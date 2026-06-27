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    Donald Trump visit to India: ২০২০ সালের পর প্রথমবার ভারতে আসবেন ডোনাল্ড ট্রাম্প, কবে? জানালেন রুবিও

    আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থা আইএএনএস-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে রুবিও বলেন, জি-৭ শীর্ষ সম্মেলনের ফাঁকে প্রধানমন্ত্রী মোদী ও প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের মধ্যে অত্যন্ত ইতিবাচক বৈঠক হয়েছে। সেই আলোচনার ধারাবাহিকতায় ভারত ও আমেরিকার মধ্যে দীর্ঘ প্রতীক্ষিত বাণিজ্য চুক্তি এখন চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

    Published on: Jun 27, 2026 2:04 PM IST
    By Abhijit Chowdhury
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    ভারত–আমেরিকা সম্পর্ককে আরও একধাপ এগিয়ে নিয়ে যেতে আগামী বছরের শুরুর দিকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ভারত সফরের প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। শুক্রবার এই তথ্য জানিয়েছেন মার্কিন বিদেশমন্ত্রী মার্কো রুবিও। তিনি জানান, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সাম্প্রতিক বৈঠকের পর দুই দেশের কূটনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক নতুন গতি পেয়েছে। একইসঙ্গে চলতি বছরের শেষের দিকে তিনি নিজেও ভারত সফরে আসবেন বলে জানিয়েছেন।

    আগামী বছরের শুরুর দিকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ভারত সফরের প্রস্তুতি শুরু হয়েছে।
    আগামী বছরের শুরুর দিকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ভারত সফরের প্রস্তুতি শুরু হয়েছে।

    আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থা আইএএনএস-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে রুবিও বলেন, জি-৭ শীর্ষ সম্মেলনের ফাঁকে প্রধানমন্ত্রী মোদী ও প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের মধ্যে অত্যন্ত ইতিবাচক বৈঠক হয়েছে। সেই আলোচনার ধারাবাহিকতায় ভারত ও আমেরিকার মধ্যে দীর্ঘ প্রতীক্ষিত বাণিজ্য চুক্তি এখন চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। তাঁর কথায়, 'চুক্তি সম্পন্ন করতে আমরা শেষ ধাপে পৌঁছে গিয়েছি এবং অগ্রগতি অত্যন্ত ইতিবাচক। খুব শীঘ্রই কোয়াড বৈঠকেও আবার দুই দেশ একসঙ্গে অংশ নেবে। পাশাপাশি আগামী বছরের প্রথম দিকে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের ভারত সফরের পরিকল্পনাও করা হচ্ছে।'

    ট্রাম্পের এই সফর বাস্তবায়িত হলে ২০২০ সালের পর এটাই হবে তাঁর প্রথম ভারত সফর। সে সময় তিনি দিল্লি, আগ্রা ও আহমেদাবাদ সফর করেছিলেন। আহমেদাবাদের মোতেরায় আয়োজিত ‘নমস্তে ট্রাম্প’ অনুষ্ঠানে এক লক্ষেরও বেশি মানুষের উপস্থিতি আন্তর্জাতিক মহলে ব্যাপক সাড়া ফেলেছিল। সেই সফরের স্মৃতি এখনও দুই দেশের কূটনৈতিক সম্পর্কের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসেবে বিবেচিত হয়।

    এদিকে ভারতে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত সার্জিও গোরও মোদী-ট্রাম্প বৈঠককে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর দাবি, দুই রাষ্ট্রনেতার আলোচনায় প্রতিরক্ষা সহযোগিতা, অর্থনৈতিক সম্পর্ক এবং কৌশলগত অংশীদারিত্বের মতো একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উঠে এসেছে। আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই এই বৈঠকের ভিত্তিতে বেশ কিছু বড় ঘোষণা হতে পারে বলেও ইঙ্গিত দিয়েছেন তিনি।

    গোর বলেন, ভারত–আমেরিকা সম্পর্কের সবচেয়ে বড় শক্তি হল প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ও প্রধানমন্ত্রী মোদীর ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব। সংবাদমাধ্যমে নানা জল্পনা তৈরি হলেও বাস্তবে দুই নেতার সম্পর্ক অত্যন্ত দৃঢ় এবং বহু বছরের। তাঁর কথায়, ‘দুই নেতা যখনই কথা বলেন, তখনই ইতিবাচক কিছু ঘটে। ভারতে দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই আমার লক্ষ্য ছিল দুই দেশের মধ্যে নিয়মিত যোগাযোগ বজায় রাখা এবং এমন সুযোগ খুঁজে বের করা, যাতে উভয় দেশই সমানভাবে লাভবান হয়।’ কূটনৈতিক মহলের মতে, সম্ভাব্য বাণিজ্য চুক্তি, প্রতিরক্ষা সহযোগিতা এবং ট্রাম্পের সম্ভাব্য ভারত সফর—এই তিনটি বিষয় আগামী দিনে ভারত–আমেরিকা সম্পর্ককে আরও নতুন উচ্চতায় পৌঁছে দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

    • Abhijit Chowdhury
      ABOUT THE AUTHOR
      Abhijit Chowdhury

      ২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More

    Home/News/Donald Trump Visit To India: ২০২০ সালের পর প্রথমবার ভারতে আসবেন ডোনাল্ড ট্রাম্প, কবে? জানালেন রুবিও
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