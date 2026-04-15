Trump Flex on Auto in Delhi: দিল্লি জুড়ে অটোর পিছনে দেখা যাবে ট্রাম্পের ছবি, নয়া অভিযান মার্কিন দূতাবাসের

Trump Flex on Auto in Delhi: দিল্লি জুড়ে অটোর পিছনে দেখা যাবে ট্রাম্পের ছবি, নয়া অভিযান মার্কিন দূতাবাসের
Trump on Delhi Autos: ২০২৬ সালের ৪ জুন মার্কিন স্বাধীনতার ২৫০তম বার্ষিকী। সেই উপলক্ষে গোটা বছর জুড়ে স্বাধীনতা উদযাপন করার পরিকল্পনা নিয়েছে আমেরিকা। সেই মতো রাষ্ট্রদূত সার্জিও গোর এই বিশেষ প্রচার অভিযানের সূচনা করেন।
Trump on Delhi Autos: আমেরিকার ২৫০তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে নয়াদিল্লির অটোতে লাগানো হবে ডোনাল্ড ট্রাম্পের ছবি। ইতিমধ্যেই একাধিক অটোর পিছনে ট্রাম্পের ফ্লেক্স লাগানো হয়েছে। সেই অটোর ছবি প্রকাশ করেছে দিল্লিতে অবস্থিত মার্কিন দূতাবাস। মার্কিন রাষ্ট্রদূত সার্জিও গোর এই বিশেষ প্রচার অভিযানের সূচনা করেন। এই প্রচার ভারত-মার্কিন সম্পর্ককে আরও দৃঢ় করবে বলে আশা ব্যক্ত করেন সার্জিও গোর।
দূতাবাসের প্রকাশিত ছবিতে দেখা গিয়েছে, অটো-রিকশাগুলোতে লাগানো ফ্লেক্সে 'হ্যাপি বার্থডে আমেরিকা' থিমের সাথে ডোনাল্ড ট্রাম্পের ছবি ব্যবহার করা হয়েছে। এই প্রচার অভিযান নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে সার্জিও গোর লেখেন, 'নয়াদিল্লি থেকে #Freedom250 উদযাপনের সূচনা করতে পেরে আমি রোমাঞ্চিত। এই বিশেষ যাত্রার সূচনা উপলক্ষে শহরজুড়ে জমকালো অটোগুলিকে চালানো হবে। সেই অটোগুলির ছবি এখানে তুলে ধরা হল। এই অটোগুলিতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট এবং আমেরিকার আইকনিক ছবি রয়েছে। আমেরিকার ২৫০তম বার্ষিকী উদযাপনের পাশাপাশি আমরা মার্কিন-ভারত অংশীদারিত্বের শক্তি এবং গতিশীলতাকেও সম্মান জানাই। #Freedom250 ভারতজুড়ে যাত্রা করার সাথে সাথে আমাদের সাথেই থাকুন।'
উল্লেখ্য, ২০২৬ সালের ৪ জুন মার্কিন স্বাধীনতার ২৫০তম বার্ষিকী। সেই উপলক্ষে গোটা বছর জুড়ে স্বাধীনতা উদযাপন করার পরিকল্পনা নিয়েছে আমেরিকা। এরই মাঝে ১৪ এপ্রিল আবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে ফোন করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। দু'জনের মধ্যে প্রায় ৪০ মিনিট কথা হয়। সেই কথোপকথন নিয়ে মোদী এক্স অ্যাকাউন্টে লিখেছেন, 'বন্ধু ডোনাল্ড ট্রাম্প আমাকে ফোন করেছেন। বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমাদের দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার যে উন্নতি হয়েছে, তা নিয়ে কথা হয়েছে। দুনিয়ার সব ক্ষেত্রে কৌশলগত সহযোগিতা আরও মজবুত করতে আমরা বদ্ধপরিকর। পশ্চিম এশিয়ায় পরিস্থিতি নিয়েও কথা হয়েছে আমাদের। হরমুজ উন্মুক্ত রাখা এবং তার নিরাপত্তা নিশ্চিত করার গুরুত্ব নিয়েও আলোচনা হয়েছে।'
এদিকে মোদী-ট্রাম্প কথোপকথন নিয়ে সার্জিও গোর সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে লেখেন, 'কিছু ক্ষণ আগে দু’জনের কথা হয়েছে। পশ্চিম এশিয়ায় কী চলছে, তা জানিয়েছেন প্রেসিডেন্ট। ভারত এবং আমেরিকার মধ্যে কিছু বিষয় নিয়েও কথা হয়েছ। মোদী ট্রাম্পকে জানিয়েছেন, ভারতবাসী তাঁকে ভালবাসেন।'
২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর।