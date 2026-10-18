Dhruv Rathee London Protest: ‘যারা একদিন দেশ শাসন করেছিল...’, লন্ডনে ধ্রুব রাঠীর মন্তব্যে উত্তেজনা, উঠল পালটা স্লোগান
ভারতের নির্বাচন কমিশন এবং মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে লন্ডনে জড়ো হয়েছিলেন প্রবাসী ভারতীয়দের একাংশ। সেই কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখতে গিয়ে দেশের গণতন্ত্র ও প্রতিবাদের অধিকার নিয়ে সরব হন রাঠী।
ভারতে প্রতিবাদ করার অধিকার নেই, অথচ লন্ডনে দাঁড়িয়ে অবাধে কথা বলা যাচ্ছে! ব্রিটেনের পার্লামেন্ট স্কোয়ারে দাঁড়িয়ে এমনই মন্তব্য করলেন ইউটিউবার ধ্রুব রাঠী। ভারতের নির্বাচন কমিশন এবং মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে লন্ডনে জড়ো হয়েছিলেন প্রবাসী ভারতীয়দের একাংশ। সেই কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখতে গিয়ে দেশের গণতন্ত্র ও প্রতিবাদের অধিকার নিয়ে সরব হন রাঠী। তবে তাঁকে ঘিরে বিতর্কের শেষ এখানেই নয়। তাঁর বক্তব্যের বিরোধিতা করে পাল্টা স্লোগান দিতে শুরু করেন অন্য এক দল। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে দুই পক্ষকে আলাদা করে দেয় লন্ডনের পুলিশ। ফলে ভারতের রাজনৈতিক সংঘাতের আঁচ পৌঁছে গেল বিদেশের মাটিতেও।
ভোটার তালিকা নিয়ে ক্ষোভ, নিশানায় জ্ঞানেশ কুমার
শনিবার, ১৭ অক্টোবর লন্ডনের পার্লামেন্ট স্কোয়ারে মহাত্মা গান্ধীর মূর্তির কাছে এই প্রতিবাদ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। উদ্যোগে ছিল ইন্ডিয়ান ওভারসিজ কংগ্রেসের যুব শাখা। ব্রিটেনে থাকা একাধিক ভারতীয় ছাত্র ও প্রবাসী সংগঠনও এই কর্মসূচিকে সমর্থন করে। তাদের মধ্যে ছিল ‘সেভ ডেমোক্রেসি’, স্টুডেন্টস ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার ব্রিটেন শাখা এবং সাউথ এশিয়া সলিডারিটি গ্রুপ। বিক্ষোভকারীদের হাতে ছিল বিভিন্ন পোস্টার ও পতাকা। ওঠে ‘ইনকিলাব জিন্দাবাদ’ এবং ‘বন্দে মাতরম’ স্লোগান। পাশাপাশি ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনাও পাঠ করা হয়।
এই কর্মসূচির মূল দাবি, মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগ। ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর প্রক্রিয়া নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন বিক্ষোভকারীরা। তাঁদের অভিযোগ, এই প্রক্রিয়ায় বহু বৈধ ভোটারের নাম তালিকা থেকে বাদ পড়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। তার ফলে ভোটাধিকার ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। রাঠীর বক্তব্য, সরকার ও বিরোধী পক্ষের সম্মতির ভিত্তিতে নতুন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলতে পারে। তবে ভোটার তালিকা সংশোধন নিয়ে ওঠা অভিযোগ অস্বীকার করেছে নির্বাচন কমিশন।
বক্তৃতায় রাঠী বলেন, বিদেশি হস্তক্ষেপ তাঁরা চান না। তিনি লন্ডনের পার্লামেন্ট স্কোয়ারে দাঁড়িয়ে ভারতীয় এবং প্রবাসী ভারতীয়দের সঙ্গে কথা বলতে এসেছেন। তাঁর দাবি, দিল্লিতে প্রতিবাদ ঠেকাতে ৩৫ হাজারেরও বেশি নিরাপত্তাকর্মী মোতায়েন করা হয়েছিল। সাত হাজারের বেশি মানুষকে আটক করা হয়েছিল বলেও অভিযোগ করেন তিনি। পাশাপাশি আন্দোলনকারীদের মারধর এবং নিজের বাড়ি থেকে তাঁকে জোর করে তুলে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগও তোলেন। উল্লেখ্য, দিল্লিতে সিজেপির কর্মসূচির আগে গুরুগ্রামের বাড়ি থেকে আটক হওয়ার পর প্রায় ১৮ ঘণ্টা বাদে মুক্তি পেয়েছিলেন রাঠী। সেই ঘটনাকে তিনি অপহরণ বলে দাবি করেছিলেন।
পাল্টা স্লোগানে উত্তপ্ত পরিস্থিতি
তবে লন্ডনের কর্মসূচিতে শুধু রাঠীর সমর্থকেরাই ছিলেন না। তাঁর বক্তব্যের বিরোধিতা করে সেখানে জড়ো হয় অন্য একটি দল। তাদের মুখে শোনা যায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সমর্থনে স্লোগান। ‘ইন্ডিয়া ডায়াসপোরা ইউকে’-র প্রতিষ্ঠাতা হৃদেশ গুপ্ত জানান, শক্তিশালী, ঐক্যবদ্ধ ও উন্নত ভারতের লক্ষ্যে প্রবাসী ভারতীয়দের একাংশ মোদী সরকারকে সমর্থন করছে। দুই পক্ষই পরস্পরের স্লোগান ছাপিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে উত্তেজনা বাড়ে। শেষ পর্যন্ত পরিস্থিতি সামাল দিতে দুই দলকে আলাদা করে দেয় লন্ডনের মেট্রোপলিটন পুলিশ।
দিল্লির প্রতিবাদ ঘিরে শুরু হওয়া বিতর্ক এ বার আন্তর্জাতিক মঞ্চেও পৌঁছল। এক দিকে নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা ও ভোটাধিকার নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন আন্দোলনকারীরা। অন্য দিকে, পাল্টা শিবিরের দাবি, মোদী সরকারের সমর্থনে প্রবাসী ভারতীয়দের একাংশও সরব। লন্ডনের এই কর্মসূচি সেই রাজনৈতিক সংঘাতকেই নতুন করে সামনে আনল।
- ABOUT THE AUTHORAbhijit Chowdhury
২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More