US Midterm Elections 2026: ভোট বিপর্যয়ে ট্রাম্পের হাতছাড়া কংগ্রেস! ডেমোক্র্যাটদের আধিপত্যে ভারতের সম্ভব্য লাভ-ক্ষতি

US Midterm Elections 2026: ভোট বিপর্যয়ে ট্রাম্পের হাতছাড়া কংগ্রেস! ডেমোক্র্যাটদের আধিপত্যে ভারতের সম্ভব্য লাভ-ক্ষতি
US Midterm Elections 2026: মার্কিন কংগ্রেসের দু'টি কক্ষ রয়েছে। উচ্চকক্ষ সেনেট এবং নিম্নকক্ষ হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভস। প্রতি দু'বছর অন্তর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মধ্যবর্তী নির্বাচন হয়। এর মাধ্যমে নির্ধারিত হয় কংগ্রেসের নিয়ন্ত্রণ কার হাতে থাকবে।
US Midterm Elections 2026: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যবর্তী নির্বাচনে (মিড টার্ম) পট পরিবর্তন। ডোনাল্ড ট্রাম্পের শিবিরকে ধাক্কা দিয়ে মার্কিন কংগ্রেসের দখল নিল ডেমোক্র্যাটরা। হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভস এবং সেনেট - উভয় কক্ষের নিয়ন্ত্রণই ছিনিয়ে নিয়েছে ডেমোক্রেটিক পার্টি। ঠিক দু’বছর পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রয়েছে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন। তার আগে ডোনাল্ড ট্রাম্পের দল রিপাবলিকানদের এই ভরাডুবি মার্কিন রাজনীতির সমীকরণ অনেকটাই বদলে দিল বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।
মার্কিন কংগ্রেসের দু'টি কক্ষ রয়েছে। উচ্চকক্ষ সেনেট এবং নিম্নকক্ষ হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভস। প্রতি দু'বছর অন্তর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মধ্যবর্তী নির্বাচন হয়। এর মাধ্যমে নির্ধারিত হয় কংগ্রেসের নিয়ন্ত্রণ কার হাতে থাকবে। বিশ্লেষকদের বক্তব্য, ইরান যুদ্ধ, শুল্কবাণ, মূল্যবৃদ্ধি এবং ট্রাম্পের 'আগ্রাসী' নীতির কারণেই পরাজয়ের মুখ দেখতে হয়েছে রিপাবলিকানদের। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই ডেমোক্র্যাটিক জোয়ার ট্রাম্পের অর্থনৈতিক অব্যবস্থাপনা এবং ফেব্রুয়ারিতে ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরুর সিদ্ধান্তের প্রতি ভোটারদের গভীর হতাশা ফুটিয়ে তুলেছে। বিশেষ করে, এই যুদ্ধের প্রভাবে জ্বালানির দাম ব্যাপকভাবে বেড়ে গিয়েছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। একের পর এক জনমত সমীক্ষায় ভোটাররা জীবনযাত্রার ব্যয় নিয়ে উদ্বেগ এবং ট্রাম্পের নেওয়া পদক্ষেপগুলোর প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যবর্তী নির্বাচনের ফলাফল ভারতের উপর কী প্রভাব ফেলবে?
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য, শুল্ক, অস্ত্র থেকে শুরু করে ভিসানীতি- সর্বত্রই জড়িয়ে রয়েছে নয়াদিল্লির স্বার্থ। বিশেষজ্ঞদের মতে, মধ্যবর্তী নির্বাচনের ফলাফলের জেরে ট্রাম্পের অনেক পরিকল্পনা আইনি পথে আটকে দিতে পারবে ডেমোক্র্যাটরা। এছাড়া, তারা শুনানির আয়োজন করা, সমন জারি করা এবং তদন্ত পরিচালনার ক্ষমতাও পেয়ে যাবে। তবে এর অর্থ এই নয় যে, মার্কিন বিদেশনীতির নিয়ন্ত্রণ স্বয়ংক্রিয়ভাবে কংগ্রেসের হাতে চলে আসবে। কারণ, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের হাতে রয়েছে 'ভেটো' ক্ষমতা। মধ্যবর্তী ভোটের এই ফলাফলে ভারতের জন্য যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। কংগ্রেস এবং মার্কিন সরকারের নেওয়া সিদ্ধান্তগুলি ভারতের-মার্কিন বাণিজ্য, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কর্মরত ভারতীয়দের ভবিষ্যৎ এবং দুই দেশের মধ্যকার প্রতিরক্ষা সহযোগিতার উপর বড় ধরনের প্রভাব ফেলতে পারে।
বাণিজ্য চুক্তি ও শুল্ক
ভারত-মার্কিন সম্পর্কের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হতে চলেছে বাণিজ্য চুক্তি। আসলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতীয় পণ্যের একটি বড় বাজার। তাই মার্কিন শুল্ক নীতিতে কোনও পরিবর্তন এলে তা নয়াদিল্লির উপর বড় প্রভাব পড়বে। গত ফেব্রুয়ারিতে দু'দেশের অন্তর্বর্তীকালীন বাণিজ্য চুক্তির রূপরেখা প্রকাশিত হয়। সেখানে ভারতীয় পণ্যের উপর ১৮ শতাংশ পারস্পরিক শুল্ক আরোপের কথা জানিয়েছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। কিন্তু পরবর্তীকালে মার্কিন সুপ্রিম কোর্টের রায়ে ট্রাম্পের আরোপ করা একাধিক শুল্ক বাতিল হয়ে যায়। ফলে শুল্কের হার কমে ১০ শতাংশে নেমে আসে। তবে দু' দেশের পূর্ণাঙ্গ চুক্তি এখনও অধরা। ডেমোক্র্যাটদের হাতে কংগ্রেসের নিয়ন্ত্রণ যাওয়ায় ট্রাম্পের শুল্কনীতি আরও কোণঠাসা হয়ে পড়তে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। এর ফলে স্বস্তিতে থাকবে দিল্লি।
এইচ-১বি ভিসা ও অভিবাসন
মধ্যবর্তী নির্বাচনের ফলাফল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত ভারতীয় চাকুরিজীবীদের উপরও পড়বে। বিশেষ করে যাঁরা এইচ-১বি ভিসাধারী। কংগ্রেসের পট পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতের অভিবাসন আইনের উপর বড়সড় প্রভাব পড়তে পারে। ডেমোক্র্যাটদের জয় অভিবাসন সংক্রান্ত নিয়মাবলির উপরও বিশেষ প্রভাব ফেলবে। বিভিন্ন বিল পাশ করাতে চাপের মুখে পড়বে ট্রাম্পের দল। তবে ভারতের জন্য বিষয়টি শুধু বাণিজ্য বা ভিসাতেই সীমাবদ্ধ নয়। প্রতিরক্ষা সহযোগিতা, জ্বালানি নিরাপত্তা এবং আন্তর্জাতিক কূটনীতির ক্ষেত্রেও ওয়াশিংটনের নতুন রাজনৈতিক সমীকরণ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে।
ভেটো ক্ষমতা ও ডোনাল্ড ট্রাম্প
অন্যদিকে, নির্বাচনে দলের এই বিপর্যয়ের পরও নিজের জনপ্রিয়তা নিয়ে আত্মবিশ্বাসী ডোনাল্ড ট্রাম্প। সোশ্যাল মিডিয়ায় দেওয়া এক পোস্টে তিনি বলেছেন, 'ব্যালটে আমার নাম ছিল না। থাকলে বিপুল ভোটে জিততাম।' রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশের ধারণা, মধ্যবর্তী নির্বাচনের পরাজয়ের দায় নিজের ওপর নিতে চাইছেন না ট্রাম্প। বরং বোঝাতে চাইছেন, দলের ভরাডুবি হলেও তাঁর ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তায় ভাটা পড়েনি। অথচ নির্বাচনের আগে ভোটারদের উদ্দেশ্যে ট্রাম্প বলেছিলেন, ব্যালটে তাঁর নাম রয়েছে, এমনটা ধরে নিয়েই যেন তাঁরা ভোট দেন। নির্বাচনে প্রত্যাশিত সমর্থন না পাওয়ার পর তাঁর বক্তব্যে পরিবর্তন এসেছে বলে মনে করছেন পর্যবেক্ষকেরা।
বুধবার অবশ্য নির্বাচনের ফলাফল মেনে নেওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। পরাজয়ের জন্য কারচুপি বা অন্য কোনও কারণকে দায়ী করেননি তিনি। বরং বিরোধী ডেমোক্র্যাটদের সঙ্গে কাজ করার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। নিউইয়র্ক টাইমসকে ট্রাম্প বলেন, 'ওদের (ডেমোক্র্যাটদের) সঙ্গে কাজ করার জন্য মুখিয়ে রয়েছি।' মধ্যবর্তী নির্বাচনের ফলাফল পুরোপুরি মেনে নিতেও তিনি প্রস্তুত বলে জানিয়েছেন। তবে নির্বাচনের ফলাফল ট্রাম্প প্রশাসনের জন্য বড় রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ তৈরি করতে চলেছে। বিশেষ করে প্রতিনিধি পরিষদে ডেমোক্র্যাটরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলে গুরুত্বপূর্ণ আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে বাধার মুখে পড়তে হবে প্রেসিডেন্টকে। যে কোনও গুরুত্বপূর্ণ বিল পাস করাতে বিরোধী দলের সমর্থন প্রয়োজন হবে। এ পরিস্থিতিতে নিজের ভেটো ক্ষমতার কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন ট্রাম্প। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান অনুযায়ী, কংগ্রেসের দুই কক্ষে পাস হওয়া কোনও বিলে প্রেসিডেন্ট সম্মতি না দিলে তিনি সেটিতে ভেটো দিতে পারেন। সে ক্ষেত্রে বিলটি পুনর্বিবেচনার জন্য আইনসভার কাছে ফেরত পাঠানো হয়। বুধবার সোশ্যাল মিডিয়ায় লাল রঙের একটি টুপির ছবি পোস্ট করেন ট্রাম্প। টুপিটিতে সাদা অক্ষরে লেখা ছিল 'ভেটো।'
নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে প্রথম দিকে অবশ্য অনেকটাই নীরব ছিলেন ট্রাম্প। ভোট গ্রহণ চলার সময়ই ডেমোক্র্যাটদের হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন তিনি। সিবিএস নিউজকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, নির্বাচনের ফলাফল যা-ই হোক, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতিতে নিজের নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখতে পারবেন তিনি। ট্রাম্পের কথায়, 'আমার কাছে চূড়ান্ত ক্ষমতা রয়েছে—যাকে বলে ভেটো।' ডেমোক্র্যাটরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলে তাঁকে 'মিস্টার ভেটো' বলা হলেও আপত্তি নেই বলে জানিয়েছিলেন তিনি।