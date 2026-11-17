Rahul Gandhi Ex Girlfriend: প্রাক্তন প্রেমিকা এখন শুধুই বন্ধু, জানালেন রাহুল গান্ধী
রাহুল জানান, তাঁর বাবা রাজীব গান্ধী এবং মা সোনিয়া গান্ধীর প্রথম পরিচয় হয়েছিল ইংল্যান্ডের কেমব্রিজের বিখ্যাত ভার্সিটি রেস্তরাঁয় (Varsity Restaurant)। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার সময় ওই রেস্তরাঁয় যাতায়াত করতেন তাঁরা। বাবা-মায়ের প্রেমের গল্প এবং প্রথম সাক্ষাতের জায়গাটি নিয়ে পরিবারে অনেক গল্প প্রচলিত ছিল।
রাজনীতির মঞ্চে তাঁকে বরাবরই দেখা যায় বিজেপির বিরুদ্ধে সরব হতে। কখনও সংসদে, কখনও জনসভায়, আবার কখনও বিদেশের মাটিতে কেন্দ্রীয় সরকারের নীতির সমালোচনা করতে। কিন্তু এবার রাজনীতির বাইরে নিজের ব্যক্তিগত জীবনের এক টুকরো গল্প শোনালেন কংগ্রেস সাংসদ তথা লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। মা সোনিয়া গান্ধীর স্মৃতিকথা প্রকাশ অনুষ্ঠানে নিজের প্রেমজীবন নিয়ে এমন একটি মন্তব্য করলেন তিনি, যা নিয়ে ইতিমধ্যেই চর্চা শুরু হয়েছে। এক সময়ের প্রেমিকা এখন তাঁর শুধুই বন্ধু। অনুষ্ঠানে নিজের পুরনো দিনের স্মৃতি রোমন্থন করতে গিয়ে এই কথাই জানালেন রাহুল। পাশাপাশি বাবা রাজীব গান্ধী ও মা সোনিয়া গান্ধীর প্রথম পরিচয়ের জায়গা কেমব্রিজের একটি রেস্তরাঁয় যাওয়ার অভিজ্ঞতাও ভাগ করে নিলেন তিনি।
এনডিটিভির প্রতিবেদন অনুযায়ী, সোমবার অর্থাৎ ১৬ নভেম্বর দিল্লিতে সোনিয়া গান্ধীর স্মৃতিকথা ‘বিলংগিং: আ জার্নি অফ লাভ’ (Belonging: A Journey of Love)-এর আনুষ্ঠানিক প্রকাশ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানে উপস্থিত ছিলেন রাহুল গান্ধী, প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বঢরা-সহ কংগ্রেসের একাধিক শীর্ষ নেতা এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। সেই মঞ্চেই নিজের জীবনের একটি পুরনো ঘটনা তুলে ধরেন রাহুল।
রাহুল জানান, তাঁর বাবা রাজীব গান্ধী এবং মা সোনিয়া গান্ধীর প্রথম পরিচয় হয়েছিল ইংল্যান্ডের কেমব্রিজের বিখ্যাত ভার্সিটি রেস্তরাঁয় (Varsity Restaurant)। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার সময় ওই রেস্তরাঁয় যাতায়াত করতেন তাঁরা। বাবা-মায়ের প্রেমের গল্প এবং প্রথম সাক্ষাতের জায়গাটি নিয়ে পরিবারে অনেক গল্প প্রচলিত ছিল। তাই পরবর্তীকালে নিজে যখন কেমব্রিজে যান, তখন সেই রেস্তরাঁটি একবার ঘুরে দেখার ইচ্ছা হয় তাঁর।
রাহুলের কথায়, একবার নিজের তৎকালীন বান্ধবীকে সঙ্গে নিয়ে তিনি ওই রেস্তরাঁয় যান। সেখানে বসে খাবারের মেনু হাতে পাওয়ার পর রেস্তরাঁর এক কর্মীকে জানান, তাঁর বাবা-মায়ের প্রথম পরিচয় হয়েছিল এই জায়গাতেই। আশ্চর্যের বিষয়, ওই কর্মী সঙ্গে সঙ্গেই রাজীব গান্ধী ও সোনিয়া গান্ধীকে চিনে ফেলেন। তিনি জানান, ওই দু'জনকে তিনি চেনেন এবং তাঁদের গল্পও জানেন। বিষয়টি রাহুলকে বেশ অবাক করেছিল।
এরপর অনুষ্ঠানে উপস্থিত কেউ একজন রাহুলকে প্রশ্ন করেন, সেই বান্ধবী এখন কোথায়? উত্তরে হেসে রাহুল বলেন, 'She is a friend now'। অর্থাৎ তিনি এখন শুধুই বন্ধু। তাঁর এই ছোট্ট মন্তব্যেই উপস্থিত দর্শকদের মধ্যে কৌতূহল তৈরি হয়। যদিও ওই মহিলার পরিচয় বা ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে বিস্তারিত কিছু জানাননি রাহুল।
এদিন শুধু নিজের প্রেমজীবনের গল্পই নয়, মা সোনিয়া গান্ধীর দীর্ঘদিনের শারীরিক লড়াইয়ের কথাও প্রকাশ্যে আনেন তিনি। রাহুল জানান, তাঁর মা চারবার ক্যানসারকে জয় করেছেন। অথচ নিজের স্মৃতিকথায় সোনিয়া গান্ধী বিষয়টি অনেকটাই সংক্ষিপ্ত করে লিখেছেন। রাহুলের কথায়, তিনি জীবনে কখনও মাকে ভয় পেতে বা কঠিন পরিস্থিতির সামনে ভেঙে পড়তে দেখেননি।
অন্যদিকে, বইয়ে সোনিয়া গান্ধী জানিয়েছেন, ১৯৯১ সালে রাজীব গান্ধীর হত্যার পর পরিবারের নিরাপত্তা পরিস্থিতি কতটা কঠিন হয়ে উঠেছিল। বাবার মৃত্যুর কয়েক মাস পর রাহুলকে বিদেশে পড়াশোনা করতে পাঠানো হলেও নিরাপত্তার কারণে তাঁকে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অন্য একটি মার্কিন কলেজে স্থানান্তরিত হতে হয়। সেখানে তাঁকে নিজের আসল পরিচয় গোপন রেখে অন্য নামে পড়াশোনা করতে হয়েছিল। এমনকী সহপাঠীদের সঙ্গেও পরিবারের পরিচয় নিয়ে কথা বলতে পারতেন না তিনি। ফলে স্বাভাবিক বন্ধুত্ব এবং সামাজিক জীবন গড়ে তোলাও কঠিন হয়ে উঠেছিল।
সব মিলিয়ে সোনিয়া গান্ধীর স্মৃতিকথা প্রকাশের অনুষ্ঠান হয়ে উঠল গান্ধী পরিবারের বহু অজানা স্মৃতি সামনে আসার মঞ্চ। রাহুলের ব্যক্তিগত জীবনের ছোট্ট স্বীকারোক্তি যেমন আলোচনার কেন্দ্রে এসেছে, তেমনই উঠে এসেছে রাজীব গান্ধী হত্যার পর পরিবারের নিরাপত্তা ও সোনিয়ার দীর্ঘ লড়াইয়ের অজানা অধ্যায়।
- ABOUT THE AUTHORAbhijit Chowdhury
২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More