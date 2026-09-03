IndiGo Flight: মাঝআকাশে হঠাৎ অসুস্থ পাইলট! মাসকটে জরুরি অবতরণ দোহা-বেঙ্গালুরু ইন্ডিগো বিমানের

IndiGo Flight: মাঝআকাশে হঠাৎ করেই অসুস্থ হয়ে পড়লেন পাইলট (Pilot)।পরিস্থিতি এমনই বেগতিক যে, তাঁর পক্ষে আর বিমান নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়। মুহূর্তের মধ্যে যাত্রীদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল চরম আতঙ্ক ও উৎকণ্ঠা। দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় বিমানটিকে নিকটবর্তী নিরাপদ বিমানবন্দরে অবতরণ করানোর। পাইলটের শারীরিক অসুস্থতার জেরে দোহা থেকে বেঙ্গালুরুগামী ইন্ডিগোর বিমানকে (IndiGo flight) ওমানের মাসকট বিমানবন্দরে (Muscat Airport) জরুরি অবতরণ করানো হয়। এই ঘটনায় অল্পের জন্য বড়সড় বিপদের হাত থেকে রক্ষা পেলেন বিমানের শত শত যাত্রী।
বিমানবন্দর ও উড়ান সংস্থা সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার নির্দিষ্ট সময়েই দোহার মাটি ছেড়ে বেঙ্গালুরুর উদ্দেশে রওনা দিয়েছিল ইন্ডিগোর ‘৬ই ১৩০২’ (6E 1302) বিমানটি। উড়ানের প্রথম পর্যায়ে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু মাঝ আকাশে আচমকাই বিমানের এক অপারেটিং ক্রু সদস্য অসুস্থ বোধ করেন। কিছুক্ষণ পরেই স্পষ্ট হয় যে, অসুস্থ হয়ে পড়েছেন খোদ পাইলট। তাঁর শারীরিক অবস্থার দ্রুত অবনতি হতে শুরু করে, যার ফলে তাঁর পক্ষে বিমান চালানো সম্পূর্ণ অসম্ভব হয়ে পড়ে।
খবরটি জানাজানি হতেই বিমানের অন্দরে চূড়ান্ত জরুরি পরিস্থিতি (Emergency) তৈরি হয়। যাত্রীদের মধ্যে চরম আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। তবে যাত্রীদের নিরাপত্তার বিষয়টিকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে বিন্দুমাত্র ঝুঁকি নেননি বিমানকর্মী এবং ককপিটের সহকারী পাইলটরা। তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্তে নিকটবর্তী এয়ার ট্র্যাফিক কন্ট্রোলের (ATC) সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। এরপরই বিমানটিকে সবথেকে কাছের নিরাপদ গন্তব্য হিসেবে ওমানের মাসকট আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নামানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। চূড়ান্ত তৎপরতার সঙ্গে রুট বদলে বিমানটিকে মাসকটে জরুরি অবতরণ (Emergency Landing) করানো হয়। শেষ পর্যন্ত নিরাপদে রানওয়ে ছোঁয় ইন্ডিগোর ওই আন্তর্জাতিক বিমানটি। মাটি ছোঁয়ার পর দ্রুত ওই অসুস্থ পাইলটকে উদ্ধার করে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। বিমানবন্দরের মেডিক্যাল টিম (Airport Medical Team) তাঁর চিকিৎসা করে। পরে ইন্ডিগোর পক্ষ থেকে জানানো হয়, অসুস্থ পাইলটের শারীরিক অবস্থা বর্তমানে স্থিতিশীল। দীর্ঘ উৎকণ্ঠার পর যাত্রীরা স্বস্তির শ্বাস ফেলেন।
যাত্রীদের যাতে কোনওরকম অসুবিধা না হয় এবং দ্রুত তাঁদের বেঙ্গালুরুতে ফেরানো যায়, তার জন্য ইন্ডিগোর পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় বিকল্প বন্দোবস্ত করা হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে। বিমান সংস্থার পক্ষ থেকে জারি করা সরকারি বিবৃতি, 'আটকে পড়া যাত্রীদের বেঙ্গালুরুতে নিয়ে যাওয়ার জন্য নতুন ক্রু সদস্য-সহ একটি বিকল্প বিমানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। গ্রাহকদের এই অসুবিধার জন্য আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত এবং মাসকট বিমানবন্দরে তাঁদের অপেক্ষার সময় রিফ্রেশমেন্ট ও সময়মতো তথ্য সরবরাহ করে অসুবিধা কমানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। ইন্ডিগোর কাছে যাত্রী, বিমানকর্মী এবং বিমানের নিরাপত্তাই সর্বদা সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার পাবে।'