ এই নয় যে আদালতে সংস্থার বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হয়ে গিয়েছে। বরং আইনি প্রক্রিয়ায় বিচারের পথ খুলে গেল।
এর আগেও বিসলেরির গোয়ার কারখানা থেকে সংগ্রহ করা জলের নমুনা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেনি। FSSAI জানিয়েছিল, ওই নমুনায় ব্রোমেটের নির্ধারিত মাত্রা অতিক্রম করেছিল। পরে সংস্থার আবেদনের ভিত্তিতে নমুনাটি রেফারেল ল্যাবরেটরিতে পাঠানো হয়। সেখানেও পরীক্ষায় পলিনিউক্লিয়ার অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন বা PAH-এর উপস্থিতি পাওয়া যায়। এই রাসায়নিকের উপস্থিতির কারণে নমুনাটিকে পান করার অনুপযুক্ত বলে ঘোষণা করা হয়। সেই ঘটনায়ও বিসলেরির বিরুদ্ধে মামলা শুরুর অনুমোদন দিয়েছে খাদ্য সুরক্ষা নিয়ন্ত্রক সংস্থা।
পরপর দুটি ঘটনায় অস্বস্তিতে বিসলেরি কর্তৃপক্ষ। সংস্থার দাবি, তাদের উৎপাদন প্রক্রিয়ায় ১০টি ধাপে ৯০টিরও বেশি গুণমান পরীক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে। পানীয় জলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করাই তাদের অগ্রাধিকার এবং FSSAI-এর সঙ্গে সহযোগিতা করা হচ্ছে। গোয়ার নমুনা নিয়ে বিতর্কের পর সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছিল, তাদের প্যাকেটজাত পানীয় জল খাওয়ার জন্য নিরাপদ। তবে পশ্চিমবঙ্গের নমুনা নিয়ে নতুন অভিযোগের বিষয়ে সংস্থার কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া তাৎক্ষণিকভাবে পাওয়া যায়নি।
উল্লেখ্য, ২০২৫ সালে ভারতের প্যাকেটজাত পানীয় জলের বাজারের মূল্য ছিল প্রায় ৩.৬ বিলিয়ন ডলার। এই বাজারে বিসলেরির অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী পেপসিকোর অ্যাকোয়াফিনা এবং কোকা-কোলার কিনলে। এমন পরিস্থিতিতে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পানীয় জলের নমুনা সংগ্রহ করে কড়া নজরদারি চালাচ্ছে FSSAI। সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, পরীক্ষার মাধ্যমে খাদ্য সুরক্ষা বিধি মানা হচ্ছে কি না, তা নিশ্চিত করাই মূল উদ্দেশ্য।
সব মিলিয়ে, বিসলেরির বিরুদ্ধে পরপর দুটি আইনি পদক্ষেপ বোতলজাত পানীয় জলের গুণমান নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন তুলে দিল। বিশেষত জলপাইগুড়ির কারখানার নমুনায় কলিফর্ম ব্যাকটেরিয়ার উপস্থিতি বাংলার ক্রেতাদের মধ্যেও উদ্বেগ বাড়াতে পারে। তবে মনে রাখতে হবে, নিষেধাজ্ঞাটি নির্দিষ্ট PB 201 ব্যাচের উপর জারি হয়েছিল। গোটা ব্র্যান্ডের সমস্ত বোতলজাত জলকে অনিরাপদ ঘোষণা করা হয়নি। এখন দেখার, তদন্ত ও আইনি প্রক্রিয়ায় বিসলেরি কী জবাব দেয়।