Donald Trump on India:‘আমি মোদীর বড় ফ্যান, ভারত যা চায়..’, দিল্লির লাইভ ইভেন্টে ফোনে বার্তা ট্রাম্পের

Donald Trump on India:‘আমি মোদীর বড় ফ্যান, ভারত যা চায়..’, দিল্লির লাইভ ইভেন্টে ফোনে বার্তা ট্রাম্পের
মোদীর প্রশংসায় ট্রাম্প।
ভারতে পা রেখেছেন মার্কিন সেক্রেটারি মার্কো রুবিও। তাঁর ভারতে সফরে ইতিমধ্যেই প্রধানমন্ত্রী মোদী, বিদেশমন্ত্রী জয়শংকর, জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভালের বৈঠক সম্পন্ন হয়েছে। এদিকে, আমেরিকার ‘ডিক্লারেশন অফ ইন্ডিপেনডেন্স’র ১২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে দিল্লিতে এক বিশেষ অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। সেখানে ফোনে ভারতের উদ্দেশে এক বার্তা দেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।
ডোনাল্ড ট্রাম্পের কণ্ঠস্বর শোনা যায় ফোনে। ওই অনুষ্ঠানে ভারতে অবস্থিত মার্কিন রাষ্ট্রদূত সার্জিওকে ফোন করেন ট্রাম্প। ফোনে তিনি বলেন,'সার্জিও, তোমাকে আমাদের দেশের প্রতিনিধি হতে হবে। কিন্তু আমি শুধু সবাইকে শুভেচ্ছা জানাতে চাই। আমি প্রধানমন্ত্রীকে ভালোবাসি। মোদী অসাধারণ। তিনি আমার বন্ধু।' ট্রাম্প বলেন,'আমরা ভারতের এত কাছাকাছি আগে কখনও ছিলাম না এবং ভারত আমার ও আমাদের দেশের ওপর শতভাগ ভরসা করতে পারে। তাদের কোনও সাহায্যের প্রয়োজন হলে, তারা জানে কাকে ডাকতে হবে। তারা ঠিক এখানেই ডাকে। আমরা ভালো করছি। আমরা রেকর্ড গড়ছি।' এখানেই শেষ নয়, ট্রাম্প বলেন,'আমাদের অর্থনীতি রেকর্ড পরিমাণ শক্তিশালী, শেয়ার বাজারও রেকর্ড পরিমাণ শক্তিশালী। আর ভারত যা চায়, তাই পায় এবং আমি প্রধানমন্ত্রী মোদীর একজন অনেক বড় ফ্যান (ভক্ত)।'
এরপর সার্জিওর উদ্দেশে ট্রাম্প বলেন, ‘আমি জানি আপনি আমাদের ভালোভাবে প্রতিনিধিত্ব করবেন। সবাই, আপনাদের সন্ধ্যাটা উপভোগ করুন। আর প্রধানমন্ত্রী মোদীর সাথে কথা বলা ও শুভেচ্ছা বিনিময় করা আমার জন্য এক বিরাট সম্মানের বিষয়। এবং তাঁকে জানাবেন যে আমি আপনার একজন বড় ভক্ত।’
মার্কিন রাষ্ট্রদূত সার্জিও গোর বলেন, ‘এই উন্মুক্ত কূটনীতির চালিকাশক্তি হল প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ও প্রধানমন্ত্রী মোদীর মধ্যে থাকা ব্যক্তিগত বন্ধন। যখনই প্রেসিডেন্টের সাথে আমার কথা হয়, আমি এ বিষয়ে শুনি। প্রেসিডেন্ট প্রথম যে প্রশ্নগুলো করেন, তার মধ্যে একটি হলো, ‘আমার বন্ধু প্রধানমন্ত্রী কেমন আছেন?’ আর এই বিষয়টি জানানো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এই সম্পর্কটি নতুন নয়।’
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার।