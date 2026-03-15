    Family Dispute over LPG Gas Cylinder: রান্নার গ্যাস কম খরচ করতে বলেছেন শাশুড়ি, থানায় ছুটলেন বউমা, বাঁধল লঙ্কাকাণ্ড!

    ইরান-আমেরিকার যুদ্ধের জেরে ভারত-সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এলপিজি রান্নার গ্যাস সিলিন্ডার নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। আর সেই রান্নার গ্যাস ব্যবহার করা নিয়ে শাশুড়ি এবং বউমার মধ্যে লঙ্কাকাণ্ড বেঁধে গেল। কী হল তারপর?

    Published on: Mar 15, 2026 9:54 AM IST
    By Ayan Das
    গার্হস্থ্য কলহ বা পারিবারিক সংঘাত নতুন কোনও ব্যাপার নয়। কিন্তু উত্তরপ্রদেশের মৈনপুরী জেলার বেভার থানা এলাকায় সম্প্রতি যে ঘটনা ঘটেছে, তা শুনে হতবাক নেটিজেনরা। রান্নার গ্যাস বা এলপিজি সিলিন্ডারকে কেন্দ্র করে যে বিবাদ থানা পর্যন্ত গড়াতে পারে, তা কল্পনাও করতে পারেননি স্থানীয় বাসিন্দারা। বর্তমানে এই খবরটি সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যাপক ভাইরাল হয়েছে। সংবাদমাধ্যম লাইভ হিন্দুস্তানের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ইরান-আমেরিকা যুদ্ধের আবহে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে যে রান্নার গ্যাস সিলিন্ডার নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে, তার প্রভাব পড়েছে ওই বাড়িতেও পড়েছে। বউমাকে গ্যাস কম খরচ করতে বলেন শাশুড়ি। তারপরই থানায় চলে যান বউমা।

    রান্নার গ্যাস কম খরচ করতে বলেছেন শাশুড়ি, থানায় ছুটলেন বউমা, বাঁধল লঙ্কাকাণ্ড। (ছবিটি প্রতীকী, সৌজন্যে গুগল জেমিনাই)
    গ্যাস সিলিন্ডার নিয়ে শাশুড়ি বনাম বউমা

    ওই প্রতিবেদন অনুযায়ী, গ্যাস যে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে, তার জেরে শাশুড়ি বউমাকে বলেছিলেন যে এই কয়েকদিন যেন কম এলপিজি সিলিন্ডার ব্যবহার করেন। পরিবর্তে উনুনে খাবার বানান। যাতে দরকারের জন্য় গ্যাস বাঁচিয়ে রাখা যায়। কারণ শাশুড়ি দাবি করেন, তিনি দেখেছেন যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইন দিয়েও গ্যাস সিলিন্ডার পাওয়া যাচ্ছে না। তাই কিছুটা সতর্কভাবে গ্যাস ব্যবহার করতে হবে।

    আরও পড়ুন: WB Urban Mobility Roadmap: গণপরিবহণের রোডম্যাপ! ৫ বছরেই কীভাবে বদলাবে কলকাতা-দুর্গাপুরের যাতায়াত ব্যবস্থা?

    যদিও শাশুড়ির সেই যুক্তি মানতে চাননি বউমা। ওই প্রতিবেদন অনুযায়ী, বউমা পালটা যুক্তি দেন যে তিনি খবরে দেখেছেন যে দেশে গ্যাসের কোনও অভাব নেই। তাঁর মনে হট্ঠে যে শাশুড়ি তাঁকে ইচ্ছাকৃতভাবে বিরক্ত করার জন্য পুরনো দিনের উনুনে রান্না করতে চাপ দিচ্ছেন।

    আরও পড়ুন: Indian Railways Train Scheme: বিনামূল্যে ট্রেন টিকিট, খাবারের টাকাও লাগবে না- নয়া প্রকল্পের পথে রেল, কীভাবে?

    পুলিশের কাছে পৌঁছায় বিষয়টি

    সেখান থেকেই দেখতে-দেখতে বাড়ির সাধারণ বিবাদ একটি হাই-ভোল্টেজ নাটকে পরিণত হয়। থানায় নিয়ে পুলিশে শাশুড়ির নামে 'অভিযোগ' করেন বউমা। পুরো ঘটনায় পুলিশ কর্মীরাও থতমত খেয়ে যান। সাধারণত জমি-জমা বা বড় কোনও অপরাধের অভিযোগ নিয়ে মানুষ থানায় আসেন, কিন্তু শুধুমাত্র রান্নার গ্যাসের ঘাটতি নিয়ে এমন আচরণ দেখে পুলিশ আধিকারিকরা অবাক হন।

    আরও পড়ুন: WB Rain Forecast till 20th March: সোমে ৫ জেলায় ঘণ্টায় ৭০ কিমি বেগে কালবৈশাখী, বৃষ্টি চলবে বাংলাজুড়েই, কবে কমবে?

    পুলিশের ভূমিকা ও সমাধান

    তারইমধ্যে পুলিশ শাশুড়িকে ডেকে পাঠায়। শাশুড়ি বলেন যে তিনি কেবল সংকটের কারণে সাশ্রয় করতে চেয়েছিলেন। পুলিশকর্মীরা বউমাকে বোঝান যে এটি কোনও ফৌজদারি মামলা নয়, বরং পারিবারিক বোঝাপড়ার বিষয়। পুলিশ হালকা চালে উভয়কেই বোঝায় যে এত ছোট বিষয়ে পুলিশের কাছে আসার পরিবর্তে নিজেদের মধ্যে বসে সমাধান বের করা উচিত। অবশেষে পুলিশ উভয়কেই বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বাড়ি ফেরত পাঠিয়ে দেয়।

