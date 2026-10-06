Delhi Police: যৌন হেনস্থার অভিযোগ, রাতারাতি বদল সিদ্ধান্ত, আপাতত অতিরিক্ত ডিসিপি হচ্ছেন না বিবেক ভগত
নয়াদিল্লির যন্তর মন্তরে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ চলছিল। বিক্ষোভে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা এবং ভোটার তালিকা সংশোধন নিয়ে নানা অভিযোগ তোলা হয়েছিল। সেই বিক্ষোভ কভার করতে গিয়ে তিন মহিলা সাংবাদিক দিল্লি পুলিশের কয়েক জন আধিকারিকের বিরুদ্ধে হেনস্থার অভিযোগ তোলেন।
এক দিন আগেই অতিরিক্ত ডিসিপি পদে দায়িত্ব দেওয়ার সিদ্ধান্ত। তার পরেই রাতারাতি বদলে গেল সেই নির্দেশ। মহিলা সাংবাদিকদের হেনস্থার অভিযোগের তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত দিল্লি পুলিশের এসিপি বিবেক ভগত আপাতত অতিরিক্ত ডিসিপির দায়িত্ব নেবেন না। সোমবার রাতে দিল্লি সরকারের তরফে জানানো হয়েছে, ৫ অক্টোবরের নির্দেশ সংশোধন করা হচ্ছে। বিবেক ভগত নিজেই তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত নতুন দায়িত্ব নিতে চান না বলে আবেদন করেছিলেন। সেই আবেদনের পরেই এই সিদ্ধান্ত।
ঘটনার সূত্রপাত ৩ অক্টোবর। নয়াদিল্লির যন্তর মন্তরে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ চলছিল। বিক্ষোভে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা এবং ভোটার তালিকা সংশোধন নিয়ে নানা অভিযোগ তোলা হয়েছিল। সেই বিক্ষোভ কভার করতে গিয়ে তিন মহিলা সাংবাদিক দিল্লি পুলিশের কয়েক জন আধিকারিকের বিরুদ্ধে হেনস্থার অভিযোগ তোলেন। তাঁদের অভিযোগের মধ্যে শারীরিক ভাবে হেনস্থা এবং অশালীন আচরণের কথা রয়েছে।
এই তিন সাংবাদিকের অভিযোগ দিল্লি পুলিশের কাছে জমা পড়ার পর বিষয়টি ক্রাইম ব্রাঞ্চের হাতে তুলে দেওয়া হয়। পুলিশ জানিয়েছে, নিরপেক্ষ তদন্তের জন্য অভিযোগগুলি অপরাধ শাখায় পাঠানো হয়েছে। অভিযোগকারীদের বক্তব্য নেওয়া হয়েছে। ঘটনাস্থলের সিসিটিভি ফুটেজও খতিয়ে দেখার কথা রয়েছে। অভিযোগ সংক্রান্ত আরও ভিডিয়ো বা প্রমাণ থাকলে তা জমা দেওয়ার আবেদনও করা হয়েছে।
এই পরিস্থিতির মধ্যেই ৫ অক্টোবর দিল্লি সরকারের একটি নির্দেশ সামনে আসে। সেখানে ১২ জন সিলেকশন গ্রেড ডানিপস আধিকারিককে অতিরিক্ত ডিসিপির বর্তমান দায়িত্ব দেওয়ার কথা বলা হয়েছিল। তাঁদের তালিকায় ছিলেন বিবেক ভগতও। তিনি তখন কনট প্লেসের এসডিপিও হিসাবে দায়িত্বে ছিলেন। সরকার অবশ্য স্পষ্ট করেছিল, এটি নিয়মিত পদোন্নতি নয়। সাময়িক ভাবে অতিরিক্ত দায়িত্ব দেওয়ার ব্যবস্থা মাত্র। এর জন্য আলাদা আর্থিক সুবিধাও নেই।
কিন্তু নির্দেশ প্রকাশ্যে আসার পর থেকেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করে, মহিলা সাংবাদিকদের করা গুরুতর অভিযোগের তদন্ত যখন চলছে, তখন অভিযুক্ত আধিকারিককে কী ভাবে নতুন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া হল। এই বিতর্কের মধ্যেই বিবেক ভগত নিজে দায়িত্ব না নেওয়ার কথা জানান। দিল্লি সরকারও তাঁর নাম বাদ দিয়ে সংশোধিত নির্দেশ জারি করার সিদ্ধান্ত নেয়। বাকি ১১ জন আধিকারিককে অতিরিক্ত দায়িত্ব দেওয়ার নির্দেশ বহাল থাকবে।
এখন মূল নজর তদন্তের দিকে। অভিযোগে নাম থাকা আধিকারিকদের বিরুদ্ধে কী প্রমাণ মিলছে, ঘটনার সময় কী হয়েছিল এবং তিন সাংবাদিকের অভিযোগ কতটা সত্য, তা খতিয়ে দেখছে ক্রাইম ব্রাঞ্চ। এখনও তদন্ত শেষ হয়নি। তাই অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে, এমন কথা বলারও সুযোগ নেই।
তবে এই ঘটনা নিয়ে দিল্লিতে রাজনৈতিক চাপও বাড়ছে। অভিযোগের পর সাংবাদিক এবং বিভিন্ন সংগঠনের তরফে পুলিশি পদক্ষেপের দাবি উঠেছে। অন্য দিকে, প্রশাসনের বক্তব্য, নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমেই পুরো বিষয়টি পরিষ্কার হবে। ফলে আপাতত অতিরিক্ত ডিসিপির দায়িত্ব আটকালেও বিবেক ভগতের বিরুদ্ধে পরবর্তী পদক্ষেপ কী হয়, সেদিকেই নজর।
- ABOUT THE AUTHORAbhijit Chowdhury
২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More