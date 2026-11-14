Trump-Jinping-Putin Meeting: চিনে একই মঞ্চে ট্রাম্প, জিনপিং ও পুতিন! এপেক সম্মেলনের ফাঁকে ঐতিহাসিক ত্রিপাক্ষিক বৈঠক
চিনের শেনঝেনে এপেক সম্মেলনের ফাঁকে প্রথমবার একসঙ্গে বৈঠকে বসতে চলেছেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প, চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং এবং রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। আগামী সপ্তাহের এই বৈঠককে ঘিরে আন্তর্জাতিক কূটনীতিতে শুরু হয়েছে জোর চর্চা।
বিশ্ব রাজনীতিতে নতুন সমীকরণের ইঙ্গিত! চিনের শেনঝেনে এপেক সম্মেলনের ফাঁকে প্রথমবার একসঙ্গে বৈঠকে বসতে চলেছেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প, চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং এবং রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। আগামী সপ্তাহের এই বৈঠককে ঘিরে আন্তর্জাতিক কূটনীতিতে শুরু হয়েছে জোর চর্চা।
বিশ্বের তিন বৃহৎ শক্তির রাষ্ট্রপ্রধানকে একই টেবিলে বসানোর উদ্যোগ ঘিরে আন্তর্জাতিক মহলে তৈরি হয়েছে ব্যাপক কৌতূহল। শুক্রবার হোয়াইট হাউসের তরফে এই ত্রিপাক্ষিক বৈঠকের পরিকল্পনার কথা নিশ্চিত করা হয়েছে। আগামী ১৮ ও ১৯ নভেম্বর চিনের শেনঝেনে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে এশিয়া-প্যাসিফিক ইকোনমিক কো-অপারেশন বা এপেক সম্মেলন। সেই সম্মেলনের ফাঁকেই বৃহস্পতিবার, ১৯ নভেম্বর তিন রাষ্ট্রনেতার একসঙ্গে আলোচনায় বসার কথা। পরমাণু অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ থেকে শুরু করে ইরান যুদ্ধ, আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা এবং বিশ্ব রাজনীতির ভবিষ্যৎ—একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উঠে আসতে পারে আলোচনায়।
এই বৈঠকের অন্যতম প্রধান আলোচ্য বিষয় হতে চলেছে পরমাণু অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ। দীর্ঘদিন ধরেই আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প চাইছেন, ওয়াশিংটন, মস্কো এবং বেজিংয়ের মধ্যে একটি নতুন ত্রিপাক্ষিক পরমাণু অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ চুক্তি তৈরি হোক। চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে আমেরিকা ও রাশিয়ার মধ্যে শেষ পরমাণু অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ চুক্তি নিউ স্টার্টের মেয়াদ শেষ হয়েছে। ফলে বিশ্বের দুই বৃহত্তম পরমাণু শক্তিধর দেশের অস্ত্রভাণ্ডারের উপর এতদিন যে সীমাবদ্ধতা ছিল, তা আর কার্যকর নেই।
তবে এই চুক্তি বাস্তবায়ন করা মোটেই সহজ হবে না। পেন্টাগনের অনুমান অনুযায়ী, আমেরিকা ও রাশিয়ার প্রত্যেকের পরমাণু অস্ত্রের সংখ্যা পাঁচ হাজারের বেশি। অন্যদিকে চিনের হাতে রয়েছে ছশোর বেশি পরমাণু অস্ত্র। অর্থাৎ দুই দেশের তুলনায় চিনের অস্ত্রভাণ্ডার অনেক ছোট। সেই কারণে এতদিন পরমাণু অস্ত্র হ্রাস সংক্রান্ত আলোচনায় বিশেষ আগ্রহ দেখায়নি বেজিং। ট্রাম্পের কাছে এই বৈঠক চিনকে আলোচনার টেবিলে নিয়ে আসার একটি গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ।
পাশাপাশি আলোচনায় উঠে আসতে পারে ইরান যুদ্ধের প্রসঙ্গও। মধ্যপ্রাচ্যের পরিস্থিতি এবং আন্তর্জাতিক জ্বালানি নিরাপত্তা নিয়ে শি জিনপিং ও পুতিনের সঙ্গে আলোচনা করতে চান ট্রাম্প। তবে ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে সরাসরি আলোচনা এড়িয়ে যেতে পারে ওয়াশিংটন। মার্কিন প্রশাসনের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, বৈঠকের নির্দিষ্ট আলোচ্যসূচিতে ইউক্রেনকে প্রধান বিষয় হিসেবে রাখা হচ্ছে না।
এই বৈঠক রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিনের কাছেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে পশ্চিমি দেশগুলির সঙ্গে মস্কোর সম্পর্ক তলানিতে। এমন পরিস্থিতিতে আমেরিকা ও চিনের রাষ্ট্রপ্রধানের সঙ্গে একই মঞ্চে বসার সুযোগ রাশিয়াকে আন্তর্জাতিক ক্ষমতার সমীকরণে নিজেদের অবস্থান তুলে ধরতে সাহায্য করবে। অন্যদিকে চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের কাছে এটি আন্তর্জাতিক কূটনীতিতে বেজিংয়ের প্রভাব ও গ্রহণযোগ্যতা বাড়ানোর সুযোগ।
তবে এই বৈঠক থেকে রাতারাতি কোনও বড় চুক্তি বা ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত আসবে বলে মনে করছেন না বিশেষজ্ঞদের একাংশ। বরং তিন দেশের মধ্যে ভবিষ্যতের আলোচনার পথ তৈরি করাই হতে পারে প্রধান লক্ষ্য। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি অবশ্য আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন, ইউক্রেনকে বাদ রেখেই ওয়াশিংটন, মস্কো ও বেজিংয়ের মধ্যে যুদ্ধ নিয়ে কোনও সমঝোতার চেষ্টা হতে পারে।
সব মিলিয়ে আগামী ১৯ নভেম্বরের বৈঠকের দিকে তাকিয়ে গোটা বিশ্ব। পরমাণু অস্ত্র নিয়ন্ত্রণে নতুন উদ্যোগ, ইরান যুদ্ধের ভবিষ্যৎ এবং আন্তর্জাতিক ক্ষমতার ভারসাম্য—সবকিছুতেই এই তিন রাষ্ট্রনেতার আলোচনা গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলতে পারে। এখন দেখার, ঐতিহাসিক এই সাক্ষাৎ কেবল কূটনৈতিক সৌজন্যে সীমাবদ্ধ থাকে, নাকি বিশ্ব রাজনীতিতে নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে।
- ABOUT THE AUTHORAbhijit Chowdhury
২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More