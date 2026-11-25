Bangladesh: আওয়ামী লিগের ‘চোরাগোপ্তা হামলা’র শঙ্কায় কাঁপছে বাংলাদেশ! সীমান্তের ৩০ জেলায় চূড়ান্ত সতর্কতা জারি পুলিশের
Bangladesh: বিগত কয়েক সপ্তাহ ধরেই বাংলাদেশে অস্থিরতা চরমে পৌঁছেছে। একদিকে পোশাকশ্রমিকদের আন্দোলন— যাতে আওয়ামী লিগের ইন্ধন রয়েছে বলে প্রশাসনের অভিযোগ— অন্যদিকে দলীয় কর্মীদের লাগাতার জমায়েত সামাল দিতে রীতিমতো হিমশিম খাচ্ছে বাংলাদেশ পুলিশ।
Bangladesh: প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার (Sheikh Hasina) দেশে ফেরার জল্পনা জোরালো হতেই নতুন করে উত্তপ্ত হয়ে উঠছে বাংলাদেশের (Bangladesh) অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর প্রত্যাবর্তনের সম্ভাবনা ঘিরে আওয়ামী লিগের (Awami League) নেতা-কর্মীরা ফের ময়দানে নামতে শুরু করেছেন বলে মনে করছে সে দেশের প্রশাসন। প্রতিদিনই ওপার বাংলার নানা প্রান্তে বিক্ষোভ, মিছিল এবং পথ অবরোধের জেরে জনজীবন ব্যাহত হচ্ছে। পুলিশের দাবি, এই ধারাবাহিক অশান্তির নেপথ্যে আওয়ামী লিগ সমর্থকদের হাত রয়েছে এবং আগামী দিনে ‘চোরাগোপ্তা হামলা’ আরও বাড়তে পারে। পরিস্থিতি সামাল দিতে তাই গোটা দেশজুড়ে, বিশেষ করে সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলিতে নজিরবিহীন সতর্কতা জারি করেছে বাংলাদেশ পুলিশ।
সীমান্ত সুরক্ষার প্রশ্নে ভারত ও বাংলাদেশ— দুই পক্ষের তৎপরতাই এখন তুঙ্গে। মাদক ও অস্ত্র পাচার রুখতে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে নিরবচ্ছিন্ন প্রহরা চালাচ্ছে বিএসএফ (BSF)। অনুপ্রবেশ এবং চোরাচালান ঠেকাতে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ বা বিজিবি-কেও ইতিপূর্বে একাধিকবার সতর্ক করেছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী। বর্তমান অস্থিরতার আবহে বিজিবি-ও সীমান্তে নজরদারি বহুগুণ বাড়িয়েছে। ঢাকার প্রশাসনিক মহলের আশঙ্কা, শেখ হাসিনার ক্ষমতাচ্যুতির পর আওয়ামী লিগের যে সমস্ত নেতা-কর্মী ভারতে আশ্রয় নিয়েছিলেন, তাঁরা গোপনে দেশে ফিরে নতুন করে অশান্তি পাকাতে পারেন। এই অনুপ্রবেশ রুখতেই সীমান্তে এত কড়াকড়ি।
সম্প্রতি বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যম প্রথম আলোর প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, বাংলাদেশ পুলিশের আইজিপি মহম্মদ আলি হোসেন ফকির সদর দফতর থেকে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী জেলাগুলির পুলিশ আধিকারিকদের সঙ্গে একটি জরুরি ভার্চুয়াল বৈঠক করেছেন। ওই বৈঠকে সীমান্ত লাগোয়া ৩০টি জেলার পুলিশ আধিকারিকদের সর্বোচ্চ সতর্ক থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ওই সূত্রের দাবি, টহলদারি বাড়ানোর পাশাপাশি সীমান্তে সক্রিয় মানবপাচারকারী দালালদের গতিবিধির ওপর কড়া নজর রাখতে বলা হয়েছে। অবৈধভাবে অস্ত্র ঢোকা বন্ধ করাও এখন প্রশাসনের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য।
বিগত কয়েক সপ্তাহ ধরেই বাংলাদেশে অস্থিরতা চরমে পৌঁছেছে। একদিকে পোশাকশ্রমিকদের আন্দোলন— যাতে আওয়ামী লিগের ইন্ধন রয়েছে বলে প্রশাসনের অভিযোগ— অন্যদিকে দলীয় কর্মীদের লাগাতার জমায়েত সামাল দিতে রীতিমতো হিমশিম খাচ্ছে বাংলাদেশ পুলিশ। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নামাতে হচ্ছে আধাসামরিক বাহিনী। মঙ্গলবারও গাজীপুরে আন্দোলনরত পোশাকশ্রমিকদের সঙ্গে পুলিশের দফায় দফায় সংঘর্ষ বাধে। ওই দিন রাতেই ঢাকার খিলগাঁও থানার সামনে দুষ্কৃতীরা ককটেল বোমা ছুড়ে চম্পট দেয়। বোমাটি থানার হেল্প ডেস্কের টিনের চালে গিয়ে পড়ায় কেউ হতাহত হননি, তবে পরপর এই ঘটনাগুলি প্রশাসনের কপালে চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে।
অন্যদিকে, আওয়ামী লিগের শক্ত ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত গোপালগঞ্জ ও টুঙ্গিপাড়াতেও অশান্তির আঁচ ছড়িয়েছে। গত সপ্তাহে সেখানে অস্ত্র হাতে মিছিল করেন দলীয় সমর্থকেরা। অগ্নিসংযোগ করা হয় থানায় এবং পুড়িয়ে দেওয়া হয় স্থানীয় এক বিএনপি নেতার বাড়ি। অগ্নিকাণ্ডের জেরে ক্ষতিগ্রস্ত টুঙ্গিপাড়া ও মুকসুদপুর থানার কাজ আপাতত অন্য থানা থেকে পরিচালিত হচ্ছে এবং সেগুলি শীঘ্রই চালুর কোনও সম্ভাবনা নেই। পাশাপাশি, গত ১৫ নভেম্বর থেকে গোপালগঞ্জে রেল যোগাযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন রয়েছে, যা কবে স্বাভাবিক হবে তা এখনও অনিশ্চিত।